Гармата, склад БК, антени зв’язку і точки запуску БПЛА: бригада "Гарт" знищила цілі ворога на Харківщині. ВIДЕО

Підрозділи бригади "Гарт", що входять до складу Сил оборони України, продовжують завдавати прицільних ударів по позиціях ворога на півночі Харківщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Південно-Слобожанському напрямку ударні дрони українських військових знищили кілька важливих ворожих об’єктів. Зокрема - ворожу гармату, дві автівки, склад із боєкомплектом, комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", антени зв’язку та точки запуску безпілотників противника.

Кадрами роботи бригади "Гарт" поділився телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро". Дії українських захисників послаблюють можливості окупаційних військ у регіоні.

