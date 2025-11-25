Німеччина готується до перехоплення російського "Орешника" новою системою ПРО

Німеччина незабаром офіційно оголосить про початкову оперативну готовність системи протиракетної оборони Arrow-3.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання ESUT.

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Особливості Arrow-3

Arrow-3 дозволяє перехоплювати балістичні ракети середньої дальності, зокрема російський "Орешник".

Аналітики зазначають, що система здатна захищати від балістичних ракет середньої дальності шляхом кінетичного перехоплення поза межами атмосфери.

В Arrow-3 використовується радіолокаційна система EL/M-2080 Green Pine з дальністю виявлення цілей до 900 км.

Про готовність комплексу планується оголосити 3 грудня на авіабазі Feuerwehr Holzdorf.

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Швеція посилює ППО

Про підсилення власної ППО напередодні оголосила й Швеція.

Зокрема планується придбати додаткові системи протиповітряної оборони на суму 3,5 мільярда крон (понад 366 млн доларів), поінформувало Міністерство оборони країни.

Більша частина фінансування — 2 мільярди крон — піде на закупівлю двох систем ближньої дії IRIS-T SLS. Решту коштів держава використає на супутні компоненти:

транспортні засоби;

системи для інтеграції IRIS-T;

запчастини;

інтеграцію комплексу до структури Збройних сил Швеції

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Раніше ми писали про те, що за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, у разі нападу Росії на одну з країн-членів Альянсу відповідь буде "руйнівною".

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