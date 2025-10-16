УКР
Батальйон "Свобода" отримав від громади Києва ще понад 3 тис. дронів різного типу та системи РЕБ, - Кличко

Кличко передав дрони в бригаду Рубіж

Бійці батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж" отримали від громади Києва ще 3000 FPV-дронів різного типу, 100 БпЛА Mavic ЗЕ, 9 великих бомберів та 150 систем РЕБ.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. До бійців батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж" вирушили ще 3000 FPV-дронів різного типу, 100 БпЛА Mavic ЗЕ, 9 великих бомберів та 150 систем РЕБ", - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що з початку 2025 року громада Києва вже передала 4 бригаді НГУ понад 7 тисяч дронів, 250 систем РЕБ, всюдиходи та броньований позашляховик.

"Від початку року з міського бюджету 4 бригаді НГУ виділили майже 400 млн грн. Бійцям цієї бригади цього року загалом передали від громади столиці вже понад 7000 БпЛА різних типів, 250 систем РЕБ, 5 всюдиходів, броньований позашляховик", - зазначив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третій армійський корпус отримав ще 3 тисячі дронів від громади Києва, - Кличко

Мер Києва нагадав, що за цей рік столиця вже передала на фронт різним бригадам понад 53 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, броньовані автівки, всюдиходи, а також засоби зв’язку.

Це добре.
Жодного разу не бачила як сотні дронів передає військовим які захищають Чернігівщину, Чаус або Бриживський.
Скромність?
16.10.2025 18:03 Відповісти
Дякую киянам і пану Кличко. Мабуть завтра тисячі дронів привезе на передову призначенець Зеленського, який назвався українським прізвищем Ткаченко?
16.10.2025 18:11 Відповісти
тиждень тому деякі тут Зепатріоти обливалили пана Кличко брудом, що він не допомагає воякам дронами....ваш кумир Зе і куска мила не передав на фронт, жадібний триндець.
16.10.2025 19:06 Відповісти
зепатріоти - це що?
показати весь коментар
ти
16.10.2025 20:07 Відповісти
 
 