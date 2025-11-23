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Новини Знищення російської техніки
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СБУ завдала удару по окупантах у Донецькій області: уражено склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера". ВIДЕО

Спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Знищено башту промислового обʼєкта

Зокрема, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV.

Дивіться також: ССО завдали ударів по цілях на Донеччині у битві за Покровськ. ВIДЕО

Ще одна ціль - склади з дронами

Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера" в тилу противника на території Донецької області.

Під час ударів були використані безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції.

"Воїни СБУ й надалі нищитимуть ворога на всіх напрямках", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Пілоти Третього армійського корпусу знищили 4 рашистів та 7 ворожих укриттів. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (13933) знищення (10289) Донецька область (11279) склад (196) дрони (8348) Покровськ (1345) Покровський район (1776)
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Топ коментарі
+12
шо там з міндічами? всьо гуд?
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23.11.2025 20:59 Відповісти
+9
https://www.youtube.com/watch?v=PuZ7aVqHw10 і по заводу "Бром" у Краснопєрєкопску епічно дронами захєрачили.
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23.11.2025 21:06 Відповісти
+5
красота. Наші Котики молодці!
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23.11.2025 21:03 Відповісти
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шо там з міндічами? всьо гуд?
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23.11.2025 20:59 Відповісти
Нее, все-цимес...
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23.11.2025 21:04 Відповісти
На офісі СБУ картонка написана від руки САМОГО МАЛЮКА -
!Фсе ушли на фронт !
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23.11.2025 21:10 Відповісти
От тільки хто супер клітку с Бєнєй охороняє тепер? Та то такоє... Хоча.... він готовий давати показання суду США , мені так здалось за останніми його намьоками про те, що Міндічн в мафії лиш смотряща пЄшка
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23.11.2025 21:14 Відповісти
Ми ж не знаємо , на що заклявся Малюк, ховаючи Бєню від екстрадиції до США. А вихід в люди у Малюка був АЖ-АЖ АЖ про конституційність рішення віддати НАБУ з САП з МІНДІЧплівками під агента рашки генпрокурора України .
Й шо дивно - СЛУГ зламали, вони переголосувати за МАЛЮКА? Він знищив четверту частину тріади хйла, він вірно служить під Татаровим ,,, й що далі робити Малюку?
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23.11.2025 21:18 Відповісти
Все норм. Крадене пристрояли, житло на березі теплого моря придбали, діточок забезпечили. А тепер можна і в розшук подавати.
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23.11.2025 21:33 Відповісти
красота. Наші Котики молодці!
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23.11.2025 21:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PuZ7aVqHw10 і по заводу "Бром" у Краснопєрєкопску епічно дронами захєрачили.
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23.11.2025 21:06 Відповісти
КабМіндічі, проходять медкомісію для служби в армії Ізраїлю???
Родіну треба захищати, а не, як в Україні, мародерити в стратегічних галузях на угоду ******!!!!
Нітаняху, отримав готових бійців з України! ******, йому допоміг…
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23.11.2025 21:11 Відповісти
То не Україна. Там зрадників не приймають на посаду Верховного головнокомандувача.
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23.11.2025 22:05 Відповісти
Після "Міндічгейту" Малюк втратив голос.

Цікаво, чи поїде новоспечений Герой України, супер-перемовник з СБУ до Ізраїлю, щоб повернути в Україну Міндіча з Цукерманом, так як їздив в ОАЕ повертати Христенка?
Скоріше за все що ні.
Христенка повертали в Україну, щоб той дав покази проти детектива НАБУ Магамедрасулова.
А ето совсем другое!
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23.11.2025 21:14 Відповісти
Там не тільки малюка, в лайно московське вивозили громадяни зеленський-єрмак, а і керовників УДО, ГПУ, ДБР, ДержПрикСлужби, Нацбанка, митниці, ….
А в Україні діє, - комендантська година, Особливий період, воєнний стан… Але громадяни зеленський-єрмак, про це «не знали», виводячи з під арешту, осіб організованого злочинного формування та крадені гроші за кордон!
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23.11.2025 22:57 Відповісти
Малюк виявився звичайним нікчемою і підтирачем страки у жидка
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23.11.2025 21:32 Відповісти
Ти пуйловський сраколиз пащу свою не роззявляй смердиш кацапсятина
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23.11.2025 21:50 Відповісти
 
 