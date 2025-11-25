Дрон-перехоплювач "Генерал Черешня Bullet" вже успішно знищує "Шахеди". ВIДЕО

Індустрія дронів

Українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" передала підрозділам Сил оборони сотні дронів-перехоплювачів для ураження ворожих ударних БпЛА типу Shahed.

Це – найбільша на сьогодні безкоштовна партія перехоплювачів, передана виробником для посилення захисту українського неба, повідомили "Індустрії дронів" представники виробника.

Серед переданих систем – нова модель "Генерал Черешня Bullet", розроблена спеціально для швидкого перехоплення та знищення Shahed. Компанія підтверджує, що вже є перші зафіксовані на відео ураження Shahed дроном Bullet у бойових умовах. Успішна робота здійснена одним із підрозділів, який першим отримав партію БпЛА.

Наразі, перехоплювачами "Генерал Черешня" системи Bullet та AIR збито десятки "шахедоподібних" дронів.

У компанії "Генерал Черешня" зазначають, що масове застосування дронів-перехоплювачів дозволяє створювати значно дешевший і гнучкіший рівень протидії ворожим ударним БпЛА, знімає частину навантаження з ППО та дає можливість швидко масштабувати оборонні спроможності.

Компанія продовжує нарощувати виробництво та передавати нові партії перехоплювачів на фронт, працюючи в постійному контакті з бойовими підрозділами, щоб вдосконалювати техніку до реальних сценаріїв застосування.

Нагадаємо, команда інженерів і розробників компанії "Генерал Черешня" у тісній співпраці з підрозділами оборони завершила розробку та запустила в серійне виробництво дрон-перехоплювач "Генерал Черешня Bullet" наприкінці жовтня.