РУС
Новости Наступление россии на страні НАТО
559 17

Если Россия атакует НАТО - ответ будет разрушительным, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения России на одну из стран-членов Альянса ответ будет "разрушительным".

Об этом он сказал в интервью телеканалу Antena 3 CNN, пишет Цензор.НЕТ.

Генсек подчеркнул, что не верит в намерение Москвы атаковать страны НАТО, потому что она "знает, что не сможет победить".

"А если и сделают, то они знают, что наша реакция будет разрушительной... если Россия или кто-то другой атакует Румынию, они знают, что Румыния будет поддержана всеми остальными 31 страной НАТО, все они будут защищать Румынию силой коллективных возможностей НАТО, всем флотом, авиацией, воздушными и сухопутными силами", – отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО опередило Россию в производстве боеприпасов, - Рютте

В то же время Рютте призвал членов Альянса продолжать инвестировать в оборону, "чтобы оставаться такими же сильными".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна действовать - иначе война в Украине будет длиться вечно, - бывший генсек НАТО Расмуссен

Автор: 

НАТО (10482) россия (97958) Рютте Марк (516)
Топ комментарии
не факт!

але чекаємо.
поп-корн вже куплений

.
07.11.2025 13:28 Ответить
07.11.2025 13:28 Ответить
Досить бризками слюнями Рютте. Це давно не вражає.
07.11.2025 13:30 Ответить
07.11.2025 13:30 Ответить
Про дюйми натівської землі ми вже чули. Майже кожного дня ці дюйми порушують кацапські літаки та морські судна. Без відповіді зі сторони НАТО. Те саме буде і з локальними нападами. Европейські країни будуть довго вдавати що не помічають.
07.11.2025 13:31 Ответить
07.11.2025 13:31 Ответить
А Україну нехай кацапи місять? - небо можна прикрити? -
07.11.2025 13:31 Ответить
07.11.2025 13:31 Ответить
Проблема у тому що вони так звикли до своїх болот, що вважають що гірше життя вже й не можливе.
07.11.2025 13:31 Ответить
07.11.2025 13:31 Ответить
Выразят озабоченность второй степени. Или даже третьей.
07.11.2025 13:36 Ответить
07.11.2025 13:36 Ответить
Только почеиу он привел в пример Румынию,когда под угрозой страны Балтии?
07.11.2025 13:37 Ответить
07.11.2025 13:37 Ответить
Так атаковала уже много раз. И беспилотниками, и ракетами, и самолетами.
07.11.2025 13:41 Ответить
07.11.2025 13:41 Ответить
Вже атакувала. Відповіді нуль.
07.11.2025 13:48 Ответить
07.11.2025 13:48 Ответить
та вже було, і нічого не руйнівна відповідь
07.11.2025 13:57 Ответить
07.11.2025 13:57 Ответить
Це він просто так думає, кажуть дурень думкою багатіє
07.11.2025 13:58 Ответить
07.11.2025 13:58 Ответить
Досить балакати. Вже щось робіть!
07.11.2025 14:01 Ответить
07.11.2025 14:01 Ответить
буде руйнівне занепокоєння!
07.11.2025 14:04 Ответить
07.11.2025 14:04 Ответить
Відповідь буде лише на словах. А ця заява зроблена для *****, типу продовжуй іпашити по Україні поки вона не зникне, а будемо спостерігати та накопичувати собі зброю.
07.11.2025 14:06 Ответить
07.11.2025 14:06 Ответить
Якщо Росія атакує НАТО... а як що - ні?
07.11.2025 14:08 Ответить
07.11.2025 14:08 Ответить
А дрони кожного дня в Європі , то таке.
07.11.2025 14:13 Ответить
07.11.2025 14:13 Ответить
 
 