1 383 5

Бійці Третього армійського корпусу розстріляли з танка російських окупантів, які ховалися в будинках. ВIДЕО

У зоні відповідальності Третього армійського корпусу українські військові ліквідували групу російських піхотинців, які сховалися в будівлях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, броньована техніка Сил оборони наблизилася впритул до ворожих укриттів і відкрила прицільний вогонь. У результаті точної атаки сили противника були повністю знищені. Кадри ліквідації ворожих позицій опубліковані на офіційних сторінках Третього армійського корпусу в соцмережах.

Танчик гасить так ******** - кацапам мало не показалось
показати весь коментар
17.09.2025 18:13 Відповісти
Скільки там було кідарів? Так можуть й засідку зробити для нашого танчіка.
показати весь коментар
17.09.2025 18:18 Відповісти
добре що танки НЕ навчені брати орків в полон

а так, да, опасно стріляли, могли під якийсь РПГ попасти

.
показати весь коментар
17.09.2025 18:29 Відповісти
можливо їх було штук десять, або навіть бвльше. І це була засідка - вони чекали на цей танчик.
показати весь коментар
17.09.2025 18:31 Відповісти
Черговий мультик від 95 кварталу ! Хто там знає, хто в тих хатах був, і чи взагалі там хтось був.....
показати весь коментар
17.09.2025 18:50 Відповісти
 
 