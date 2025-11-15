Оператори дронів 59-ї бригади знищили понад 30 артилерійських установок окупантів. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем виявили та знищили ударними дронами артилерійські установки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 59-ї окремої бригади безпілотних систем "Степові хижаки" уразили ударними безпілотниками понад 30 одиниць артилерії противника, зокрема уражено гаубиця "МСТА-Б" та гаубиця Д-30.

Також було знищено установку БМ-21 "Град", що стояла серед відкритої місцевості та видала свої позиції пусками по позиціях Сил оборони.

Українські військові додають:

"Для швидкого виявлення та ураження цілей екіпажі різних типів БпЛА працюють у тісній взаємодії: розвідка фіксує позиції артилерії за візуальними ознаками, зокрема за спалахами пострілів, і передає координати ударним екіпажам, які здійснюють ураження".

Відео бойової роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі Сил безпілотних систем.

