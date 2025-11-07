Якщо Росія атакує НАТО - відповідь буде руйнівною, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у разі нападу Росії на одну з країн-членів Альянсу відповідь буде "руйнівною".

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Antena 3 CNN, пише Цензор.НЕТ.

Генсек підкреслив, що не вірить у намір Москви атакувати країни НАТО, бо вона "знає, що не зможе перемогти".

"А якщо і зроблять, то вони знають, що наша реакція буде руйнівною… якщо Росія або хтось інший атакує Румунію, вони знають, що Румунія буде підтримана всіма іншими 31 країною НАТО, всі вони захищатимуть Румунію силою колективних можливостей НАТО, всім флотом, авіацією, повітряними та сухопутними силами", – зазначив він.

Водночас Рютте закликав членів Альянсу продовжувати інвестувати в оборону, "щоб залишатися такими ж сильними".

Нагадаємо, Рютте заявляв, що навіть після завершення війни в Україні небезпека з боку РФ не зникне, а виклик з боку Китаю зростатиме.

Також німецький генерал-лейтенант Олександр Зольфранк зазначив, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який момент, але рішення діяти залежатиме від поведінки західних союзників.

