УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 098 1

Точкові удари ЗСУ: дрон влучив в окупанта на мопеді просто під час руху. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади продовжують знищувати живу силу противника на Сіверському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи оприлюднила 81 бригада на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Під час розвідки українські воїни виявили укриття окупантів. У результаті удару безпілотника ворожі позиції були знищені.

На одному з опублікованих фрагментів видно, як дрон Сил оборони точно влучив в окупанта просто серед відкритого поля. Внаслідок атаки російський військовий був знищений на місці.

Також дивіться: Гармата, склад БК, антени зв’язку і точки запуску БПЛА: бригада "Гарт" знищила цілі ворога на Харківщині. ВIДЕО

армія рф (18737) знищення (8253) 81 окрема аеромобільна бригада (75) дрони (5583)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДШВ кращі! А диванному спецназу це не цікаво.
показати весь коментар
17.09.2025 17:50 Відповісти
 
 