СБУ нанесла удар по оккупантам на Донетчине: поражены склады с FPV-дронами, БПЛА Zala и "Гербера". ВИДЕО
Спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины нанесли серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Уничтожена башня промышленного объекта
В частности, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.
Еще одна цель - склады с дронами
Еще одной целью стали склады с FPV-дронами, БПЛА Zala и "Гербера" в тылу противника на территории Донецкой области.
Во время ударов были использованы беспилотные аппараты "FP-2" с боевыми зарядами массой 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.
"Воины СБУ и в дальнейшем будут уничтожать врага на всех направлениях", - говорится в сообщении.
