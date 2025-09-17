УКР
Пілот МіГ-29 авіабомбою знищив будинок, у якому перебували окупанти. ВIДЕО

Пілот МіГ-29 авіабомбою знищив групу окупантів, які ховалися у приватному будинку в окупованому селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Бешкетник на МіГ-29 одним ударом мінуснув відразу стадо #обликів, що кучкувались у будинку", - йдеться у коментарі до відео.

Пілот МіГ - 29 звільнив їх від обов"язків
17.09.2025 16:02 Відповісти
Будинки відбудуємо, села відродимо. Тільки б ту гидоту знищити та вигнати.
17.09.2025 16:10 Відповісти
власникам будинку можна подавати заяву еДія на компенсацію....
17.09.2025 16:10 Відповісти
І чорних пакетів не треба для московитів, тільки пил та сморід!!
17.09.2025 16:13 Відповісти
 
 