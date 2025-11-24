Пять российских орудий уничтожено на Покровском направлении: работает 5-я штурмовая. ВИДЕО

На Покровском направлении украинские защитники продолжают выбивать вражеские огневые средства, лишая российские войска возможности вести прицельный обстрел наших позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады нанесли очередной результативный удар, уничтожив сразу пять российских артиллерийских орудий с помощью дронов-камикадзе. В сети опубликована видеозапись успешных атак украинских воинов.

"Минус пять орудий врага на Покровском направлении. Работает наша 5-я штурмовая. Каждый такой удар - это сохраненные жизни украинцев и сорванные планы врага. Работаем точно, оперативно и результативно. Слава Украине!", - отмечается в комментарии к видео.