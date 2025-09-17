РУС
Пилот МиГ-29 авиабомбой уничтожил дом, в котором находились оккупанты. ВИДЕО

Пилот МиГ-29 авиабомбой уничтожил группу оккупантов, прятавшихся в частном доме в оккупированном селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Озорник на МиГ-29 одним ударом минусовал сразу стадо #обликов, которые кучковались в доме", - говорится в комментарии к видео.

авиация (2916) армия РФ (20564) уничтожение (7925)
Пілот МіГ - 29 звільнив їх від обов"язків
показать весь комментарий
17.09.2025 16:02 Ответить
Будинки відбудуємо, села відродимо. Тільки б ту гидоту знищити та вигнати.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:10 Ответить
власникам будинку можна подавати заяву еДія на компенсацію....
показать весь комментарий
17.09.2025 16:10 Ответить
...позов до громадянина ЗЄлєнського з формулюванням:

"невиконання посадових обовьязків Статті 102 Конституції України.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України,

а також невиконання посадових обовьязків верховного головнокомандувача"

.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:23 Ответить
І чорних пакетів не треба для московитів, тільки пил та сморід!!
показать весь комментарий
17.09.2025 16:13 Ответить
Хоча перехрестя прицілювання було спрямоване на інший будинок. Чи не так?
показать весь комментарий
17.09.2025 17:50 Ответить
не так - на відео перехрестя це центр поля зору розвідувального дрону

.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:26 Ответить
Це не приціл літака. Це кадр безпілотника.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:28 Ответить
 
 