Пілот МіГ-29 авіабомбою знищив будинок, у якому перебували окупанти. ВIДЕО

Пілот МіГ-29 авіабомбою знищив групу окупантів, які ховалися у приватному будинку в окупованому селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Бешкетник на МіГ-29 одним ударом мінуснув відразу стадо #обликів, що кучкувались у будинку", - йдеться у коментарі до відео.

