Бійці Третього армійського корпусу розстріляли з танка російських окупантів, які ховалися в будинках. ВIДЕО

У зоні відповідальності Третього армійського корпусу українські військові ліквідували групу російських піхотинців, які сховалися в будівлях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, броньована техніка Сил оборони наблизилася впритул до ворожих укриттів і відкрила прицільний вогонь. У результаті точної атаки сили противника були повністю знищені. Кадри ліквідації ворожих позицій опубліковані на офіційних сторінках Третього армійського корпусу в соцмережах.

