СБУ нанесла удар по оккупантам на Донетчине: поражены склады с FPV-дронами, БПЛА Zala и "Гербера". ВИДЕО

Спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины нанесли серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Уничтожена башня промышленного объекта

В частности, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.

Еще одна цель - склады с дронами

Еще одной целью стали склады с FPV-дронами, БПЛА Zala и "Гербера" в тылу противника на территории Донецкой области.

Во время ударов были использованы беспилотные аппараты "FP-2" с боевыми зарядами массой 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.

"Воины СБУ и в дальнейшем будут уничтожать врага на всех направлениях", - говорится в сообщении.

