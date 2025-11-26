72 бригада отримала від громади Києва ще понад тисячу дронів, зокрема "антишахедні", - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади бійцям 72 бригади ім. Чорних Запорожців велику партію дронів різних типів.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Передав від громади Києва захисникам на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги. Ще 1100 дронів різних типів, із них 100 антишахедних, поїхали до бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців", - написав Кличко.
Мер зазначив, що всього у поточному році Київ передав 72 бригаді вже 3 300 безпілотників. На оснащення і нагальні потреби цієї бригади з міського бюджету було виділено 110 млн грн.
Також Кличко повідомив, що загалом столиця відправила на фронт цього року вже понад 57 000 БпЛА. А крім того, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку тощо.
"Ми і надалі продовжимо допомагати нашим захисникам", - запевнив мер.
Раніше повідомлялося, що у 2025 році столиця спрямувала на підтримку військових, ветеранів та їх родин вже 11 мільярдів гривень.
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скільки десятків тисяч дронів можна купити для ЗСУ за гроші на капітальну реконструкцію п-та Лобановського (800 млн.) та Харківського шосе (1,5 млрд) ?
капітальна реконструкція, а НЕ поточний необхідний ремонт, виділена спеціально.
на часі, дуже на часі знову займатись "Великим будівництвом", замість концентрації всіх ресурсів для Перемоги
взагалі то "військова адміністрація" то є "комендатура", завдання якої передусім забезпечення безпеки.
але ЗЄльоний підмінив магдебурзьке право окупаційними гауляйтерами.
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За реконструкцію (капітальний ремонт) проспекту Лобановського в Києві відповідає
Комунальна корпорація «Київавтодор» на замовлення Київської міської державної адміністрації (КМДА), а НЕ військово-цивільна адміністрація
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