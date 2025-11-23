За 11 місяців цього року РФ втратила більше артсистем, ніж за весь 2024 рік, - Міноборон

Втрати російської армії в артилерійських системах за неповні 11 місяців поточного року вже перевищують статистику минулого року.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Так, станом на 23 листопада 2025 року Сили оборони України вже знищили 13 053 одиниці артилерійських систем росармії з початку року

За даними Генерального штабу ЗС України, станом на 23 листопада кількість втрачених і уражених росармією артилерійських систем від початку року вже склала 13 053 одиниці. Для порівняння: за весь 2024 рік Силами оборони України знищено 13 050 одиниць ворожої артилерії.

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Загальні втрати артсистем

Загальні втрати артилерійських систем російської армії на 23 листопада 2025 року становлять 34 585 одиниць.

У 2022 році було уражено або знищено 2021 артсистему ворога.

У 2023 році – 6 461.

У 2024 році – 13 050.

У 2025 році вже 13 053 одиниці артсистем росармії.

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