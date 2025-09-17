1 740 4
Пілот МіГ-29 авіабомбою знищив будинок, у якому перебували окупанти. ВIДЕО
Пілот МіГ-29 авіабомбою знищив групу окупантів, які ховалися у приватному будинку в окупованому селі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Бешкетник на МіГ-29 одним ударом мінуснув відразу стадо #обликів, що кучкувались у будинку", - йдеться у коментарі до відео.
