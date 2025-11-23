РУС
СБУ нанесла удар по оккупантам на Донетчине: поражены склады с FPV-дронами, БПЛА Zala и "Гербера". ВИДЕО

Спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины нанесли серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Уничтожена башня промышленного объекта

В частности, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.

Еще одна цель - склады с дронами

Еще одной целью стали склады с FPV-дронами, БПЛА Zala и "Гербера" в тылу противника на территории Донецкой области.

Во время ударов были использованы беспилотные аппараты "FP-2" с боевыми зарядами массой 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.

"Воины СБУ и в дальнейшем будут уничтожать врага на всех направлениях", - говорится в сообщении.

шо там з міндічами? всьо гуд?
23.11.2025 20:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PuZ7aVqHw10 і по заводу "Бром" у Краснопєрєкопску епічно дронами захєрачили.
23.11.2025 21:06 Ответить
красота. Наші Котики молодці!
23.11.2025 21:03 Ответить
Нее, все-цимес...
показать весь комментарий
23.11.2025 21:04 Ответить
На офісі СБУ картонка написана від руки САМОГО МАЛЮКА -
!Фсе ушли на фронт !
показать весь комментарий
23.11.2025 21:10 Ответить
От тільки хто супер клітку с Бєнєй охороняє тепер? Та то такоє... Хоча.... він готовий давати показання суду США , мені так здалось за останніми його намьоками про те, що Міндічн в мафії лиш смотряща пЄшка
показать весь комментарий
23.11.2025 21:14 Ответить
Ми ж не знаємо , на що заклявся Малюк, ховаючи Бєню від екстрадиції до США. А вихід в люди у Малюка був АЖ-АЖ АЖ про конституційність рішення віддати НАБУ з САП з МІНДІЧплівками під агента рашки генпрокурора України .
Й шо дивно - СЛУГ зламали, вони переголосувати за МАЛЮКА? Він знищив четверту частину тріади хйла, він вірно служить під Татаровим ,,, й що далі робити Малюку?
показать весь комментарий
23.11.2025 21:18 Ответить
Все норм. Крадене пристрояли, житло на березі теплого моря придбали, діточок забезпечили. А тепер можна і в розшук подавати.
показать весь комментарий
23.11.2025 21:33 Ответить
КабМіндічі, проходять медкомісію для служби в армії Ізраїлю???
Родіну треба захищати, а не, як в Україні, мародерити в стратегічних галузях на угоду ******!!!!
Нітаняху, отримав готових бійців з України! ******, йому допоміг…
показать весь комментарий
23.11.2025 21:11 Ответить
То не Україна. Там зрадників не приймають на посаду Верховного головнокомандувача.
показать весь комментарий
23.11.2025 22:05 Ответить
Після "Міндічгейту" Малюк втратив голос.

Цікаво, чи поїде новоспечений Герой України, супер-перемовник з СБУ до Ізраїлю, щоб повернути в Україну Міндіча з Цукерманом, так як їздив в ОАЕ повертати Христенка?
Скоріше за все що ні.
Христенка повертали в Україну, щоб той дав покази проти детектива НАБУ Магамедрасулова.
А ето совсем другое!
показать весь комментарий
23.11.2025 21:14 Ответить
Там не тільки малюка, в лайно московське вивозили громадяни зеленський-єрмак, а і керовників УДО, ГПУ, ДБР, ДержПрикСлужби, Нацбанка, митниці, ….
А в Україні діє, - комендантська година, Особливий період, воєнний стан… Але громадяни зеленський-єрмак, про це «не знали», виводячи з під арешту, осіб організованого злочинного формування та крадені гроші за кордон!
показать весь комментарий
23.11.2025 22:57 Ответить
Малюк виявився звичайним нікчемою і підтирачем страки у жидка
показать весь комментарий
23.11.2025 21:32 Ответить
Ти пуйловський сраколиз пащу свою не роззявляй смердиш кацапсятина
показать весь комментарий
23.11.2025 21:50 Ответить
 
 