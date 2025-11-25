Германия готовится к перехвату российского "Орешника" новой системой ПРО

Германия вскоре официально объявит о начальной оперативной готовности системы противоракетной обороны Arrow-3.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание ESUT.

Особенности Arrow-3

Arrow-3 позволяет перехватывать баллистические ракеты средней дальности, в частности российский "Орешник".

Аналитики отмечают, что система способна защищать от баллистических ракет средней дальности путем кинетического перехвата за пределами атмосферы.

В Arrow-3 используется радиолокационная система EL/M-2080 Green Pine с дальностью обнаружения целей до 900 км.

О готовности комплекса планируется объявить 3 декабря на авиабазе Feuerwehr Holzdorf.

Швеция усиливает ПВО

Об усилении собственной ПВО накануне объявила и Швеция.

В частности, планируется приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны на сумму 3,5 миллиарда крон (более 366 млн долларов), сообщило Министерство обороны страны.

Большая часть финансирования — 2 миллиарда крон — пойдет на закупку двух систем ближнего действия IRIS-T SLS. Остальные средства государство использует на сопутствующие компоненты:

транспортные средства;

системы для интеграции IRIS-T;

запчасти;

интеграцию комплекса в структуру Вооруженных сил Швеции

