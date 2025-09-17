Бойцы Третьего армейского корпуса расстреляли из танка российских оккупантов, прятавшихся в домах. ВИДЕО
В зоне ответственности Третьего армейского корпуса украинские военные ликвидировали группу российских пехотинцев, укрывшихся в зданиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бронированная техника Сил обороны приблизилась вплотную к вражеским укрытиям и открыла прицельный огонь. Вследствие точной атаки силы противника были полностью уничтожены. Кадры ликвидации вражеских позиций опубликованы на официальных страницах Третьего армейского корпуса в соцсетях.
а так, да, опасно стріляли, могли під якийсь РПГ попасти
.
А тепер пнх отримувати фублі за висер.
Гарна робота, важка і щоденна, але без КАНІКУЛ, а не так, як у стефанчуків з аброхамієм з ВРУ!