Европа должна действовать - иначе война в Украине будет длиться вечно, - бывший генсек НАТО Расмуссен

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал ЕС усилить давление на РФ, развернуть ПВО и использовать замороженные активы для поддержки Украины и ускорения мира.

"Мы должны помочь украинскому народу защитить себя от российских ракет и беспилотников, создав воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники. Страны НАТО, являющиеся соседями Украины, могут стать местом размещения натовской системы ПВО и ПРО", - заявил Расмуссен.

Он также призвал европейские страны развернуть свои силы для защиты Украины еще до заключения возможного соглашения о прекращении огня. По его словам, инициатива создания "Коалиции желающих" для помощи Киеву после завершения боевых действий фактически превратилась в "коалицию тех, кто выжидает".

"Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, мы столкнемся с бесконечной войной. У Путина нет стимула вести мирные переговоры, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпе и менталитете", - добавил бывший генсек НАТО.

По словам Расмуссена, надежные гарантии безопасности упростят продвижение мирного соглашения, даже если оно будет предусматривать уступки Украины в территориальном вопросе. Он также призвал предоставить Киеву ракеты большой дальности, чтобы украинские силы могли поражать больше целей на территории России.

Расмуссен подчеркнул, что переговоры о поставках американских крылатых ракет Tomahawk в Украину еще возможны - при условии, что Германия согласится выступить "первопроходцем" и прежде всего поставлять Киеву свои крылатые ракеты Taurus. Такой шаг, по его мнению, откроет путь к дальнейшей передаче американских систем.

Это пошлет четкий сигнал через Атлантику и будет оказывать давление на Белый дом. Германия решительно заинтересована в том, чтобы заставить Путина вступить в мирные переговоры... Taurus - это средство для этого", - подчеркнул бывший генсек НАТО.

Расмуссен также заявил, что Европа все еще не осознает угрозу, исходящую от России, и призвал использовать замороженные российские активы для Украины.

"Нам необходимо разморозить замороженные российские активы на сумму 150 млрд евро в Euroclear и использовать их как основу для кредита на покупку оружия и, надеюсь, восстановление (Украины)", - сказал он.

