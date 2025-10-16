РУС
Батальон "Свобода" получил от громады Киева еще более 3 тыс. дронов различного типа и системы РЭБ, - Кличко

Кличко передал дроны в бригаду Рубеж

Бойцы батальона "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубіж" получили от ы Киева еще 3000 FPV-дронов разного типа, 100 БпЛА Mavic ЗЕ, 9 больших бомберов и 150 систем РЭБ.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"От общины столицы передал защитникам на фронт очередную партию помощи. К бойцам батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж" отправились еще 3000 FPV-дронов разного типа, 100 БПЛА Mavic ЗЕ, 9 больших бомберов и 150 систем РЭБ", - написал Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что с начала 2025 года община Киева уже передала 4 бригаде НГУ более 7 тысяч дронов, 250 систем РЭБ, вездеходы и бронированный внедорожник.

Кличко передал дроны в бригаду Рубеж

"С начала года из городского бюджета 4 бригаде НГУ выделили почти 400 млн грн. Бойцам этой бригады в этом году в целом передали от общины столицы уже более 7000 БПЛА различных типов, 250 систем РЭБ, 5 вездеходов, бронированный внедорожник", - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третий армейский корпус получил еще 3 тысячи дронов от громады Киева, - Кличко

Мэр Киева напомнил, что за этот год столица уже передала на фронт различным бригадам более 53 000 БПЛА, почти 350 систем РЭБ, бронированные машины, вездеходы, а также средства связи.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Це добре.
Жодного разу не бачила як сотні дронів передає військовим які захищають Чернігівщину, Чаус або Бриживський.
Скромність?
16.10.2025 18:03 Ответить
Дякую киянам і пану Кличко. Мабуть завтра тисячі дронів привезе на передову призначенець Зеленського, який назвався українським прізвищем Ткаченко?
16.10.2025 18:11 Ответить
https://t.me/spravagromad/49736 ГО "Справа Громад":
Усі знають про "Starlink". А ще є "Adaptis"!
Виробники Адаптісів пропонують це рішення для автомобілів, для подорожей. І для ЗСУ.
Адаптіс робить вже звичну тарілку Старлінку ще крутішою!
Тож ми відправляємо нашим захисникам Starlink'и, частина з яких мають Adaptis'и.
Справа тільки в тому, щоб знайти кошти, і це - справа громад!
Ми передали на фронт 425 терміналів Starlink. Завдяки ВАШІЙ допомозі, друзі!

ℹ️ Докладніше про проєкт
https://spgr.org.ua/ua/portfolio-items/zvyazok/
______
ДОПОМОГА ЗСУ:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 5375411218951692 (Антоніна Бузіло)
16.10.2025 18:38 Ответить
https://t.me/dragonspech/9454 Дмитро Каленчук-Вовнянко:
Вантажівки з маніпулятором-підйомником. "Справа громад" і Фонд Петра Порошенка передали на фронт чимало вантажівок - різних. Та якщо випадає нагода, передають вантажівки з підйомниками.
Навіщо? А ви спробуйте розвантажити машину зі снарядами - зразу дізнаєтеся. Та чого там снаряди? Ящики з консервами, мішки з картоплею, пакунки з водою - все воно має свою вагу. Завантажування і навантажування машин - то важка праця. Часто - ручна праця.
Ручну працю треба максимально перекладати на плечі машин. Бо це - ефективність роботи ЗСУ. Саме тому "Справа громад" передає вантажівки з підйомниками.
Ви передаєте. Бо такі вантажівки - то ваші пожертви. То ви допомагаєте фронту. РЕС ПУБЛІКА - спільна справа.

Приєднуйтеся.
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
16.10.2025 18:43 Ответить
 
 