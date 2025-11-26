РУС
72-я бригада получила от громады Киева еще более тысячи дронов, в частности - "антишахедов", - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной громады бойцам 72-й бригады им. Черных Запорожцев большую партию дронов различных типов.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Передал от громады Киева защитникам на самые горячие направления фронта очередную партию необходимой помощи. Еще 1100 дронов разных типов, из них - 100 антишахедных, они тправились к бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев", - написал Кличко.

Мэр отметил, что всего в текущем году Киев передал 72 бригаде уже 3 300 беспилотников. На оснащение и насущные нужды этой бригады из городского бюджета было выделено 110 млн грн.

Также Кличко сообщил, что в целом столица отправила на фронт в этом году уже более 57 000 БПЛА. А кроме того, почти 350 систем РЭБ, автомобили, средства связи и тому подобное.

"Мы продолжим помогать нашим защитникам", - заверил мэр.

Ранее сообщалось, что в 2025 году столица направила на поддержку военных, ветеранов и их семей уже 11 миллиардов гривен.

а від зєлі тільки міндічєвскі анти укриття
26.11.2025 17:35 Ответить
Молодці. Дякуємо.
26.11.2025 17:36 Ответить
Віталію і його команді величезна подяка
за суттєву підтримку нашої арміі!!
ДЯКУЄМО👍🏼👍🏼👍🏼❤️
26.11.2025 17:37 Ответить
а тепер питання до нашого коханого мера Кличка:

скільки десятків тисяч дронів можна купити для ЗСУ за гроші на капітальну реконструкцію п-та Лобановського (800 млн.) та Харківського шосе (1,5 млрд) ?
капітальна реконструкція, а НЕ поточний необхідний ремонт, виділена спеціально.

на часі, дуже на часі знову займатись "Великим будівництвом", замість концентрації всіх ресурсів для Перемоги
26.11.2025 17:51 Ответить
"Великим будівництвом" в столиці займаєтся "військова адміністрація", яку ніхто не вибирав. Її призначив сонцесяйний бубочка. Всі претензії треба надсилати в цирк Банкову.
26.11.2025 17:54 Ответить
тоді ще "веселіше".

взагалі то "військова адміністрація" то є "комендатура", завдання якої передусім забезпечення безпеки.

але ЗЄльоний підмінив магдебурзьке право окупаційними гауляйтерами.

.
26.11.2025 18:07 Ответить
ШІ:

За реконструкцію (капітальний ремонт) проспекту Лобановського в Києві відповідає
Комунальна корпорація «Київавтодор» на замовлення Київської міської державної адміністрації (КМДА), а НЕ військово-цивільна адміністрація

.
26.11.2025 19:24 Ответить
Кличко- справжный мер столиці країни, що веде війну.
26.11.2025 17:52 Ответить
Потужно від Кличка, а не від Зейла.👍
26.11.2025 18:00 Ответить
 
 