Пилот МиГ-29 авиабомбой уничтожил дом, в котором находились оккупанты. ВИДЕО
Пилот МиГ-29 авиабомбой уничтожил группу оккупантов, прятавшихся в частном доме в оккупированном селе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Озорник на МиГ-29 одним ударом минусовал сразу стадо #обликов, которые кучковались в доме", - говорится в комментарии к видео.
"невиконання посадових обовьязків Статті 102 Конституції України.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України,
а також невиконання посадових обовьязків верховного головнокомандувача"
.
.