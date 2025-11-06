Небезпека з боку РФ не зникне навіть після завершення війни в Україні, - Рютте

Навіть після завершення війни в Україні небезпека з боку РФ не зникне, а виклик з боку Китаю зростатиме.

Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив у відеозверненні до учасників конференції NATO TALK, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що сказав очільник Альянсу?

"Сьогодні ми стикаємося з багатьма загрозами та викликами. Путін кидає свої сили на Україну, не зважаючи ні на які втрати. Він, здається, залежний від агресії. Китай, Північна Корея та Іран підтримують російську військову машину. І разом вони нарощують свої озброєння та можливості. Вони хочуть змінити світовий порядок", - наголосив він.

Рютте заявив, що союзники по НАТО інвестуватимуть 5% ВВП в оборону, збільшуватимуть оборонне виробництво та продовжуватимуть підтримувати Україну.

"У питаннях оборони та інших напрямів партнерство НАТО з Європейським Союзом є важливішим, ніж будь-коли. Ми продовжуємо підтримувати Україну, щоб вона могла захищатися від Росії зараз і стримувати будь-яку агресію в майбутньому. Німеччина є найсильнішим прихильником України в Європі. Вона розміщує Об’єднане командування НАТО з безпекової допомоги та навчання для України. Також вона бере участь у формуванні пріоритетного списку потреб України в НАТО (PURL)", - сказав генсек.

Рютте нагадав, що критично важливе американське обладнання, оплачене партнерами, надходить до України.

Загроза від РФ

Під час останньої зустрічі із Дональдом Трампом Рютте обговорював підтримку НАТО для безпеки та завершення війни, а також справедливий мир.

Залученість США

Рютте переконаний, що США продовжують бути залученими до зміцнення європейської безпеки та посилення НАТО.

Він розуміє очікування США, що Європа та Канада активізуються, адже довгий час США несли надмірний тягар.

