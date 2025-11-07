Європа має діяти - інакше війна в Україні триватиме вічно, - колишній генсек НАТО Расмуссен

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав ЄС посилити тиск на РФ, розгорнути ППО та використати заморожені активи для підтримки України й пришвидшення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Ми повинні допомогти українському народу захистити себе від російських ракет і безпілотників, створивши повітряний щит, який допоможе українцям збивати російські ракети і безпілотники. Країни НАТО, що є сусідами України, можуть стати місцем розміщення натовської системи ППО і ПРО", - заявив Расмуссен.

Він також закликав європейські країни розгорнути свої сили для захисту України ще до укладення можливої угоди про припинення вогню. За його словами, ініціатива створення "коаліції охочих" для допомоги Києву після завершення бойових дій фактично перетворилася на "коаліцію тих, хто вичікує".

"Якщо ми не внесемо серйозних змін у стратегію, ми зіткнемося з нескінченною війною. У Путіна немає стимулу вести мирні переговори, поки він вважає, що може перемогти на полі бою. Необхідні зміни в темпі та менталітеті", - додав колишній генсек НАТО.

За словами Расмуссена, надійні гарантії безпеки спростять просування мирної угоди, навіть якщо вона передбачатиме поступки України в територіальному питанні. Він також закликав надати Києву ракети великої дальності, щоб українські сили могли уражати більше цілей на території Росії.

Расмуссен наголосив, що переговори про постачання американських крилатих ракет Tomahawk в Україну ще можливі - за умови, що Німеччина погодиться виступити "першопрохідцем" і насамперед постачати Києву свої крилаті ракети Taurus. Такий крок, на його думку, відкриє шлях до подальшої передачі американських систем.

Це пошле чіткий сигнал через Атлантику і чинитиме тиск на Білий дім. Німеччина рішуче зацікавлена в тому, щоб змусити Путіна вступити в мирні переговори... Taurus - це засіб для цього", - наголосив колишній генсек НАТО.

Расмуссен також заявив, що Європа все ще не усвідомлює загрозу, що виходить від Росії, і закликав використовувати заморожені російські активи для України.

"Нам необхідно розморозити заморожені російські активи на суму 150 млрд євро в Euroclear і використовувати їх як основу для кредиту на купівлю зброї і, сподіваюся, відновлення (України)", - сказав він.

