Втрати російської армії у жовтні: 31 000 окупантів, 93 танки, 230 бронемашин і понад 800 артсистем
У жовтні російська армія зазнала значних втрат — понад 31 тисячу військовослужбовців, що відповідає чисельності трьох дивізій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Втрати особового складу ворога
У жовтні армія рф втратила понад 31 000 осіб особового складу.
Це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій.
Знищення ворожої техніки
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у жовтні Сили оборони України уразили:
- близько 230 бойових броньованих машин ворога,
- понад 800 артсистем,
- 29 РСЗВ,
- 93 танки, що умовно дорівнює чисельності 3 танкових батальйонів.
