Німеччина готується до перехоплення російського "Орешника" новою системою ПРО
Німеччина незабаром офіційно оголосить про початкову оперативну готовність системи протиракетної оборони Arrow-3.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання ESUT.
Особливості Arrow-3
Arrow-3 дозволяє перехоплювати балістичні ракети середньої дальності, зокрема російський "Орешник".
Аналітики зазначають, що система здатна захищати від балістичних ракет середньої дальності шляхом кінетичного перехоплення поза межами атмосфери.
В Arrow-3 використовується радіолокаційна система EL/M-2080 Green Pine з дальністю виявлення цілей до 900 км.
Про готовність комплексу планується оголосити 3 грудня на авіабазі Feuerwehr Holzdorf.
Швеція посилює ППО
Про підсилення власної ППО напередодні оголосила й Швеція.
Зокрема планується придбати додаткові системи протиповітряної оборони на суму 3,5 мільярда крон (понад 366 млн доларів), поінформувало Міністерство оборони країни.
Більша частина фінансування — 2 мільярди крон — піде на закупівлю двох систем ближньої дії IRIS-T SLS. Решту коштів держава використає на супутні компоненти:
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транспортні засоби;
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системи для інтеграції IRIS-T;
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запчастини;
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інтеграцію комплексу до структури Збройних сил Швеції
Раніше ми писали про те, що за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, у разі нападу Росії на одну з країн-членів Альянсу відповідь буде "руйнівною".
Будь ласка, зачекайте...
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Бо інакше не зрозуміє, нащо ще мільядри євро його податків витрачати.
Якщо буде повідомлення про мбр то і перехват буде відповідний - наприклад французькою ракетою з атомною маленькою БЧ за межами атмосфери
Ця система здатна перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети у космосі з максимальною дальністю ураження 2400 км.
Система Arrow 3 призначена для нейтралізації балістичних загроз на висотах понад 100 км та на дистанціях до 2400 км.
Вона інтегрована з радаром EL/M-2084 Super Green Pine та центром управління боєм Golden Citron.
"IRIS-T SLS - это
система противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенная для поражения целей на расстоянии до 12 км и высоте до 8 км. Комплекс является мобильным и размещается на одной платформе, например, на шасси BvS 10.
А радар виявляє цілі на відстані 900 км...
armyrecognition.com/military-products/army/air-defense-systems
Тут наша країна попереду всесвіту
Там прямо вказано про Швецію:
на суму 3,5 мільярда крон (понад 366 млн доларів), https://government.se/press-releases/2025/11/swedish-armed-forces-to-invest-in-more-air-defence-capability/ поінформувало Міністерство оборони країни Джерело: https://censor.net/ua/n3587003
Зараз же головне копійки на Шаги 🟢💪 замінити. А замість біткойнів - 🏳️🌈 міндіч-асігнації