Новини Загроза РФ перед Європою
Європа має діяти - інакше війна в Україні триватиме вічно, - колишній генсек НАТО Расмуссен

Расмуссен: без посилення тиску Європи Україна ризикує опинитися у "вічній війні"

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав ЄС посилити тиск на РФ, розгорнути ППО та використати заморожені активи для підтримки України й пришвидшення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Ми повинні допомогти українському народу захистити себе від російських ракет і безпілотників, створивши повітряний щит, який допоможе українцям збивати російські ракети і безпілотники. Країни НАТО, що є сусідами України, можуть стати місцем розміщення натовської системи ППО і ПРО", - заявив Расмуссен.

Він також закликав європейські країни розгорнути свої сили для захисту України ще до укладення можливої угоди про припинення вогню. За його словами, ініціатива створення "коаліції охочих" для допомоги Києву після завершення бойових дій фактично перетворилася на "коаліцію тих, хто вичікує".

"Якщо ми не внесемо серйозних змін у стратегію, ми зіткнемося з нескінченною війною. У Путіна немає стимулу вести мирні переговори, поки він вважає, що може перемогти на полі бою. Необхідні зміни в темпі та менталітеті", - додав колишній генсек НАТО.

За словами Расмуссена, надійні гарантії безпеки спростять просування мирної угоди, навіть якщо вона передбачатиме поступки України в територіальному питанні. Він також закликав надати Києву ракети великої дальності, щоб українські сили могли уражати більше цілей на території Росії.

Расмуссен наголосив, що переговори про постачання американських крилатих ракет Tomahawk  в Україну ще можливі - за умови, що Німеччина погодиться виступити "першопрохідцем" і насамперед постачати Києву свої крилаті ракети Taurus. Такий крок, на його думку, відкриє шлях до подальшої передачі американських систем.

Це пошле чіткий сигнал через Атлантику і чинитиме тиск на Білий дім. Німеччина рішуче зацікавлена в тому, щоб змусити Путіна вступити в мирні переговори... Taurus - це засіб для цього", - наголосив колишній генсек НАТО.

Расмуссен також заявив, що Європа все ще не усвідомлює загрозу, що виходить від Росії, і закликав використовувати заморожені російські активи для України.

"Нам необхідно розморозити заморожені російські активи на суму 150 млрд євро в Euroclear і використовувати їх як основу для кредиту на купівлю зброї і, сподіваюся, відновлення (України)", - сказав він.

Топ коментарі
+6
Та не сподівайтесь на вічну війну. Якщо Україна стомиться від війни та внутрішніх мародерів, то будуть натівськи генерали, генсеки та вся інша лінива шелупонь із європейських штабів на лодках пливти а Америку - шукати притулок та писати мемуари на тему - "як ми допомогали Україні".
07.11.2025 11:37 Відповісти
+6
Розпад почнеться одразу після вимкнення swift, вся економіка рухне. Чекайте.
Казочки 2022.
07.11.2025 11:53 Відповісти
+5
ОНИ УМНЕЮТ только війдя в отставку. пока на посту ноль ума
07.11.2025 11:27 Відповісти
Щось пан перевзувся.. якби він зараз би був генсеком, то співав би про ескалацію
07.11.2025 11:17 Відповісти
тоді: байден не дозволяв.
а зараз: гуляй рваніна....
07.11.2025 11:21 Відповісти
не тільки в Україні буде війна, конфлікт пошириться на Польшу та балтійські країни.
07.11.2025 11:26 Відповісти
Який Байден, Расмуссен ще у 2014 році пішов з поста генсека НАТО
07.11.2025 11:34 Відповісти
аааа....
так то, при тому чмо обамі, що крим віддав!
07.11.2025 11:48 Відповісти
це доказ того, що "місце сидіння впливає на світогляд(іння)"
07.11.2025 11:43 Відповісти
ніколи не забуду як це падло расмусен бився в корчах та сходив потом на якомусь із самітів НАТО виправдовуючи непостачання зброї в Україну.

бо буйла боявся панічно !

.
07.11.2025 12:42 Відповісти
Почули його заклики?
07.11.2025 11:18 Відповісти
сьогодні день балаболів від нато!
- обмежений напад
- війна триватиме вічно
07.11.2025 11:19 Відповісти
Нам необхідно розморозити заморожені російські активи на суму 150 млрд євро в Euroclear і використовувати їх як основу для кредиту на купівлю зброї і, сподіваюся, відновлення (України)"

Приоритеты расставлены.. Он мог ещё добавить- если от Украины что-то останется после такого сценария...

Идиот.
07.11.2025 11:25 Відповісти
07.11.2025 11:27 Відповісти
Треба депортувати з ЄС всіх наших ухилянтів.
07.11.2025 11:30 Відповісти
Так переможемо.
07.11.2025 11:49 Відповісти
Залишити тільки ухилянтесс, нехай піднімають народжуваність європейцям.
Боротьба за існування нації по-українськи.
07.11.2025 11:51 Відповісти
А чого ж ти не діяв коли ***** заліз у Грузію, потім віджав Крим та влаштував війну на Донбасі? А тепер всі патякають шо треба було робити. Треба було ***** придушити ще в 2008-му, але ж ви толерасти хавали кацапсячу нафту та газ аж гай шумів! Ссуки!
07.11.2025 11:35 Відповісти
07.11.2025 11:37 Відповісти
А их там, пока они раздупляться, как в сссровском анекдоте Мао Дзедун ( товарисч СИ) встретит.
07.11.2025 11:40 Відповісти
Ви впевнені в міцність росії? Через рік вона навіть може почати розпад. Головне, щоб США не відмовилися від санкцій.
07.11.2025 11:50 Відповісти
07.11.2025 11:53 Відповісти
65 млрд евро в год, дорого? Поняли, что долго не получиться "морозиться"?
07.11.2025 11:38 Відповісти
Про вічну війну - це москальське іпсо. Расмуссена вже вписали на "миротворець"?
07.11.2025 11:38 Відповісти
яке таке вічно? - размундсерили губу.
до вас і приїдемо всім колгоспом,
а далі взже неxай Пoльщя ************, як східний щіт НАТО!
07.11.2025 11:45 Відповісти
орків дохуа, вони і Польщю забодають,
а в України просто не висточило патронів...
07.11.2025 11:55 Відповісти
Нагадайте мені, як діяв цей колишній генсек НАТО коли був не колтшнім а діючим? Яки ришучі кроки він зробив в 2014 році?
07.11.2025 11:56 Відповісти
Таким як Гетьманцев вигідна безкінечна війна, можна набивати кишені за рахунок бідних безкінечно, знову хочуть пропихнути закон про оподаткування усіх посилок з за кордону...
07.11.2025 12:12 Відповісти
@ (у перекладі):
"Лукойл, потрапивши під санкції, за мить вже спробував віддати всі закордонні активи компанії Gunvor, пов'язаної з путіним через тимченка.
Мінфін США оголосив, що ніколи не дасть дозволу на таку угоду. І угода одразу скасувалась.
Тут важливе ось що.
Ймовірність введення блокуючих санкцій США проти Лукойлу існувала щонайменше 3,5 роки.
І за цей час Лукойл і люди путіна не підготували на випадок запровадження санкцій нічого розумнішого за очевидне перекладання з однієї кишені в іншу.
Все, що в них було - це тупий фіктивний схематоз, зрозумілий навіть школяру.
Розумієте, путін та його оточення ментально та інтелектуально залишилися на рівні схеми з "Байкалфінансгруп".
У них немає жодних реальних відповідей на серйозні економічні санкції, крім схематозу і дедалі глибшого прогинання під Китай.
Єдина причина, через яку Захід досі не задавив путінську шоблу економічно - це цілковита безвольність самого Заходу.
Захід має всі інструменти і щоб відмовитися від російських енергоносіїв, і щоб задавити "тіньовий флот" рф, і щоб передати Україні заморожені російські $300 мільярдів.
Волі лише у Заходу немає.

07.11.2025 12:33 Відповісти
А чому вічно, в Україні закінчаться герої і тоді буде воювати Європа, ната чи ще хтось. Європа свій щит майже просрала
07.11.2025 12:35 Відповісти
вічно війна тривати не буде, люди закінчилися так як кількість сзч перевищує бусифікованих (вже не кажу про вбитих) .
ну а будуть проблеми в польщі залежить тільки від того, скільки там буде рускоговорящих (біженців зі сходу України), яких треба захистити
07.11.2025 12:43 Відповісти
 
 