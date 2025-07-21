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Артилеристи 44-ї бригади знищили гармати та польовий склад боєприпасів РФ на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола уразили низку цілей на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні відео бригада оприлюднила у фейсбуці.

Так, захисники уразили та знищили таке озброєння російських окупантів:

- гармата 2А36 "Гіацинт-Б";
- автомобільна техніка;
- гармата 2А65 "Мста-Б";
- гармата 2А65 "Мста-Б" та польовий склад БП.

Дивіться: Наші артилеристи знищили 5 гаубиць "Мста-Б" росіян та польовий склад боєприпасів на Запоріжжі. ВIДЕО

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44 бригада- молодці! Одна з моїх улюблених бригад! Хлопцям здоров'я та удачі!
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21.07.2025 13:34 Відповісти
 
 