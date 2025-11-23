СБУ завдала удару по окупантах у Донецькій області: уражено склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера". ВIДЕО
Спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Знищено башту промислового обʼєкта
Зокрема, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV.
Ще одна ціль - склади з дронами
Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера" в тилу противника на території Донецької області.
Під час ударів були використані безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції.
"Воїни СБУ й надалі нищитимуть ворога на всіх напрямках", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар23.11.2025 20:59 Відповісти Посилання
+9 Urs
показати весь коментар23.11.2025 21:06 Відповісти Посилання
+5 Любо Неожиданнов
показати весь коментар23.11.2025 21:03 Відповісти Посилання
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!Фсе ушли на фронт !
Й шо дивно - СЛУГ зламали, вони переголосувати за МАЛЮКА? Він знищив четверту частину тріади хйла, він вірно служить під Татаровим ,,, й що далі робити Малюку?
Родіну треба захищати, а не, як в Україні, мародерити в стратегічних галузях на угоду ******!!!!
Нітаняху, отримав готових бійців з України! ******, йому допоміг…
Цікаво, чи поїде новоспечений Герой України, супер-перемовник з СБУ до Ізраїлю, щоб повернути в Україну Міндіча з Цукерманом, так як їздив в ОАЕ повертати Христенка?
Скоріше за все що ні.
Христенка повертали в Україну, щоб той дав покази проти детектива НАБУ Магамедрасулова.
А ето совсем другое!
А в Україні діє, - комендантська година, Особливий період, воєнний стан… Але громадяни зеленський-єрмак, про це «не знали», виводячи з під арешту, осіб організованого злочинного формування та крадені гроші за кордон!