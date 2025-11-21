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Артиллеристы 44-й бригады уничтожили 3 вражеские пушки и склад боеприпасов. ВИДЕО
В ходе огневого поражения воинами 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола были обнаружены и уничтожены: две вражеские пушки Д-20, одна Д-30 и склад боеприпасов.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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