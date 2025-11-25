Patriot отработал сегодня безупречно, - Игнат

Во время ночной масштабной атаки врага на Украину зенитно-ракетный комплекс Patriot успешно отразил удар по баллистическим целям. Силы ПВО смогли перехватить ракеты типа "Искандер", направлявшиеся в сторону столицы.

Об этом заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Особенности атаки

Сегодня непростая ночь выдалась для Сил обороны, работали довольно напряженно, практически всю ночь. У нас были ракетные атаки двумя волнами, скажем так, и с применением аэробаллистических ракет, также применялась баллистика, и крылатые ракеты, как морского, так и наземного базирования", - отметил Игнат.

По его словам, в целом Воздушные силы зафиксировали 22 ракеты и более 460 беспилотников. Он отметил, что ПВО сегодня неплохо справилась с задачами, которые ставило военное руководство.

"Командующий Воздушными силами отметил многих, кто сегодня показал хороший результат, это и беспилотные дроны сегодня неплохо дали результат, также пилотируемая авиация, особенно армейская авиация, сегодня имеют хорошие результаты, военные силы, ну и все остальные, кто присоединился, это и РЭБ, и мобильные огневые группы", - добавил он.

Атака на регионы

Игнат также отметил, что если говорить о направлениях, то Одесса была под серьезным ударом, очень большое количество беспилотников именно из акватории Черного моря полетело в направлении этого региона.

"И Черниговщина тоже, буквально вся была в красных цветах, как говорится, в маркерах, если на радарах смотреть, очень много беспилотников шло именно через эту область, также Сумская область и другие регионы", - добавил он.

Спикер также сообщил, что был зафиксирован пролет российских дронов, которые в очередной раз нарушают границы других государств, это и Молдова, и Румыния сегодня.

Patriot сбил 3 "Искандера"

Выводы (после сегодняшней атаки. - Ред.) делать мы не можем так рано, потому что это требует тщательного исследования. Кстати, сегодня 3 баллистические ракеты, которые направлялись в сторону столицы, были сбиты. Система Patriot отработала сегодня именно по "Искандер-М" безупречно. Также есть перехват "Кинжала", - подчеркнул начальник управления коммуникации командования Воздушных сил.

Он подытожил, что по остальным ракетам, которые не попали в статистику сбитых, не все достигли своих целей, но не стоит предоставлять лишнюю информацию врагу. Ситуация по этим ракетам уточняется.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.

Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.

Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.

