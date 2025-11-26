72-я бригада получила от громады Киева еще более тысячи дронов, в частности - "антишахедов", - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной громады бойцам 72-й бригады им. Черных Запорожцев большую партию дронов различных типов.

"Передал от громады Киева защитникам на самые горячие направления фронта очередную партию необходимой помощи. Еще 1100 дронов разных типов, из них - 100 антишахедных, они тправились к бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев", - написал Кличко.

Мэр отметил, что всего в текущем году Киев передал 72 бригаде уже 3 300 беспилотников. На оснащение и насущные нужды этой бригады из городского бюджета было выделено 110 млн грн.

Также Кличко сообщил, что в целом столица отправила на фронт в этом году уже более 57 000 БПЛА. А кроме того, почти 350 систем РЭБ, автомобили, средства связи и тому подобное.

"Мы продолжим помогать нашим защитникам", - заверил мэр.

Ранее сообщалось, что в 2025 году столица направила на поддержку военных, ветеранов и их семей уже 11 миллиардов гривен.