Пушка, склад БК, антенны связи и точки запуска БПЛА: бригада "Гарт" уничтожила цели врага на Харьковщине. ВИДЕО
Подразделения бригады "Гарт", входящие в состав Сил обороны Украины, продолжают наносить прицельные удары по позициям врага на севере Харьковщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на Южно-Слобожанском направлении ударные дроны украинских военных уничтожили несколько важных вражеских объектов. В частности - вражескую пушку, две машины, склад с боекомплектом, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", антенны связи и точки запуска беспилотников противника.
Кадрами работы бригады "Гарт" поделился телеграм-канал оперативно-стратегической группировки войск "Днепр". Действия украинских защитников ослабляют возможности оккупационных войск в регионе.
