1 420 21

Якщо Росія атакує НАТО - відповідь буде руйнівною, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у разі нападу Росії на одну з країн-членів Альянсу відповідь буде "руйнівною".

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Antena 3 CNN, пише Цензор.НЕТ.

Генсек підкреслив, що не вірить у намір Москви атакувати країни НАТО, бо вона "знає, що не зможе перемогти".

"А якщо і зроблять, то вони знають, що наша реакція буде руйнівною… якщо Росія або хтось інший атакує Румунію, вони знають, що Румунія буде підтримана всіма іншими 31 країною НАТО, всі вони захищатимуть Румунію силою колективних можливостей НАТО, всім флотом, авіацією, повітряними та сухопутними силами", – зазначив він.

 Водночас Рютте закликав членів Альянсу продовжувати інвестувати в оборону, "щоб залишатися такими ж сильними".

  • Нагадаємо, Рютте заявляв, що навіть після завершення війни в Україні небезпека з боку РФ не зникне, а виклик з боку Китаю зростатиме.
  • Також німецький генерал-лейтенант Олександр Зольфранк зазначив, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який момент, але рішення діяти залежатиме від поведінки західних союзників.

Вже атакувала. Відповіді нуль.
07.11.2025 13:48 Відповісти
не факт!

але чекаємо.
поп-корн вже куплений

07.11.2025 13:28 Відповісти
Досить бризками слюнями Рютте. Це давно не вражає.
07.11.2025 13:30 Відповісти
Про дюйми натівської землі ми вже чули. Майже кожного дня ці дюйми порушують кацапські літаки та морські судна. Без відповіді зі сторони НАТО. Те саме буде і з локальними нападами. Европейські країни будуть довго вдавати що не помічають.
07.11.2025 13:31 Відповісти
А Україну нехай кацапи місять? - небо можна прикрити? -
07.11.2025 13:31 Відповісти
Проблема у тому що вони так звикли до своїх болот, що вважають що гірше життя вже й не можливе.
07.11.2025 13:31 Відповісти
Выразят озабоченность второй степени. Или даже третьей.
07.11.2025 13:36 Відповісти
Только почеиу он привел в пример Румынию,когда под угрозой страны Балтии?
07.11.2025 13:37 Відповісти
Так атаковала уже много раз. И беспилотниками, и ракетами, и самолетами.
07.11.2025 13:41 Відповісти
та вже було, і нічого не руйнівна відповідь
07.11.2025 13:57 Відповісти
Це він просто так думає, кажуть дурень думкою багатіє
07.11.2025 13:58 Відповісти
Досить балакати. Вже щось робіть!
07.11.2025 14:01 Відповісти
буде руйнівне занепокоєння!
07.11.2025 14:04 Відповісти
Відповідь буде лише на словах. А ця заява зроблена для *****, типу продовжуй іпашити по Україні поки вона не зникне, а будемо спостерігати та накопичувати собі зброю.
07.11.2025 14:06 Відповісти
Якщо Росія атакує НАТО... а як що - ні?
07.11.2025 14:08 Відповісти
А дрони кожного дня в Європі , то таке.
07.11.2025 14:13 Відповісти
Не атакує. Нафіг їй це не потрібно. Она тут застрягла на роки і европа зробить все щоб на як мога довше війна була тільки в Україні
07.11.2025 14:43 Відповісти
Висловлення протесту, засудження і занепокоєння, буде потужним і нищівним, ніколи до цього.
07.11.2025 15:47 Відповісти
Неужели проведу совещание и выразят крайнюю озабоченность?!
07.11.2025 16:40 Відповісти
Ната така ж патужна як і друга армія світу
07.11.2025 18:51 Відповісти
 
 