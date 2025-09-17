Точечные удары ВСУ: дрон попал в оккупанта на мопеде прямо во время движения. ВИДЕО
Операторы ударных беспилотников 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады продолжают уничтожать живую силу противника на Северском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевой работы обнародовала 81 бригада на своих официальных страницах в соцсетях.
Во время разведки украинские воины обнаружили укрытие оккупантов. В результате удара беспилотника вражеские позиции были уничтожены.
На одном из опубликованных фрагментов видно, как дрон Сил обороны точно попал в оккупанта прямо среди открытого поля. Вследствие атаки российский военный был уничтожен на месте.
