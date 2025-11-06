Опасность со стороны РФ не исчезнет даже после завершения войны в Украине, - Рютте

Даже после окончания войны в Украине опасность со стороны РФ не исчезнет, а вызов со стороны Китая будет расти.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил в видеообращении к участникам конференции NATO TALK.

Что сказал глава Альянса?

"Сегодня мы сталкиваемся со многими угрозами и вызовами. Путин бросает свои силы на Украину, не считаясь ни с какими потерями. Он, кажется, зависим от агрессии. Китай, Северная Корея и Иран поддерживают российскую военную машину. И вместе они наращивают свое вооружение и возможности. Они хотят изменить мировой порядок", - подчеркнул он.

Рютте заявил, что союзники по НАТО будут инвестировать 5% ВВП в оборону, увеличивать оборонное производство и продолжать поддерживать Украину.

"В вопросах обороны и других направлений партнерство НАТО с Европейским Союзом является более важным, чем когда-либо. Мы продолжаем поддерживать Украину, чтобы она могла защищаться от России сейчас и сдерживать любую агрессию в будущем. Германия является самым сильным сторонником Украины в Европе. Она размещает Объединенное командование НАТО по безопасности и обучению для Украины. Также она участвует в формировании приоритетного списка потребностей Украины в НАТО (PURL)", - сказал генсек.

Рютте напомнил, что критически важное американское оборудование, оплаченное партнерами, поступает в Украину.

Угроза от РФ

Во время последней встречи с Дональдом Трампом Рютте обсуждал поддержку НАТО для безопасности и завершения войны, а также справедливый мир.

В то же время генсек подчеркнул, что даже после завершения войны в Украине опасность со стороны РФ не исчезнет, а вызов со стороны Китая будет расти.

Вовлеченность США

Рютте убежден, что США продолжают быть вовлеченными в укрепление европейской безопасности и усиление НАТО.

Он понимает ожидания США, что Европа и Канада активизируются, ведь долгое время США несли чрезмерное бремя.

