РУС
Новости Уничтожение российской техники
За 11 месяцев этого года РФ потеряла больше артсистем, чем за весь 2024 год, - Минобороны

Потери РФ в артсистемах

Потери российской армии в артиллерийских системах за неполные 11 месяцев текущего года уже превышают статистику прошлого года.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 23 ноября 2025 года Силы обороны Украины уже уничтожили 13 053 единицы артиллерийских систем росармии с начала года

По данным Генерального штаба ВС Украины, по состоянию на 23 ноября количество потерянных и пораженных росармией артиллерийских систем с начала года уже составило 13 053 единицы. Для сравнения: за весь 2024 год Силами обороны Украины уничтожено 13 050 единиц вражеской артиллерии.

Общие потери артсистем

Общие потери артиллерийских систем российской армии на 23 ноября 2025 года составляют 34 585 единиц.

  • В 2022 году было поражено или уничтожено 2021 артсистема врага.
  • В 2023 году – 6 461.
  • В 2024 году – 13 050.
  • В 2025 году уже 13 053 единицы артсистем росармии.

армия РФ (21384) Минобороны (9657) уничтожение (8498) техника (1863) артиллерия (678)
А якби ще не зрадники-мародери на крові Українців разом з «неЗнаючим» зеленським і єрмаком, Алі бабою і карсоном та наполіочиком під прикриттям зелупнів, - гончарука шмигаля свириденко данилова баканова стефанчуків-аброхамій??!?!?!?
23.11.2025 17:11 Ответить
Те що багато знищили це добре!!!
Але чи є причина чому нам радіти?
Якщо використовують більшу кількість артсистем, значить наростили виробництво.
Різні політики періодично заявляють: "Санкції працюють!"
Дійсно працюють?
Виглядає ніби вони в декретній відпустці.
23.11.2025 17:16 Ответить
Таки не даремно бувший голова КАБМІНДІЧУ ПРотирав штани до призначення його Єрмаком на крісло голови в МІН(діч?) ОБОРОНИ
Й когось дивує шлях мародерів , котрим Єрмак їх ховає від правосуддя? - КРІСЛО МІНІСТРА ОБОРОНИ.
23.11.2025 17:18 Ответить
Я думаю тут набагато доречніше слово "уразили", а не слово "знищили". Бо якби кацапи справді мали такі втрати, то роботи їхньої арти не було б взагалі.
23.11.2025 17:20 Ответить
Я чую тут брехню, або ГШ, або редактора газети.
ЗЕ-зрадники і тут з'явилися.
23.11.2025 17:42 Ответить
то, чому ж ми відступаємо кожного дня?
23.11.2025 17:57 Ответить
 
 