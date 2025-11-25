Patriot відпрацював сьогодні бездоганно, - Ігнат
Під час нічної масштабної атаки ворога на Україну зенітно-ракетний комплекс Patriot успішно відбив удар по балістичних цілях. Сили ППО змогли перехопити ракети типу "Іскандер", що прямували у напрямку столиці.
Про це заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Особливості атаки
Сьогодні непроста ніч видалась для Сил оборони, працювали доволі таки напружено, практично всю ніч. Ми мали ракетні атаки двома хвилями, скажем так, і з застосуванням аеробалістичних ракет, також балістика застосовувалась, і крилаті ракети, як морського, так і наземного базування", - зазначив Ігнат.
За його словами, загалом Повітряні сили зафіксували 22 ракети і понад 460 безпілотників. Він зазначив, що ППО впоралася сьогодні непогано із завданнями, які ставило військове керівництво.
"Командувач Повітряних сил відзначив багатьох, хто сьогодні показав гарний результат, це і безпілотні дрони сьогодні непоганий дали результат, також пілотована авіація, особливо армійська авіація, сьогодні мають гарні результати, військові сили, ну і всі решта, хто долучився, це і РЕБ, і мобільні вогневі групи", - додав він.
Атака на регіони
Ігнат також зауважив, якщо говорити про напрями, то Одеса була під серйозним ударом, дуже велика кількість безпілотників саме з акваторії Чорного моря полетіла в напрямку цього регіону.
"І Чернігівщина теж, буквально вся була в червоних кольорах, як то кажуть, в маркерах, якщо на радарах дивитися, дуже багато безпілотників йшло саме через цю область, також Сумська область і інші регіони", - додав він.
Речник також повідомив, що був зафіксований проліт російських дронів, які вкотре порушують кордони інших держав, це і Молдова, і Румунія сьогодні.
Patriot збив 3 "Іскандери"
Висновки (після сьогоднішньої атаки. - Ред.) робити ми не можемо так рано, тому що це потребує ретельного дослідження. До речі, сьогодні 3 балістичні ракети, які прямували в напрямку столиці, було збито. Система Patriot відпрацювала сьогодні саме по "Іскандер-М" бездоганно. Також є перехоплення "Кинджала", - підкреслив начальник управління комунікації командування Повітряних сил.
Він підсумував, що по решті ракет, які не попали в статистику збитих, не всі досягли своїх цілей, але не варто зайву інформацію надавати ворогу. Ситуація по цих ракетах уточнюється.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
- Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
- Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
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Але ж то один з улюблених ікспердів від ОП.
Ігнат отримав на горіхи
А в принципі - ТУПО.
І таки так.
Десь на рівні світана, любителя пінгвінів і їм подібних експердів
випробували нове програмне забезпечення .....
не всі цілі збиває ЗРК Patriot, є інші...