УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Дрони для Сил оборони від громади Києва
710 11

72 бригада отримала від громади Києва ще понад тисячу дронів, зокрема "антишахедні", - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади бійцям 72 бригади ім. Чорних Запорожців велику партію дронів різних типів.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Передав від громади Києва захисникам на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги. Ще 1100 дронів різних типів, із них 100 антишахедних, поїхали до бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців", - написав Кличко.

дрони для 72 бригади

Мер зазначив, що всього у поточному році Київ передав 72 бригаді вже 3 300 безпілотників. На оснащення і нагальні потреби цієї бригади з міського бюджету було виділено 110 млн грн.

Також Кличко повідомив, що загалом столиця відправила на фронт цього року вже понад 57 000 БпЛА. А крім того, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку тощо.

кличко

"Ми і надалі продовжимо допомагати нашим захисникам", - запевнив мер.

Також читайте: Батальйон "Свобода" отримав від громади Києва ще понад 3 тис. дронів різного типу та системи РЕБ, - Кличко

Раніше повідомлялося, що у 2025 році столиця спрямувала на підтримку військових, ветеранів та їх родин вже 11 мільярдів гривень.

Автор: 

Київ (20848) Кличко Віталій (3574) 72 окрема механізована бригада (256) дрони (8372)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
а від зєлі тільки міндічєвскі анти укриття
показати весь коментар
26.11.2025 17:35 Відповісти
+13
Молодці. Дякуємо.
показати весь коментар
26.11.2025 17:36 Відповісти
+12
Віталію і його команді величезна подяка
за суттєву підтримку нашої арміі!!
ДЯКУЄМО👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
26.11.2025 17:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а від зєлі тільки міндічєвскі анти укриття
показати весь коментар
26.11.2025 17:35 Відповісти
Молодці. Дякуємо.
показати весь коментар
26.11.2025 17:36 Відповісти
Віталію і його команді величезна подяка
за суттєву підтримку нашої арміі!!
ДЯКУЄМО👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
26.11.2025 17:37 Відповісти
а тепер питання до нашого коханого мера Кличка:

скільки десятків тисяч дронів можна купити для ЗСУ за гроші на капітальну реконструкцію п-та Лобановського (800 млн.) та Харківського шосе (1,5 млрд) ?
капітальна реконструкція, а НЕ поточний необхідний ремонт, виділена спеціально.

на часі, дуже на часі знову займатись "Великим будівництвом", замість концентрації всіх ресурсів для Перемоги
показати весь коментар
26.11.2025 17:51 Відповісти
"Великим будівництвом" в столиці займаєтся "військова адміністрація", яку ніхто не вибирав. Її призначив сонцесяйний бубочка. Всі претензії треба надсилати в цирк Банкову.
показати весь коментар
26.11.2025 17:54 Відповісти
тоді ще "веселіше".

взагалі то "військова адміністрація" то є "комендатура", завдання якої передусім забезпечення безпеки.

але ЗЄльоний підмінив магдебурзьке право окупаційними гауляйтерами.

.
показати весь коментар
26.11.2025 18:07 Відповісти
ШІ:

За реконструкцію (капітальний ремонт) проспекту Лобановського в Києві відповідає
Комунальна корпорація «Київавтодор» на замовлення Київської міської державної адміністрації (КМДА), а НЕ військово-цивільна адміністрація

.
показати весь коментар
26.11.2025 19:24 Відповісти
А грошами крутить-вертить саме військова адміністрація. Ви закони свого бубочки читали ?
показати весь коментар
01.12.2025 19:08 Відповісти
Кличко- справжный мер столиці країни, що веде війну.
показати весь коментар
26.11.2025 17:52 Відповісти
Потужно від Кличка, а не від Зейла.👍
показати весь коментар
26.11.2025 18:00 Відповісти
 
 