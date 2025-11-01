УКР
Втрати російської армії у жовтні: 31 000 окупантів, 93 танки, 230 бронемашин і понад 800 артсистем

У жовтні російська армія зазнала значних втрат — понад 31 тисячу військовослужбовців, що відповідає чисельності трьох дивізій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Втрати особового складу ворога

У жовтні армія рф втратила понад 31 000 осіб особового складу.

Це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій.

Знищення ворожої техніки

Знищення ворожої техніки

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у жовтні Сили оборони України уразили:

  • близько 230 бойових броньованих машин ворога,
  • понад 800 артсистем,
  • 29 РСЗВ,
  • 93 танки, що умовно дорівнює чисельності 3 танкових батальйонів.

Автор:

Автор: 

армія рф (19289) ліквідація (4531) танк (2142) знищення (8646) техніка (1987)
Коментувати
добре Котики нашаткували пацакського залізяччя
показати весь коментар
01.11.2025 18:54 Відповісти
правильно, чого їх жаліти, пишіть більше
показати весь коментар
01.11.2025 19:07 Відповісти
 
 