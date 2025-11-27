Український дрон-камікадзе залітає у бліндаж із російськими дроноводами. ВIДЕО
Оператори дронів із підрозділу "Булава" 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців вистежили, знищили місце дислокації російських дроноводів та ліквідували щонайменше двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що "запорожці" розгледіли місце пуску ворожих дронів та відшукали у лісі ворожий бліндаж.
Окупантів атакували дроном-камікадзе, оператор якого поміж дерев завів безпілотник прямісінько у бліндаж із росіянами.
"Як запорожці операторів знищували! Наші хлопці показали майстер-клас по знищенню ворожого екіпажу – точно, швидко, по-козацьки. Ворог запустив дрон, заліз у нору... і дочекався гостей. Український FPV знайшов адресу і доставив вибуховий "привіт" незваним гостям", - пишуть бійці у коментарі до відео.
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