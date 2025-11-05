РУС
Танкисты 5-й штурмовой бригады уничтожили точными выстрелами группу оккупантов в здании. ВИДЕО

На фронте экипажи танков 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ провели результативную операцию, уничтожив группу российских штурмовиков, которые готовились к атаке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танкисты из экипажей "Грин" и "Кизи" обнаружили вражескую группировку, которая скрывалась в укрытии. Противник сосредоточил в здании свои силы для дальнейшего наступления, однако украинские воины действовали на опережение. После нескольких точных прицельных выстрелов позиция оккупантов была уничтожена вместе с личным составом.

"Противник накапливал личный состав для штурма наших позиций. Однако экипажи 5 штурмовой действовали на опережение - точно и решительно. После нескольких прицельных выстрелов вражеская группировка была уничтожена еще до начала атаки. Каждый выстрел - результат слаженной работы команды, которая уверенно держит линию обороны и уничтожает врага, не оставляя ему шансов".

Розстріляв як у тирі. Слава українським танкістам !!!
05.11.2025 11:34 Ответить
05.11.2025 12:04 Ответить
 
 