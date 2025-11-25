Германия готовится к перехвату российского "Орешника" новой системой ПРО
Германия вскоре официально объявит о начальной оперативной готовности системы противоракетной обороны Arrow-3.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание ESUT.
Особенности Arrow-3
Arrow-3 позволяет перехватывать баллистические ракеты средней дальности, в частности российский "Орешник".
Аналитики отмечают, что система способна защищать от баллистических ракет средней дальности путем кинетического перехвата за пределами атмосферы.
В Arrow-3 используется радиолокационная система EL/M-2080 Green Pine с дальностью обнаружения целей до 900 км.
О готовности комплекса планируется объявить 3 декабря на авиабазе Feuerwehr Holzdorf.
Швеция усиливает ПВО
Об усилении собственной ПВО накануне объявила и Швеция.
В частности, планируется приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны на сумму 3,5 миллиарда крон (более 366 млн долларов), сообщило Министерство обороны страны.
Большая часть финансирования — 2 миллиарда крон — пойдет на закупку двух систем ближнего действия IRIS-T SLS. Остальные средства государство использует на сопутствующие компоненты:
-
транспортные средства;
-
системы для интеграции IRIS-T;
-
запчасти;
-
интеграцию комплекса в структуру Вооруженных сил Швеции
Ранее мы писали о том, что, по словам генерального секретаря НАТОМарка Рютте,в случае нападения России на одну из стран-членов Альянса ответ будет "разрушительным".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо інакше не зрозуміє, нащо ще мільядри євро його податків витрачати.
Якщо буде повідомлення про мбр то і перехват буде відповідний - наприклад французькою ракетою з атомною маленькою БЧ за межами атмосфери
Ця система здатна перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети у космосі з максимальною дальністю ураження 2400 км.
Система Arrow 3 призначена для нейтралізації балістичних загроз на висотах понад 100 км та на дистанціях до 2400 км.
Вона інтегрована з радаром EL/M-2084 Super Green Pine та центром управління боєм Golden Citron.
"IRIS-T SLS - это
система противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенная для поражения целей на расстоянии до 12 км и высоте до 8 км. Комплекс является мобильным и размещается на одной платформе, например, на шасси BvS 10.
А радар виявляє цілі на відстані 900 км...
armyrecognition.com/military-products/army/air-defense-systems
Тут наша країна попереду всесвіту
Там прямо вказано про Швецію:
на суму 3,5 мільярда крон (понад 366 млн доларів), https://government.se/press-releases/2025/11/swedish-armed-forces-to-invest-in-more-air-defence-capability/ поінформувало Міністерство оборони країни Джерело: https://censor.net/ua/n3587003
Зараз же головне копійки на Шаги 🟢💪 замінити. А замість біткойнів - 🏳️🌈 міндіч-асігнації