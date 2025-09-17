Точкові удари ЗСУ: дрон влучив в окупанта на мопеді просто під час руху. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади продовжують знищувати живу силу противника на Сіверському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи оприлюднила 81 бригада на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Під час розвідки українські воїни виявили укриття окупантів. У результаті удару безпілотника ворожі позиції були знищені.

На одному з опублікованих фрагментів видно, як дрон Сил оборони точно влучив в окупанта просто серед відкритого поля. Внаслідок атаки російський військовий був знищений на місці.

