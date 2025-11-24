П’ять російських гармат знищено на Покровському напрямку: працює 5-та штурмова. ВIДЕО
На Покровському напрямку українські захисники продовжують вибивати ворожі вогневі засоби, позбавляючи російські війська можливості вести прицільний обстріл наших позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 5-ї окремої штурмової бригади завдали чергового результативного удару, знищивши одразу п’ять російських артилерійських гармат за допомогою дронів-камікадзе. У мережі опублікований відеозапис успішних атак українських воїнів.
"Мінус п’ять гармат ворога на Покровському напрямку. Працює наша 5-та штурмова. Кожен такий удар - це збережені життя українців та зірвані плани ворога. Працюємо точно, оперативно й результативно. Слава Україні!", - зазначається у коментарі до відео.
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Oksana Kolesnykova #586448
показати весь коментар24.11.2025 14:18 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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