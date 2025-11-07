Европа должна действовать - иначе война в Украине будет длиться вечно, - бывший генсек НАТО Расмуссен
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал ЕС усилить давление на РФ, развернуть ПВО и использовать замороженные активы для поддержки Украины и ускорения мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
"Мы должны помочь украинскому народу защитить себя от российских ракет и беспилотников, создав воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники. Страны НАТО, являющиеся соседями Украины, могут стать местом размещения натовской системы ПВО и ПРО", - заявил Расмуссен.
Он также призвал европейские страны развернуть свои силы для защиты Украины еще до заключения возможного соглашения о прекращении огня. По его словам, инициатива создания "Коалиции желающих" для помощи Киеву после завершения боевых действий фактически превратилась в "коалицию тех, кто выжидает".
"Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, мы столкнемся с бесконечной войной. У Путина нет стимула вести мирные переговоры, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпе и менталитете", - добавил бывший генсек НАТО.
По словам Расмуссена, надежные гарантии безопасности упростят продвижение мирного соглашения, даже если оно будет предусматривать уступки Украины в территориальном вопросе. Он также призвал предоставить Киеву ракеты большой дальности, чтобы украинские силы могли поражать больше целей на территории России.
Расмуссен подчеркнул, что переговоры о поставках американских крылатых ракет Tomahawk в Украину еще возможны - при условии, что Германия согласится выступить "первопроходцем" и прежде всего поставлять Киеву свои крылатые ракеты Taurus. Такой шаг, по его мнению, откроет путь к дальнейшей передаче американских систем.
Это пошлет четкий сигнал через Атлантику и будет оказывать давление на Белый дом. Германия решительно заинтересована в том, чтобы заставить Путина вступить в мирные переговоры... Taurus - это средство для этого", - подчеркнул бывший генсек НАТО.
Расмуссен также заявил, что Европа все еще не осознает угрозу, исходящую от России, и призвал использовать замороженные российские активы для Украины.
"Нам необходимо разморозить замороженные российские активы на сумму 150 млрд евро в Euroclear и использовать их как основу для кредита на покупку оружия и, надеюсь, восстановление (Украины)", - сказал он.
а зараз: гуляй рваніна....
так то, при тому чмо обамі, що крим віддав!
бо буйла боявся панічно !
.
- обмежений напад
- війна триватиме вічно
Приоритеты расставлены.. Он мог ещё добавить- если от Украины что-то останется после такого сценария...
Идиот.
Боротьба за існування нації по-українськи.
Казочки 2022.
до вас і приїдемо всім колгоспом,
а далі взже неxай Пoльщя ************, як східний щіт НАТО!
а в України просто не висточило патронів...
"Лукойл, потрапивши під санкції, за мить вже спробував віддати всі закордонні активи компанії Gunvor, пов'язаної з путіним через тимченка.
Мінфін США оголосив, що ніколи не дасть дозволу на таку угоду. І угода одразу скасувалась.
Тут важливе ось що.
Ймовірність введення блокуючих санкцій США проти Лукойлу існувала щонайменше 3,5 роки.
І за цей час Лукойл і люди путіна не підготували на випадок запровадження санкцій нічого розумнішого за очевидне перекладання з однієї кишені в іншу.
Все, що в них було - це тупий фіктивний схематоз, зрозумілий навіть школяру.
Розумієте, путін та його оточення ментально та інтелектуально залишилися на рівні схеми з "Байкалфінансгруп".
У них немає жодних реальних відповідей на серйозні економічні санкції, крім схематозу і дедалі глибшого прогинання під Китай.
Єдина причина, через яку Захід досі не задавив путінську шоблу економічно - це цілковита безвольність самого Заходу.
Захід має всі інструменти і щоб відмовитися від російських енергоносіїв, і щоб задавити "тіньовий флот" рф, і щоб передати Україні заморожені російські $300 мільярдів.
Волі лише у Заходу немає.
ну а будуть проблеми в польщі залежить тільки від того, скільки там буде рускоговорящих (біженців зі сходу України), яких треба захистити