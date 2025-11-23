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Новини Знищення російської техніки
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За 11 місяців цього року РФ втратила більше артсистем, ніж за весь 2024 рік, - Міноборон

Втрати РФ в артсистемах

Втрати російської армії в артилерійських системах за неповні 11 місяців поточного року вже перевищують статистику минулого року.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Так, станом на 23 листопада 2025 року Сили оборони України вже знищили 13 053 одиниці артилерійських систем росармії з початку року

За даними Генерального штабу ЗС України, станом на 23 листопада кількість втрачених і уражених росармією артилерійських систем від початку року вже склала 13 053 одиниці. Для порівняння: за весь 2024 рік Силами оборони України знищено 13 050 одиниць ворожої артилерії.

Також дивіться: Оператори дронів 59-ї бригади знищили понад 30 артилерійських установок окупантів. ВIДЕО

Загальні втрати артсистем

Загальні втрати артилерійських систем російської армії на 23 листопада 2025 року становлять 34 585 одиниць.

  • У 2022 році було уражено або знищено 2021 артсистему ворога.
  • У 2023 році – 6 461.
  • У 2024 році – 13 050.
  • У 2025 році вже 13 053 одиниці артсистем росармії.

Читайте: Втрати російської армії у жовтні: 31 000 окупантів, 93 танки, 230 бронемашин і понад 800 артсистем

Автор: 

армія рф (21196) Міноборони (7859) знищення (10289) техніка (2055) артилерія (903)
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Топ коментарі
+2
Те що багато знищили це добре!!!
Але чи є причина чому нам радіти?
Якщо використовують більшу кількість артсистем, значить наростили виробництво.
Різні політики періодично заявляють: "Санкції працюють!"
Дійсно працюють?
Виглядає ніби вони в декретній відпустці.
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23.11.2025 17:16 Відповісти
+1
А якби ще не зрадники-мародери на крові Українців разом з «неЗнаючим» зеленським і єрмаком, Алі бабою і карсоном та наполіочиком під прикриттям зелупнів, - гончарука шмигаля свириденко данилова баканова стефанчуків-аброхамій??!?!?!?
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23.11.2025 17:11 Відповісти
+1
Я думаю тут набагато доречніше слово "уразили", а не слово "знищили". Бо якби кацапи справді мали такі втрати, то роботи їхньої арти не було б взагалі.
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23.11.2025 17:20 Відповісти
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А якби ще не зрадники-мародери на крові Українців разом з «неЗнаючим» зеленським і єрмаком, Алі бабою і карсоном та наполіочиком під прикриттям зелупнів, - гончарука шмигаля свириденко данилова баканова стефанчуків-аброхамій??!?!?!?
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23.11.2025 17:11 Відповісти
Те що багато знищили це добре!!!
Але чи є причина чому нам радіти?
Якщо використовують більшу кількість артсистем, значить наростили виробництво.
Різні політики періодично заявляють: "Санкції працюють!"
Дійсно працюють?
Виглядає ніби вони в декретній відпустці.
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23.11.2025 17:16 Відповісти
Таки не даремно бувший голова КАБМІНДІЧУ ПРотирав штани до призначення його Єрмаком на крісло голови в МІН(діч?) ОБОРОНИ
Й когось дивує шлях мародерів , котрим Єрмак їх ховає від правосуддя? - КРІСЛО МІНІСТРА ОБОРОНИ.
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23.11.2025 17:18 Відповісти
Я думаю тут набагато доречніше слово "уразили", а не слово "знищили". Бо якби кацапи справді мали такі втрати, то роботи їхньої арти не було б взагалі.
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23.11.2025 17:20 Відповісти
Я чую тут брехню, або ГШ, або редактора газети.
ЗЕ-зрадники і тут з'явилися.
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23.11.2025 17:42 Відповісти
то, чому ж ми відступаємо кожного дня?
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23.11.2025 17:57 Відповісти
Тому що не вистачає піхоти.
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23.11.2025 18:26 Відповісти
в лобову, "м'ясом" воюємо? як, підари?
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23.11.2025 18:54 Відповісти
Ти воював?Ні?Чому?Піди повоюй,тоді узнаєш.А тольки квакать в інтернеті здатний.Там покажеш як треба.
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23.11.2025 19:23 Відповісти
то, я б може і повоював би, але ж ти за всіх все зробив вже.
то, давай. розказуй нам, як правильно!
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23.11.2025 19:26 Відповісти
Судя по потерям ,Соссия прошла демилитаризацию по танкам и ббм. А также ,похоже, что скоро пройдёт демилитаризацию по арте.
Слава ВСУ !
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23.11.2025 21:59 Відповісти
 
 