Сили безпілотних систем уразили російські ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2" загальною вартістю $60 млн. ВIДЕО

Підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з підрозділами ГУР та ОЦСП знищили одразу три ворожі зенітні ракетні комплекси — "Бук-М1", "Бук-М2" і "Тор-М2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сили безпілотних систем.

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Оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 ОЦСП та спецпідрозділом ГУР МО України "Кабул 9" поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК противника. Було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2".

Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в $60 млн.

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Як зазначають у СБС, ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їхнє знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів.

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"#ППОцид триває. Оператори 412-ї бригади Nemesis системно завдають противнику багатомільйонних втрат і забезпечують підрозділам Сил оборони перевагу як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу противника", - зазначили в СБС.

☠️ СБС: На крок попереду!