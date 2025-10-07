Третий армейский корпус получил еще 3 тысячи дронов от громады Киева, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады Киева 3000 дронов бойцам 3 армейского корпуса. А всего с начала года защитники получили уже почти 50 000 дронов от киевлян.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Передал от громады столицы бойцам 3-го армейского корпуса ВСУ новую партию помощи - еще 3000 FPV-дронов различных типов. Напомню, с начала 2025-го от общины на фронт передали уже почти 50 000 БПЛА различных типов, около 200 систем РЭБ. Машины - в частности, бронированные и вездеходы, средства связи", - отметил Виталий Кличко.

По его словам, ранее в этом году громада столицы передала 3 корпуса 6000 дронов различных типов. А также современную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами, которую создали на базе автобуса МАЗ.

Часть дронов из этой партии получат военные 3-й штурмовой бригады, которая входит в состав 3-го армейского корпуса.

"С начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение Киев выделил 500 млн грн. В прошлом году 3-я штурмовая получила, в частности - более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux. Их закупили за средства города", - рассказал мэр.

Ранее сообщалось, что с начала года из бюджета Киева на нужды Сил обороны и безопасности выделено уже почти 11 млрд грн.

