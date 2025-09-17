РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9554 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
744 1

Точечные удары ВСУ: дрон попал в оккупанта на мопеде прямо во время движения. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады продолжают уничтожать живую силу противника на Северском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевой работы обнародовала 81 бригада на своих официальных страницах в соцсетях.

Во время разведки украинские воины обнаружили укрытие оккупантов. В результате удара беспилотника вражеские позиции были уничтожены.

На одном из опубликованных фрагментов видно, как дрон Сил обороны точно попал в оккупанта прямо среди открытого поля. Вследствие атаки российский военный был уничтожен на месте.

Также смотрите: Пушка, склад БК, антенны связи и точки запуска БПЛА: бригада "Гарт" уничтожила цели врага на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20564) уничтожение (7925) 81 отдельная аэромобильная бригада (74) дроны (4689)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДШВ кращі! А диванному спецназу це не цікаво.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:50 Ответить
 
 