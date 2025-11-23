СБУ завдала удару по окупантах у Донецькій області: уражено склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера". ВIДЕО

Спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Знищено башту промислового обʼєкта

Зокрема, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV.

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Ще одна ціль - склади з дронами

Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера" в тилу противника на території Донецької області.

Під час ударів були використані безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції.

"Воїни СБУ й надалі нищитимуть ворога на всіх напрямках", - сказано в повідомленні.

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