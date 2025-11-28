Сили безпілотних систем уразили російські ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2" загальною вартістю $60 млн. ВIДЕО
Підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з підрозділами ГУР та ОЦСП знищили одразу три ворожі зенітні ракетні комплекси — "Бук-М1", "Бук-М2" і "Тор-М2".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сили безпілотних систем.
Оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 ОЦСП та спецпідрозділом ГУР МО України "Кабул 9" поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК противника. Було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2".
Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в $60 млн.
Як зазначають у СБС, ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їхнє знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів.
"#ППОцид триває. Оператори 412-ї бригади Nemesis системно завдають противнику багатомільйонних втрат і забезпечують підрозділам Сил оборони перевагу як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу противника", - зазначили в СБС.
☠️ СБС: На крок попереду!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль