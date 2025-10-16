Батальон "Свобода" получил от громады Киева еще более 3 тыс. дронов различного типа и системы РЭБ, - Кличко
Бойцы батальона "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубіж" получили от ы Киева еще 3000 FPV-дронов разного типа, 100 БпЛА Mavic ЗЕ, 9 больших бомберов и 150 систем РЭБ.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"От общины столицы передал защитникам на фронт очередную партию помощи. К бойцам батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж" отправились еще 3000 FPV-дронов разного типа, 100 БПЛА Mavic ЗЕ, 9 больших бомберов и 150 систем РЭБ", - написал Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что с начала 2025 года община Киева уже передала 4 бригаде НГУ более 7 тысяч дронов, 250 систем РЭБ, вездеходы и бронированный внедорожник.
"С начала года из городского бюджета 4 бригаде НГУ выделили почти 400 млн грн. Бойцам этой бригады в этом году в целом передали от общины столицы уже более 7000 БПЛА различных типов, 250 систем РЭБ, 5 вездеходов, бронированный внедорожник", - отметил Кличко.
Мэр Киева напомнил, что за этот год столица уже передала на фронт различным бригадам более 53 000 БПЛА, почти 350 систем РЭБ, бронированные машины, вездеходы, а также средства связи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жодного разу не бачила як сотні дронів передає військовим які захищають Чернігівщину, Чаус або Бриживський.
Скромність?
Усі знають про "Starlink". А ще є "Adaptis"!
Виробники Адаптісів пропонують це рішення для автомобілів, для подорожей. І для ЗСУ.
Адаптіс робить вже звичну тарілку Старлінку ще крутішою!
Тож ми відправляємо нашим захисникам Starlink'и, частина з яких мають Adaptis'и.
Справа тільки в тому, щоб знайти кошти, і це - справа громад!
Ми передали на фронт 425 терміналів Starlink. Завдяки ВАШІЙ допомозі, друзі!
ℹ️ Докладніше про проєкт
https://spgr.org.ua/ua/portfolio-items/zvyazok/
______
ДОПОМОГА ЗСУ:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 5375411218951692 (Антоніна Бузіло)
Вантажівки з маніпулятором-підйомником. "Справа громад" і Фонд Петра Порошенка передали на фронт чимало вантажівок - різних. Та якщо випадає нагода, передають вантажівки з підйомниками.
Навіщо? А ви спробуйте розвантажити машину зі снарядами - зразу дізнаєтеся. Та чого там снаряди? Ящики з консервами, мішки з картоплею, пакунки з водою - все воно має свою вагу. Завантажування і навантажування машин - то важка праця. Часто - ручна праця.
Ручну працю треба максимально перекладати на плечі машин. Бо це - ефективність роботи ЗСУ. Саме тому "Справа громад" передає вантажівки з підйомниками.
Ви передаєте. Бо такі вантажівки - то ваші пожертви. То ви допомагаєте фронту. РЕС ПУБЛІКА - спільна справа.
Приєднуйтеся.
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692