Небезпека з боку РФ не зникне навіть після завершення війни в Україні, - Рютте

Навіть після завершення війни в Україні небезпека з боку РФ не зникне, а виклик з боку Китаю зростатиме.

Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив у відеозверненні до учасників конференції NATO TALK, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що сказав очільник Альянсу?

"Сьогодні ми стикаємося з багатьма загрозами та викликами. Путін кидає свої сили на Україну, не зважаючи ні на які втрати. Він, здається, залежний від агресії. Китай, Північна Корея та Іран підтримують російську військову машину. І разом вони нарощують свої озброєння та можливості. Вони хочуть змінити світовий порядок", - наголосив він.

Рютте заявив, що союзники по НАТО інвестуватимуть 5% ВВП в оборону, збільшуватимуть оборонне виробництво та продовжуватимуть підтримувати Україну.

"У питаннях оборони та інших напрямів партнерство НАТО з Європейським Союзом є важливішим, ніж будь-коли. Ми продовжуємо підтримувати Україну, щоб вона могла захищатися від Росії зараз і стримувати будь-яку агресію в майбутньому. Німеччина є найсильнішим прихильником України в Європі. Вона розміщує Об’єднане командування НАТО з безпекової допомоги та навчання для України. Також вона бере участь у формуванні пріоритетного списку потреб України в НАТО (PURL)", - сказав генсек.

Рютте нагадав, що критично важливе американське обладнання, оплачене партнерами, надходить до України.

Загроза від РФ

Під час останньої зустрічі із Дональдом Трампом Рютте обговорював підтримку НАТО для безпеки та завершення війни, а також справедливий мир.

Водночас генсек наголосив, що навіть після завершення війни в Україні небезпека з боку РФ не зникне, а виклик з боку Китаю зростатиме.

Залученість США

Рютте переконаний, що США продовжують бути залученими до зміцнення європейської безпеки та посилення НАТО. 

Він розуміє очікування США, що Європа та Канада активізуються, адже довгий час США несли надмірний тягар.

Вона не те щоб відкидається...вона ніколи і не розглядалася всерйоз.
06.11.2025 12:25 Відповісти
Українї не пощастило, що за нею ховається сциклива Європа, яка не здатна ні стати пліч о пліч у війні ні навіть себе захистити. І ціною порятунку цієї жирної ледачої тварюки є існування України.
06.11.2025 13:30 Відповісти
А НАТО буде як завжди сцяти навіть і після віцни рашки.
06.11.2025 12:44 Відповісти
тобто!
ідея кінцевого знищеня оцього чиряка на тілі планети, категорично відкидається?
06.11.2025 12:23 Відповісти
06.11.2025 12:25 Відповісти
я!
даю дозвіл!
рютте, підганяй армію нато.....
06.11.2025 13:03 Відповісти
Чому українські блоХери-деколонізатори не пояснили Рютте, що Ерефія розпадеться внаслідок війни і жодної загрози не становитиме, бо перестане існувати? Щось товариші блоХери недопрацьовують.
06.11.2025 12:24 Відповісти
Так, якщо дати кацапії вціліти. Але є й інший варіант забезпечити мир у Європі років на 200. Це якщо Україні по-справжньому допомогти.
06.11.2025 12:25 Відповісти
Розніженій в комфорті й добробуті Європі казково пощастило, що перед нею стоїть Україна, яка майже чотири роки стримує навалу рашистської пітьми.
Виявилось, що а ні НАТО, ні США не в змозі захистити європейські країни від руйнації у збройному протистоянні з пітьмою, яке неминуче веде до ядерного.
Та шанс уберегтись Заходу від цієї катастрофи є. І він можливий лише за знищення пітьми як військової та економічної потуги. І цю місію спроможна виконати лише Україна у нинішній війні. Звісно, якщо українська армія буде забезпечена для цього західними союзниками усім необхідним.
Тож, у рашистської пітьми є могильщик. І ім'я його - Україна.

06.11.2025 12:40 Відповісти
06.11.2025 13:30 Відповісти
06.11.2025 12:44 Відповісти
Небезпека -одне,а готовність до небезпеки-зовсім інше.
Приклад-створення НАТО,де маленькі держави Прибалтики,так як і Словенія,Словаччина почуваються в безпеці.
06.11.2025 12:56 Відповісти
Та да, декоммунизацию надо проводить тщательно, как в ГДР так и на постсоветском пространстве.Там гидра
06.11.2025 14:28 Відповісти
Ната такая же могучая, как и вторая армия мира
06.11.2025 14:29 Відповісти
