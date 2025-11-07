РУС
Новости Угроза рф для Европы
1 183 28

Европа должна действовать - иначе война в Украине будет длиться вечно, - бывший генсек НАТО Расмуссен

Расмуссен: без усиления давления Европы Украина рискует оказаться в "вечной войне"

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал ЕС усилить давление на РФ, развернуть ПВО и использовать замороженные активы для поддержки Украины и ускорения мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Мы должны помочь украинскому народу защитить себя от российских ракет и беспилотников, создав воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники. Страны НАТО, являющиеся соседями Украины, могут стать местом размещения натовской системы ПВО и ПРО", - заявил Расмуссен.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он также призвал европейские страны развернуть свои силы для защиты Украины еще до заключения возможного соглашения о прекращении огня. По его словам, инициатива создания "Коалиции желающих" для помощи Киеву после завершения боевых действий фактически превратилась в "коалицию тех, кто выжидает".

"Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, мы столкнемся с бесконечной войной. У Путина нет стимула вести мирные переговоры, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпе и менталитете", - добавил бывший генсек НАТО.

По словам Расмуссена, надежные гарантии безопасности упростят продвижение мирного соглашения, даже если оно будет предусматривать уступки Украины в территориальном вопросе. Он также призвал предоставить Киеву ракеты большой дальности, чтобы украинские силы могли поражать больше целей на территории России.

Расмуссен подчеркнул, что переговоры о поставках американских крылатых ракет Tomahawk в Украину еще возможны - при условии, что Германия согласится выступить "первопроходцем" и прежде всего поставлять Киеву свои крылатые ракеты Taurus. Такой шаг, по его мнению, откроет путь к дальнейшей передаче американских систем.

Это пошлет четкий сигнал через Атлантику и будет оказывать давление на Белый дом. Германия решительно заинтересована в том, чтобы заставить Путина вступить в мирные переговоры... Taurus - это средство для этого", - подчеркнул бывший генсек НАТО.

Расмуссен также заявил, что Европа все еще не осознает угрозу, исходящую от России, и призвал использовать замороженные российские активы для Украины.

"Нам необходимо разморозить замороженные российские активы на сумму 150 млрд евро в Euroclear и использовать их как основу для кредита на покупку оружия и, надеюсь, восстановление (Украины)", - сказал он.

Автор: 

Германия (7365) НАТО (10482) путин владимир (32432) Расмуссен Андерс Фог (238) Taurus (59)
Топ комментарии
+3
Щось пан перевзувся.. якби він зараз би був генсеком, то співав би про ескалацію
показать весь комментарий
07.11.2025 11:17 Ответить
+2
тоді: байден не дозволяв.
а зараз: гуляй рваніна....
показать весь комментарий
07.11.2025 11:21 Ответить
+2
ОНИ УМНЕЮТ только війдя в отставку. пока на посту ноль ума
показать весь комментарий
07.11.2025 11:27 Ответить
Почули його заклики?
показать весь комментарий
07.11.2025 11:18 Ответить
сьогодні день балаболів від нато!
- обмежений напад
- війна триватиме вічно
показать весь комментарий
07.11.2025 11:19 Ответить
Нам необхідно розморозити заморожені російські активи на суму 150 млрд євро в Euroclear і використовувати їх як основу для кредиту на купівлю зброї і, сподіваюся, відновлення (України)" Джерело: https://censor.net/ua/n3583770

Приоритеты расставлены.. Он мог ещё добавить- если от Украины что-то останется после такого сценария...

Идиот.
показать весь комментарий
07.11.2025 11:25 Ответить
ОНИ УМНЕЮТ только війдя в отставку. пока на посту ноль ума
показать весь комментарий
07.11.2025 11:27 Ответить
Треба депортувати з ЄС всіх наших ухилянтів.
показать весь комментарий
07.11.2025 11:30 Ответить
Так переможемо.
показать весь комментарий
07.11.2025 11:49 Ответить
Залишити тільки ухилянтесс, нехай піднімають народжуваність європейцям.
Боротьба за існування нації по-українськи.
показать весь комментарий
07.11.2025 11:51 Ответить
А чого ж ти не діяв коли ***** заліз у Грузію, потім віджав Крим та влаштував війну на Донбасі? А тепер всі патякають шо треба було робити. Треба було ***** придушити ще в 2008-му, але ж ви толерасти хавали кацапсячу нафту та газ аж гай шумів! Ссуки!
показать весь комментарий
07.11.2025 11:35 Ответить
Та не сподівайтесь на вічну війну. Якщо Україна стомиться від війни та внутрішніх мародерів, то будуть натівськи генерали, генсеки та вся інша лінива шелупонь із європейських штабів на лодках пливти а Америку - шукати притулок та писати мемуари на тему - "як ми допомогали Україні".
показать весь комментарий
07.11.2025 11:37 Ответить
А их там, пока они раздупляться, как в сссровском анекдоте Мао Дзедун ( товарисч СИ) встретит.
показать весь комментарий
07.11.2025 11:40 Ответить
Ви впевнені в міцність росії? Через рік вона навіть може почати розпад. Головне, щоб США не відмовилися від санкцій.
показать весь комментарий
07.11.2025 11:50 Ответить
Розпад почнеться одразу після вимкнення swift, вся економіка рухне. Чекайте.
Казочки 2022.
показать весь комментарий
07.11.2025 11:53 Ответить
65 млрд евро в год, дорого? Поняли, что долго не получиться "морозиться"?
показать весь комментарий
07.11.2025 11:38 Ответить
Про вічну війну - це москальське іпсо. Расмуссена вже вписали на "миротворець"?
показать весь комментарий
07.11.2025 11:38 Ответить
яке таке вічно? - размундсерили губу.
до вас і приїдемо всім колгоспом,
а далі взже неxай Пoльщя ************, як східний щіт НАТО!
показать весь комментарий
07.11.2025 11:45 Ответить
орків дохуа, вони і Польщю забодають,
а в України просто не висточило патронів...
показать весь комментарий
07.11.2025 11:55 Ответить
Нагадайте мені, як діяв цей колишній генсек НАТО коли був не колтшнім а діючим? Яки ришучі кроки він зробив в 2014 році?
показать весь комментарий
07.11.2025 11:56 Ответить
Таким як Гетьманцев вигідна безкінечна війна, можна набивати кишені за рахунок бідних безкінечно, знову хочуть пропихнути закон про оподаткування усіх посилок з за кордону...
показать весь комментарий
07.11.2025 12:12 Ответить
@ (у перекладі):
"Лукойл, потрапивши під санкції, за мить вже спробував віддати всі закордонні активи компанії Gunvor, пов'язаної з путіним через тимченка.
Мінфін США оголосив, що ніколи не дасть дозволу на таку угоду. І угода одразу скасувалась.
Тут важливе ось що.
Ймовірність введення блокуючих санкцій США проти Лукойлу існувала щонайменше 3,5 роки.
І за цей час Лукойл і люди путіна не підготували на випадок запровадження санкцій нічого розумнішого за очевидне перекладання з однієї кишені в іншу.
Все, що в них було - це тупий фіктивний схематоз, зрозумілий навіть школяру.
Розумієте, путін та його оточення ментально та інтелектуально залишилися на рівні схеми з "Байкалфінансгруп".
У них немає жодних реальних відповідей на серйозні економічні санкції, крім схематозу і дедалі глибшого прогинання під Китай.
Єдина причина, через яку Захід досі не задавив путінську шоблу економічно - це цілковита безвольність самого Заходу.
Захід має всі інструменти і щоб відмовитися від російських енергоносіїв, і щоб задавити "тіньовий флот" рф, і щоб передати Україні заморожені російські $300 мільярдів.
Волі лише у Заходу немає.

показать весь комментарий
07.11.2025 12:33 Ответить
А чому вічно, в Україні закінчаться герої і тоді буде воювати Європа, ната чи ще хтось. Європа свій щит майже просрала
показать весь комментарий
07.11.2025 12:35 Ответить
вічно війна тривати не буде, люди закінчилися так як кількість сзч перевищує бусифікованих (вже не кажу про вбитих) .
ну а будуть проблеми в польщі залежить тільки від того, скільки там буде рускоговорящих (біженців зі сходу України), яких треба захистити
показать весь комментарий
07.11.2025 12:43 Ответить
 
 