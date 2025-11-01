Потери российской армии в октябре: 31 000 оккупантов, 93 танка, 230 бронемашин и более 800 артсистем
В октябре российская армия понесла значительные потери — более 31 тысячи военнослужащих, что соответствует численности трех дивизий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Потери личного состава врага
В октябре армия РФ потеряла более 31 000 человек личного состава.
Это условно равно численности личного состава трех дивизий.
Уничтожение вражеской техники
По информации Генерального штаба ВСУ, в октябре Силы обороны Украины поразили:
- около 230 боевых бронированных машин врага,
- более 800 артсистем,
- 29 РСЗО,
- 93 танка, что условно равно численности 3 танковых батальонов.
