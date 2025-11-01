РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9638 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
168 2

Потери российской армии в октябре: 31 000 оккупантов, 93 танка, 230 бронемашин и более 800 артсистем

В октябре российская армия понесла значительные потери — более 31 тысячи военнослужащих, что соответствует численности трех дивизий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Потери личного состава врага

В октябре армия РФ потеряла более 31 000 человек личного состава.

Это условно равно численности личного состава трех дивизий.

Смотрите также: Бойцы 414-й бригады "Птицы Мадяра" уничтожают врага: 8 005 ликвидированных оккупантов за октябрь. ВИДЕО

Уничтожение вражеской техники

По информации Генерального штаба ВСУ, в октябре Силы обороны Украины поразили:

  • около 230 боевых бронированных машин врага,
  • более 800 артсистем,
  • 29 РСЗО,
  • 93 танка, что условно равно численности 3 танковых батальонов.

Смотрите также: Бойцы 18-й Славянской бригады "Вий" ликвидировали 32 военных РФ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21128) ликвидация (4136) танк (2327) уничтожение (8312) техника (1861)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добре Котики нашаткували пацакського залізяччя
показать весь комментарий
01.11.2025 18:54 Ответить
правильно, чого їх жаліти, пишіть більше
показать весь комментарий
01.11.2025 19:07 Ответить
 
 