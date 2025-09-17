Бійці Третього армійського корпусу розстріляли з танка російських окупантів, які ховалися в будинках. ВIДЕО
У зоні відповідальності Третього армійського корпусу українські військові ліквідували групу російських піхотинців, які сховалися в будівлях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, броньована техніка Сил оборони наблизилася впритул до ворожих укриттів і відкрила прицільний вогонь. У результаті точної атаки сили противника були повністю знищені. Кадри ліквідації ворожих позицій опубліковані на офіційних сторінках Третього армійського корпусу в соцмережах.
а так, да, опасно стріляли, могли під якийсь РПГ попасти
.