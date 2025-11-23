За 11 месяцев этого года РФ потеряла больше артсистем, чем за весь 2024 год, - Минобороны

Потери российской армии в артиллерийских системах за неполные 11 месяцев текущего года уже превышают статистику прошлого года.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 23 ноября 2025 года Силы обороны Украины уже уничтожили 13 053 единицы артиллерийских систем росармии с начала года

По данным Генерального штаба ВС Украины, по состоянию на 23 ноября количество потерянных и пораженных росармией артиллерийских систем с начала года уже составило 13 053 единицы. Для сравнения: за весь 2024 год Силами обороны Украины уничтожено 13 050 единиц вражеской артиллерии.

Общие потери артсистем

Общие потери артиллерийских систем российской армии на 23 ноября 2025 года составляют 34 585 единиц.

В 2022 году было поражено или уничтожено 2021 артсистема врага.

В 2023 году – 6 461.

В 2024 году – 13 050.

В 2025 году уже 13 053 единицы артсистем росармии.

