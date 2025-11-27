УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Дрони проти окупантів
6 464 8

Український дрон-камікадзе залітає у бліндаж із російськими дроноводами. ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Булава" 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців вистежили, знищили місце дислокації російських дроноводів та ліквідували щонайменше двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що "запорожці" розгледіли місце пуску ворожих дронів та відшукали у лісі ворожий бліндаж. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окупантів атакували дроном-камікадзе, оператор якого поміж дерев завів безпілотник прямісінько у бліндаж із росіянами. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бронеавтомобіль "Ахмат" підривається на мінах й отримує добавку у вигляді FPV-дрона. ВIДЕО

"Як запорожці операторів знищували! Наші хлопці показали майстер-клас по знищенню ворожого екіпажу – точно, швидко, по-козацьки. Ворог запустив дрон, заліз у нору... і дочекався гостей. Український FPV знайшов адресу і доставив вибуховий "привіт" незваним гостям", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський артилерист скаржиться на український БПЛА: "Мразь #баная. Командира #бнули. 20 минут назад. Дрон-камикадзе п#зданул". ВIДЕО

Дивіться також: Двоє рашистів застрягли в колючому дроті й стали здобиччю українських дронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21231) знищення (10316) 72 окрема механізована бригада (256) Сили безпілотних систем (520)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добре..
показати весь коментар
27.11.2025 17:00 Відповісти
Ну...залежить від того, на скільки там грамотний бліндаж. Якщо є поворот і двері за ним - орки, нажаль, цілком могли вижити. Та й орки явно не досвічені - нащо виходити вдвох ставити дрон? Цим займається одна людина, яка ховається окремо від команди пілотів.
показати весь коментар
27.11.2025 17:07 Відповісти
Наш дрон ввічливий, завітав до кацапського бидла в гості.
показати весь коментар
27.11.2025 17:09 Відповісти
Мабуть на случку у ******* завітав
показати весь коментар
27.11.2025 17:15 Відповісти
Нежданчик!
показати весь коментар
27.11.2025 17:19 Відповісти
Це би сталося у того хто вижив
показати весь коментар
27.11.2025 17:29 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2025 17:36 Відповісти
Молодці
показати весь коментар
27.11.2025 22:13 Відповісти
 
 