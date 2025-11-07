Если Россия атакует НАТО - ответ будет разрушительным, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения России на одну из стран-членов Альянса ответ будет "разрушительным".

Об этом он сказал в интервью телеканалу Antena 3 CNN, пишет Цензор.НЕТ.

Генсек подчеркнул, что не верит в намерение Москвы атаковать страны НАТО, потому что она "знает, что не сможет победить".

"А если и сделают, то они знают, что наша реакция будет разрушительной... если Россия или кто-то другой атакует Румынию, они знают, что Румыния будет поддержана всеми остальными 31 страной НАТО, все они будут защищать Румынию силой коллективных возможностей НАТО, всем флотом, авиацией, воздушными и сухопутными силами", – отметил он.

В то же время Рютте призвал членов Альянса продолжать инвестировать в оборону, "чтобы оставаться такими же сильными".

Напомним, Рютте заявлял, что даже после завершения войны в Украине опасность со стороны РФ не исчезнет, а вызов со стороны Китая будет расти.

Также немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк отметил, что Россия способна осуществить ограниченное нападение на территорию НАТО в любой момент, но решение действовать будет зависеть от поведения западных союзников.

