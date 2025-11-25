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Новини Безпека Європи
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Німеччина готується до перехоплення російського "Орешника" новою системою ПРО

Німеччина: система Arrow-3, захист від Орешніка

Німеччина незабаром офіційно оголосить про початкову оперативну готовність системи протиракетної оборони Arrow-3.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання ESUT.

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Особливості Arrow-3

Arrow-3 дозволяє перехоплювати балістичні ракети середньої дальності, зокрема російський "Орешник".
Аналітики зазначають, що система здатна захищати від балістичних ракет середньої дальності шляхом кінетичного перехоплення поза межами атмосфери.

В Arrow-3 використовується радіолокаційна система EL/M-2080 Green Pine з дальністю виявлення цілей до 900 км.

Про готовність комплексу планується оголосити 3 грудня на авіабазі Feuerwehr Holzdorf. 

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Швеція посилює ППО

Про підсилення власної ППО напередодні оголосила й  Швеція. 

Зокрема планується придбати додаткові системи протиповітряної оборони на суму 3,5 мільярда крон (понад 366 млн доларів), поінформувало Міністерство оборони країни.

Більша частина фінансування — 2 мільярди крон — піде на закупівлю двох систем ближньої дії IRIS-T SLS. Решту коштів держава використає на супутні компоненти:

  • транспортні засоби;

  • системи для інтеграції IRIS-T;

  • запчастини;

  • інтеграцію комплексу до структури Збройних сил Швеції

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція хоче придбати крилаті ракети, здатні бити вглиб території Росії, - Reuters

Раніше ми писали про те, що за словами генерального секретаря НАТО Марка Рюттеу разі нападу Росії на одну з країн-членів Альянсу відповідь буде "руйнівною".

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Автор: 

безпека (1044) Німеччина (8066) Європа (2497) ППО (4170) ракети (4446)
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Топ коментарі
+16
ну лохи. а могли б купувати асфальт, саджати дерева, бруківку, скорочувати армію.
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25.11.2025 22:55 Відповісти
+7
до fpv-дронів їм треба готуватись.
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25.11.2025 22:47 Відповісти
+6
Зебілу як завжди кондитер в портки насрав
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25.11.2025 23:19 Відповісти
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до fpv-дронів їм треба готуватись.
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25.11.2025 22:47 Відповісти
Для цього треба спочатку налякати пересічного німця FPV дронами.
Бо інакше не зрозуміє, нащо ще мільядри євро його податків витрачати.
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25.11.2025 22:52 Відповісти
Кацапи у нас уже навчилися - уже розробили БЕКи - носії ФПВ... І у них більші можливості, для переобладнання якихось "суховантажів, як носіїв БЕКів. Заодно якийсь контейнеровоз можуть переобладнать як носіїв БПЛА... Терводи - 11 миль... Вони й "кавкнуть" не встигнуть, як їх засиплють СОТНЯМИ тих самих "Ланцетів" чи "шахедів"...
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25.11.2025 23:17 Відповісти
"ланцети! і "шахеди" німців не лякають. Німці "орєшніка" бояться. Ну, може ще "валєжніка", потому што нє знают што ето такоє, єслі би ані зналі што ето такоє, но ані нє знают што ето такоє.
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25.11.2025 23:44 Відповісти
Якщо Росія знатиме, що в них є ПРО проти орешніка, то що їм заважає застосувати мбр, якщо буде потрібно прорвати про проти середньої дальності?
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25.11.2025 22:50 Відповісти
Кац прєдлагаєт сдаться
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25.11.2025 23:20 Відповісти
Всі розумні так роблять. Виробляють зброю проти усіх спектрів ракет!
Якщо буде повідомлення про мбр то і перехват буде відповідний - наприклад французькою ракетою з атомною маленькою БЧ за межами атмосфери
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25.11.2025 23:42 Відповісти
За межами атмосфери там чисто випромінюаання діє на ракету. А р36м2 робили, наприклад, захищеними від такого. Мабуть і в нових такий захист є. Так що навряд це спрацює.
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26.11.2025 00:03 Відповісти
ну лохи. а могли б купувати асфальт, саджати дерева, бруківку, скорочувати армію.
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25.11.2025 22:55 Відповісти
Зебілу як завжди кондитер в портки насрав
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25.11.2025 23:19 Відповісти
А чому цю "вундервафлю", не назвали "Берёзой"?
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25.11.2025 22:58 Відповісти
Взагалі то у них робоча назва була "коза" , бо саме та бруньками гадить , але через спорідненість з какцапом болотяні вирішили додати як їм здалося милозвучності .
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26.11.2025 00:41 Відповісти
Німеччина отримає протиракетну систему Arrow 3, яка є частиною угоди з Ізраїлем на суму 3,5 мільярда доларів.

Ця система здатна перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети у космосі з максимальною дальністю ураження 2400 км.
Система Arrow 3 призначена для нейтралізації балістичних загроз на висотах понад 100 км та на дистанціях до 2400 км.
Вона інтегрована з радаром EL/M-2084 Super Green Pine та центром управління боєм Golden Citron.
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25.11.2025 22:58 Відповісти
Не "фантазуй"... Бойова компонента цієї системи - IRIS-T SL

"IRIS-T SLS - это
система противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенная для поражения целей на расстоянии до 12 км и высоте до 8 км. Комплекс является мобильным и размещается на одной платформе, например, на шасси BvS 10.
А радар виявляє цілі на відстані 900 км...
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25.11.2025 23:23 Відповісти
Arrow 3 or Hetz 3 Air Defense Missile System

armyrecognition.com/military-products/army/air-defense-systems
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25.11.2025 23:54 Відповісти
В Arrow-3 використовується радіолокаційна система EL/M-2080 Green Pine з дальністю виявлення цілей до 900 км. Джерело: https://censor.net/ua/n3587003
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25.11.2025 23:57 Відповісти
Ракета антiкокошнiк
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25.11.2025 23:14 Відповісти
Дурні бюргери )) розумна головка давно вкладає всі кошти в Потужного розробника ракет міндічФаїрПонт
Тут наша країна попереду всесвіту
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25.11.2025 23:37 Відповісти
До чого ціна у кронах? І чиїх кронах?
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25.11.2025 23:49 Відповісти
Шведських!
Там прямо вказано про Швецію:
на суму 3,5 мільярда крон (понад 366 млн доларів), https://government.se/press-releases/2025/11/swedish-armed-forces-to-invest-in-more-air-defence-capability/ поінформувало Міністерство оборони країни Джерело: https://censor.net/ua/n3587003
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25.11.2025 23:51 Відповісти
Думаю це будуть Потужні крони 💪🟢🟢🟢 . Сто ПотужноКрон = 1 шах(г) . 100 шагів = 1 Потужно-Електронно-блокчейн-Гривня.

Зараз же головне копійки на Шаги 🟢💪 замінити. А замість біткойнів - 🏳️‍🌈 міндіч-асігнації
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25.11.2025 23:53 Відповісти
🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪 Sverige
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25.11.2025 23:55 Відповісти
Arrow-3, разработка Израиля, которая успешно перехватывала иранские баллистмческие ракеты.
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26.11.2025 01:49 Відповісти
Заразом готуйтеся до оборони Берліна - від кинутих вами напризволяще українців, поневолених орками, що підуть натовпом у чорних свитках, як у 1943-45, з чеченськими загородзагонами за спиною.
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26.11.2025 08:17 Відповісти
Орехокол???дас ист фантастиш
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26.11.2025 17:54 Відповісти
 
 