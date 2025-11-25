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Новини Результат роботи ППО Масований комбінований удар
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Patriot відпрацював сьогодні бездоганно, - Ігнат

Результат роботи ппо під час атаки 25 листопада

Під час нічної масштабної атаки ворога на Україну зенітно-ракетний комплекс Patriot успішно відбив удар по балістичних цілях. Сили ППО змогли перехопити ракети типу "Іскандер", що прямували у напрямку столиці.

Про це заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Особливості атаки

Сьогодні непроста ніч видалась для Сил оборони, працювали доволі таки напружено, практично всю ніч. Ми мали ракетні атаки двома хвилями, скажем так, і з застосуванням аеробалістичних ракет, також балістика застосовувалась, і крилаті ракети, як морського, так і наземного базування", - зазначив Ігнат.

За його словами, загалом Повітряні сили зафіксували 22 ракети і понад 460 безпілотників. Він зазначив, що ППО впоралася сьогодні непогано із завданнями, які ставило військове керівництво.

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"Командувач Повітряних сил відзначив багатьох, хто сьогодні показав гарний результат, це і безпілотні дрони сьогодні непоганий дали результат, також пілотована авіація, особливо армійська авіація, сьогодні мають гарні результати, військові сили, ну і всі решта, хто долучився, це і РЕБ, і мобільні вогневі групи", - додав він.

Атака на регіони

Ігнат також зауважив, якщо говорити про напрями, то Одеса була під серйозним ударом, дуже велика кількість безпілотників саме з акваторії Чорного моря полетіла в напрямку цього регіону.

"І Чернігівщина теж, буквально вся була в червоних кольорах, як то кажуть, в маркерах, якщо на радарах дивитися, дуже багато безпілотників йшло саме через цю область, також Сумська область і інші регіони", - додав він.

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Речник також повідомив, що був зафіксований проліт російських дронів, які вкотре порушують кордони інших держав, це і Молдова, і Румунія сьогодні.

Patriot збив 3 "Іскандери"

Висновки (після сьогоднішньої атаки. - Ред.) робити ми не можемо так рано, тому що це потребує ретельного дослідження. До речі, сьогодні 3 балістичні ракети, які прямували в напрямку столиці, було збито. Система Patriot відпрацювала сьогодні саме по "Іскандер-М" бездоганно. Також є перехоплення "Кинджала", - підкреслив начальник управління комунікації командування Повітряних сил.

Він підсумував, що по решті ракет, які не попали в статистику збитих, не всі досягли своїх цілей, але не варто зайву інформацію надавати ворогу. Ситуація по цих ракетах уточнюється.

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
  • Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
  • Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.

Також читайте: Матернова про нічну атаку: Росія хоче вбивати і залякувати. Москва не зацікавлена ​​в мирі

Автор: 

обстріл (34383) ППО (4170) Повітряні сили (3456) Ігнат Юрій (867)
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Топ коментарі
+6
Відсилка до історії, коли Ігната поспитали, а він взяв і правду сказав: світан ніхто, і звуть його ніяк.
Але ж то один з улюблених ікспердів від ОП.
Ігнат отримав на горіхи
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25.11.2025 16:16 Відповісти
+4
Це як в анекдоті: "я і кінь сьогодні бездоганно пропахали ціле поле , я зовсім не стомився "
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25.11.2025 16:01 Відповісти
+4
Ігната звільнили із попередньої посади після інтерв'ю, де його запитали "хто такий Світан і чи читав Ігнат про його (Світана) коментар про... і т.д."
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25.11.2025 16:18 Відповісти
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Твоя яка в цьому заслуга,що вихваляєшся?
Ще і локацію скинь.
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25.11.2025 15:50 Відповісти
начальник управління комунікації ! командування Повітряних сил Юрій Ігнат. тобі до нього. ... Джерело: https://censor.net/ua/n3586917
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25.11.2025 16:16 Відповісти
Ігнат знову бажає, щоб йому поставили запитання: "хто такий Світан"
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25.11.2025 15:52 Відповісти
Эээ, а в чём подколка? Не, я знаю кто такой Р.Свитан, но не пойму к чему вопрос был.
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25.11.2025 16:11 Відповісти
Відсилка до історії, коли Ігната поспитали, а він взяв і правду сказав: світан ніхто, і звуть його ніяк.
Але ж то один з улюблених ікспердів від ОП.
Ігнат отримав на горіхи
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25.11.2025 16:16 Відповісти
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25.11.2025 16:20 Відповісти
Ігната звільнили із попередньої посади після інтерв'ю, де його запитали "хто такий Світан і чи читав Ігнат про його (Світана) коментар про... і т.д."
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25.11.2025 16:18 Відповісти
Дебіл Ігнат доповів .
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25.11.2025 15:54 Відповісти
Там штілєрман анонсував наш власний петріот. Дншевий і масовий. Скоро будемо пачками кинжали збивати....
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25.11.2025 15:58 Відповісти
За його словами, загалом Повітряні сили зафіксували 22 ракети і понад 460 безпілотників. Він зазначив, що ППО впоралася сьогодні непогано із завданнями, які ставило військове керівництво. ( оце так доповів роботодавцю , українському народу , (про непогано,куй зна скільки???))
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25.11.2025 16:00 Відповісти
Це як в анекдоті: "я і кінь сьогодні бездоганно пропахали ціле поле , я зовсім не стомився "
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25.11.2025 16:01 Відповісти
Коли вже гарно відпрацюють по моцкві твої фламінги і довгі нептуни? Бо тільки відбивати атаки це стратегія майбутнього програвшого
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25.11.2025 16:05 Відповісти
як завжди - бридота налізла в коментах аби висратись..
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25.11.2025 16:18 Відповісти
Бридота це міндичи всякі які переправляють двушки до мацкви, чи то "щирі українці"?
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25.11.2025 17:28 Відповісти
Одне не виключає іншого, проте викликає насторогу "пахарів "скепсис і лапки про "щирих українців" . Справжні Українці щирі, sЄргЄй.
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25.11.2025 19:10 Відповісти
Просто поставлена задача лизати Трампа
А в принципі - ТУПО.
І таки так.
Десь на рівні світана, любителя пінгвінів і їм подібних експердів
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25.11.2025 16:19 Відповісти
США надали пакет модернізації для ЗРК Patriot, що включає оновлене програмне забезпечення, та супутні послуги з підтримки, навчання та логістики. Потенційна угода оцінюється у $105 мільйонів.

випробували нове програмне забезпечення .....
не всі цілі збиває ЗРК Patriot, є інші...
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25.11.2025 16:38 Відповісти
А можно включить мозги и представить сколько людей погибло бы, если б Патриот пропустил все ракеты.но некоторым это сильно сложно, гораздо проще насрать на ПВО.
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25.11.2025 17:36 Відповісти
то це патріоти винуваті? мабуть із тих "нє надо било стрєлять"?
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25.11.2025 19:11 Відповісти
Це винуватий редактор "Цензора".
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25.11.2025 19:51 Відповісти
Я дуже задоволений що патріоти захищають офіс президента.
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25.11.2025 17:00 Відповісти
То висерись піди, ще більше задоволення отримаєш. А ми дякуємо ЗСУ і патріотам, котрих недостатньо, що захищають столицю і не тільки.
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25.11.2025 19:12 Відповісти
Дякую. Дуже дякую. Мама довольна- і я довольна.
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25.11.2025 19:42 Відповісти
клоун.
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25.11.2025 18:00 Відповісти
"Patriot успешно отразил удар по баллистическим целям." - непоня-я-ятно!
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25.11.2025 18:21 Відповісти
вчи українську, каце і читай уважніше "Система Patriot відпрацювала сьогодні саме по "Іскандер-М" бездоганно. Джерело: https://censor.net/ua/n3586917
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25.11.2025 19:17 Відповісти
Тебя еще раз ткнуть носом в кривой перевод с украинской?
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26.11.2025 11:07 Відповісти
не бачу "пєрєвода" і доречності перекладу на кацапську, хоча на Цензорі також сидять кацапоїди: оригінали на язикє ворога. Скоріше це переклад по Фройду і Гуглі..
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26.11.2025 11:40 Відповісти
Румунія на перехоплення одного російського дрона, який до них залетів піднімала аж два літаки , здається F-35. Чи перехопили, невідомо. Ось вам й НАТО, так що да, українська ПВО найкраща у Європі.
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25.11.2025 18:36 Відповісти
а 2 кінжала чому пропустили?
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26.11.2025 01:45 Відповісти
 
 