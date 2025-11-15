Операторы дронов 59-й бригады уничтожили более 30 артиллерийских установок оккупантов. ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили ударными дронами артиллерийские установки оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 59-й отдельной бригады беспилотных систем "Степные хищники" поразили ударными беспилотниками более 30 единиц артиллерии противника, в частности поражены гаубица "МСТА-Б" и гаубица Д-30.

Также была уничтожена установка БМ-21 "Град", которая стояла среди открытой местности и выдала свои позиции пусками по позициям Сил обороны.

Украинские военные добавляют:

"Для быстрого обнаружения и поражения целей экипажи различных типов БПЛА работают в тесном взаимодействии: разведка фиксирует позиции артиллерии по визуальным признакам, в частности по вспышкам выстрелов, и передает координаты ударным экипажам, которые осуществляют поражение".

Видео боевой работы обнародовано в официальном телеграм-канале Сил беспилотных систем.

Ранее сообщалось, что спецназовцы "Гострі Картузи" ликвидировали 8 оккупантов ударными дронами.

