За 11 місяців цього року РФ втратила більше артсистем, ніж за весь 2024 рік, - Міноборон
Втрати російської армії в артилерійських системах за неповні 11 місяців поточного року вже перевищують статистику минулого року.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Так, станом на 23 листопада 2025 року Сили оборони України вже знищили 13 053 одиниці артилерійських систем росармії з початку року
За даними Генерального штабу ЗС України, станом на 23 листопада кількість втрачених і уражених росармією артилерійських систем від початку року вже склала 13 053 одиниці. Для порівняння: за весь 2024 рік Силами оборони України знищено 13 050 одиниць ворожої артилерії.
Загальні втрати артсистем
Загальні втрати артилерійських систем російської армії на 23 листопада 2025 року становлять 34 585 одиниць.
- У 2022 році було уражено або знищено 2021 артсистему ворога.
- У 2023 році – 6 461.
- У 2024 році – 13 050.
- У 2025 році вже 13 053 одиниці артсистем росармії.
Топ коментарі
+2 Тиха Вода #607592
показати весь коментар23.11.2025 17:16 Відповісти Посилання
+1 Oleksandr Valovyi
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+1 Viktor Patrykei #553755
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Але чи є причина чому нам радіти?
Якщо використовують більшу кількість артсистем, значить наростили виробництво.
Різні політики періодично заявляють: "Санкції працюють!"
Дійсно працюють?
Виглядає ніби вони в декретній відпустці.
Й когось дивує шлях мародерів , котрим Єрмак їх ховає від правосуддя? - КРІСЛО МІНІСТРА ОБОРОНИ.
ЗЕ-зрадники і тут з'явилися.
то, давай. розказуй нам, як правильно!
Слава ВСУ !