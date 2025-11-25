РУС
Германия готовится к перехвату российского "Орешника" новой системой ПРО

Германия: система Arrow-3, защита от Орешника

Германия вскоре официально объявит о начальной оперативной готовности системы противоракетной обороны Arrow-3.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание ESUT.

Особенности Arrow-3

Arrow-3 позволяет перехватывать баллистические ракеты средней дальности, в частности российский "Орешник".

Аналитики отмечают, что система способна защищать от баллистических ракет средней дальности путем кинетического перехвата за пределами атмосферы.

В Arrow-3 используется радиолокационная система EL/M-2080 Green Pine с дальностью обнаружения целей до 900 км.

О готовности комплекса планируется объявить 3 декабря на авиабазе Feuerwehr Holzdorf. 

Швеция усиливает ПВО

Об усилении собственной ПВО накануне объявила и Швеция. 

В частности, планируется приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны на сумму 3,5 миллиарда крон (более 366 млн долларов), сообщило Министерство обороны страны.

Большая часть финансирования — 2 миллиарда крон — пойдет на закупку двух систем ближнего действия IRIS-T SLS. Остальные средства государство использует на сопутствующие компоненты:

  • транспортные средства;

  • системы для интеграции IRIS-T;

  • запчасти;

  • интеграцию комплекса в структуру Вооруженных сил Швеции

Ранее мы писали о том, что, по словам генерального секретаря НАТОМарка Рютте,в случае нападения России на одну из стран-членов Альянса ответ будет "разрушительным".

безопасность (1142) Германия (7394) Европа (2155) ПВО (3277) ракеты (3812)
+9
ну лохи. а могли б купувати асфальт, саджати дерева, бруківку, скорочувати армію.
25.11.2025 22:55 Ответить
+3
Німеччина отримає протиракетну систему Arrow 3, яка є частиною угоди з Ізраїлем на суму 3,5 мільярда доларів.

Ця система здатна перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети у космосі з максимальною дальністю ураження 2400 км.
Система Arrow 3 призначена для нейтралізації балістичних загроз на висотах понад 100 км та на дистанціях до 2400 км.
Вона інтегрована з радаром EL/M-2084 Super Green Pine та центром управління боєм Golden Citron.
25.11.2025 22:58 Ответить
+2
Ракета антiкокошнiк
25.11.2025 23:14 Ответить
до fpv-дронів їм треба готуватись.
25.11.2025 22:47 Ответить
Для цього треба спочатку налякати пересічного німця FPV дронами.
Бо інакше не зрозуміє, нащо ще мільядри євро його податків витрачати.
25.11.2025 22:52 Ответить
Кацапи у нас уже навчилися - уже розробили БЕКи - носії ФПВ... І у них більші можливості, для переобладнання якихось "суховантажів, як носіїв БЕКів. Заодно якийсь контейнеровоз можуть переобладнать як носіїв БПЛА... Терводи - 11 миль... Вони й "кавкнуть" не встигнуть, як їх засиплють СОТНЯМИ тих самих "Ланцетів" чи "шахедів"...
25.11.2025 23:17 Ответить
"ланцети! і "шахеди" німців не лякають. Німці "орєшніка" бояться. Ну, може ще "валєжніка", потому што нє знают што ето такоє, єслі би ані зналі што ето такоє, но ані нє знают што ето такоє.
25.11.2025 23:44 Ответить
Якщо Росія знатиме, що в них є ПРО проти орешніка, то що їм заважає застосувати мбр, якщо буде потрібно прорвати про проти середньої дальності?
25.11.2025 22:50 Ответить
Кац прєдлагаєт сдаться
25.11.2025 23:20 Ответить
Всі розумні так роблять. Виробляють зброю проти усіх спектрів ракет!
Якщо буде повідомлення про мбр то і перехват буде відповідний - наприклад французькою ракетою з атомною маленькою БЧ за межами атмосфери
25.11.2025 23:42 Ответить
За межами атмосфери там чисто випромінюаання діє на ракету. А р36м2 робили, наприклад, захищеними від такого. Мабуть і в нових такий захист є. Так що навряд це спрацює.
26.11.2025 00:03 Ответить
ну лохи. а могли б купувати асфальт, саджати дерева, бруківку, скорочувати армію.
25.11.2025 22:55 Ответить
Зебілу як завжди кондитер в портки насрав
25.11.2025 23:19 Ответить
А чому цю "вундервафлю", не назвали "Берёзой"?
25.11.2025 22:58 Ответить
Взагалі то у них робоча назва була "коза" , бо саме та бруньками гадить , але через спорідненість з какцапом болотяні вирішили додати як їм здалося милозвучності .
26.11.2025 00:41 Ответить
Німеччина отримає протиракетну систему Arrow 3, яка є частиною угоди з Ізраїлем на суму 3,5 мільярда доларів.

Ця система здатна перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети у космосі з максимальною дальністю ураження 2400 км.
Система Arrow 3 призначена для нейтралізації балістичних загроз на висотах понад 100 км та на дистанціях до 2400 км.
Вона інтегрована з радаром EL/M-2084 Super Green Pine та центром управління боєм Golden Citron.
25.11.2025 22:58 Ответить
Не "фантазуй"... Бойова компонента цієї системи - IRIS-T SL

"IRIS-T SLS - это
система противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенная для поражения целей на расстоянии до 12 км и высоте до 8 км. Комплекс является мобильным и размещается на одной платформе, например, на шасси BvS 10.
А радар виявляє цілі на відстані 900 км...
25.11.2025 23:23 Ответить
Arrow 3 or Hetz 3 Air Defense Missile System

armyrecognition.com/military-products/army/air-defense-systems
25.11.2025 23:54 Ответить
В Arrow-3 використовується радіолокаційна система EL/M-2080 Green Pine з дальністю виявлення цілей до 900 км. Джерело: https://censor.net/ua/n3587003
25.11.2025 23:57 Ответить
Ракета антiкокошнiк
25.11.2025 23:14 Ответить
Дурні бюргери )) розумна головка давно вкладає всі кошти в Потужного розробника ракет міндічФаїрПонт
Тут наша країна попереду всесвіту
25.11.2025 23:37 Ответить
До чого ціна у кронах? І чиїх кронах?
25.11.2025 23:49 Ответить
Шведських!
Там прямо вказано про Швецію:
на суму 3,5 мільярда крон (понад 366 млн доларів), https://government.se/press-releases/2025/11/swedish-armed-forces-to-invest-in-more-air-defence-capability/ поінформувало Міністерство оборони країни Джерело: https://censor.net/ua/n3587003
25.11.2025 23:51 Ответить
Думаю це будуть Потужні крони 💪🟢🟢🟢 . Сто ПотужноКрон = 1 шах(г) . 100 шагів = 1 Потужно-Електронно-блокчейн-Гривня.

Зараз же головне копійки на Шаги 🟢💪 замінити. А замість біткойнів - 🏳️‍🌈 міндіч-асігнації
25.11.2025 23:53 Ответить
🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪 Sverige
25.11.2025 23:55 Ответить
 
 