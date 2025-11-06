РУС
Новости Угроза агрессии рф для Европы
257 9

Опасность со стороны РФ не исчезнет даже после завершения войны в Украине, - Рютте

Рютте предупредил, что опасность от РФ не исчезнет

Даже после окончания войны в Украине опасность со стороны РФ не исчезнет, а вызов со стороны Китая будет расти.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил в видеообращении к участникам конференции NATO TALK, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что сказал глава Альянса?

"Сегодня мы сталкиваемся со многими угрозами и вызовами. Путин бросает свои силы на Украину, не считаясь ни с какими потерями. Он, кажется, зависим от агрессии. Китай, Северная Корея и Иран поддерживают российскую военную машину. И вместе они наращивают свое вооружение и возможности. Они хотят изменить мировой порядок", - подчеркнул он.

Рютте заявил, что союзники по НАТО будут инвестировать 5% ВВП в оборону, увеличивать оборонное производство и продолжать поддерживать Украину.

"В вопросах обороны и других направлений партнерство НАТО с Европейским Союзом является более важным, чем когда-либо. Мы продолжаем поддерживать Украину, чтобы она могла защищаться от России сейчас и сдерживать любую агрессию в будущем. Германия является самым сильным сторонником Украины в Европе. Она размещает Объединенное командование НАТО по безопасности и обучению для Украины. Также она участвует в формировании приоритетного списка потребностей Украины в НАТО (PURL)", - сказал генсек.

Рютте напомнил, что критически важное американское оборудование, оплаченное партнерами, поступает в Украину.

Угроза от РФ

Во время последней встречи с Дональдом Трампом Рютте обсуждал поддержку НАТО для безопасности и завершения войны, а также справедливый мир.

В то же время генсек подчеркнул, что даже после завершения войны в Украине опасность со стороны РФ не исчезнет, а вызов со стороны Китая будет расти.

Вовлеченность США

Рютте убежден, что США продолжают быть вовлеченными в укрепление европейской безопасности и усиление НАТО.

Он понимает ожидания США, что Европа и Канада активизируются, ведь долгое время США несли чрезмерное бремя.

НАТО (10477) Рютте Марк (514)
тобто!
ідея кінцевого знищеня оцього чиряка на тілі планети, категорично відкидається?
06.11.2025 12:23 Ответить
Вона не те щоб відкидається...вона ніколи і не розглядалася всерйоз.
06.11.2025 12:25 Ответить
Просто без тебе ніяк не наважаться.

Чекали тебе, але зрозуміли, що ти не будеш брати участі у "знищенні оцього чиряка на тілі планети" і вирішили "категорично відкинути" таку ідею.
06.11.2025 12:58 Ответить
я!
даю дозвіл!
рютте, підганяй армію нато.....
06.11.2025 13:03 Ответить
Чому українські блоХери-деколонізатори не пояснили Рютте, що Ерефія розпадеться внаслідок війни і жодної загрози не становитиме, бо перестане існувати? Щось товариші блоХери недопрацьовують.
06.11.2025 12:24 Ответить
Так, якщо дати кацапії вціліти. Але є й інший варіант забезпечити мир у Європі років на 200. Це якщо Україні по-справжньому допомогти.
06.11.2025 12:25 Ответить
Розніженій в комфорті й добробуті Європі казково пощастило, що перед нею стоїть Україна, яка майже чотири роки стримує навалу рашистської пітьми.
Виявилось, що а ні НАТО, ні США не в змозі захистити європейські країни від руйнації у збройному протистоянні з пітьмою, яке неминуче веде до ядерного.
Та шанс уберегтись Заходу від цієї катастрофи є. І він можливий лише за знищення пітьми як військової та економічної потуги. І цю місію спроможна виконати лише Україна у нинішній війні. Звісно, якщо українська армія буде забезпечена для цього західними союзниками усім необхідним.
Тож, у рашистської пітьми є могильщик. І ім'я його - Україна.

06.11.2025 12:40 Ответить
А НАТО буде як завжди сцяти навіть і після віцни рашки.
06.11.2025 12:44 Ответить
Небезпека -одне,а готовність до небезпеки-зовсім інше.
Приклад-створення НАТО,де маленькі держави Прибалтики,так як і Словенія,Словаччина почуваються в безпеці.
06.11.2025 12:56 Ответить
 
 