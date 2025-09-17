РУС
Бойцы Третьего армейского корпуса расстреляли из танка российских оккупантов, прятавшихся в домах. ВИДЕО

В зоне ответственности Третьего армейского корпуса украинские военные ликвидировали группу российских пехотинцев,  укрывшихся в зданиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бронированная техника Сил обороны приблизилась вплотную к вражеским укрытиям и открыла прицельный огонь. Вследствие точной атаки силы противника были полностью уничтожены. Кадры ликвидации вражеских позиций опубликованы на официальных страницах Третьего армейского корпуса в соцсетях.

Также смотрите: Точечные удары ВСУ: дрон попал в оккупанта на мопеде прямо во время движения. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20585) ликвидация (4058) танк (2312) Третий армейский корпус (22)
Танчик гасить так ******** - кацапам мало не показалось
17.09.2025 18:13 Ответить
Скільки там було кідарів? Так можуть й засідку зробити для нашого танчіка.
17.09.2025 18:18 Ответить
добре що танки НЕ навчені брати орків в полон

а так, да, опасно стріляли, могли під якийсь РПГ попасти

.
17.09.2025 18:29 Ответить
можливо їх було штук десять, або навіть бвльше. І це була засідка - вони чекали на цей танчик.
17.09.2025 18:31 Ответить
Черговий мультик від 95 кварталу ! Хто там знає, хто в тих хатах був, і чи взагалі там хтось був.....
17.09.2025 18:50 Ответить
Молодець,кацапе-розгледів,зареєструвався на сайті і нам доповів !
А тепер пнх отримувати фублі за висер.
17.09.2025 21:30 Ответить
цензор, та шо з тобою сьогодні - знищив ворога. Те шо ти написав - то якраз для скабеєвої ну просто мед, тай ще ложкою. Шо відбувається в країні - українськи змі підставляють ЗСУ під міжнародні, а можливо і під власні, суди.
17.09.2025 19:33 Ответить
Молодці Захисники України, спокійно знищили московського окупанта, аж по мережі, завивання розляглося від злиденних орків ******!,
Гарна робота, важка і щоденна, але без КАНІКУЛ, а не так, як у стефанчуків з аброхамієм з ВРУ!
17.09.2025 19:41 Ответить
 
 