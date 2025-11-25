РУС
Новости Результат работы ПВО Массированный комбинированный удар
2 664 15

Patriot отработал сегодня безупречно, - Игнат

Результат работы ПВО во время атаки 25 ноября

Во время ночной масштабной атаки врага на Украину зенитно-ракетный комплекс Patriot успешно отразил удар по баллистическим целям. Силы ПВО смогли перехватить ракеты типа "Искандер", направлявшиеся в сторону столицы.

Об этом заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Особенности атаки

Сегодня непростая ночь выдалась для Сил обороны, работали довольно напряженно, практически всю ночь. У нас были ракетные атаки двумя волнами, скажем так, и с применением аэробаллистических ракет, также применялась баллистика, и крылатые ракеты, как морского, так и наземного базирования", - отметил Игнат.

По его словам, в целом Воздушные силы зафиксировали 22 ракеты и более 460 беспилотников. Он отметил, что ПВО сегодня неплохо справилась с задачами, которые ставило военное руководство.

"Командующий Воздушными силами отметил многих, кто сегодня показал хороший результат, это и беспилотные дроны сегодня неплохо дали результат, также пилотируемая авиация, особенно армейская авиация, сегодня имеют хорошие результаты, военные силы, ну и все остальные, кто присоединился, это и РЭБ, и мобильные огневые группы", - добавил он.

Атака на регионы

Игнат также отметил, что если говорить о направлениях, то Одесса была под серьезным ударом, очень большое количество беспилотников именно из акватории Черного моря полетело в направлении этого региона.

"И Черниговщина тоже, буквально вся была в красных цветах, как говорится, в маркерах, если на радарах смотреть, очень много беспилотников шло именно через эту область, также Сумская область и другие регионы", - добавил он.

Спикер также сообщил, что был зафиксирован пролет российских дронов, которые в очередной раз нарушают границы других государств, это и Молдова, и Румыния сегодня.

Patriot сбил 3 "Искандера"

Выводы (после сегодняшней атаки. - Ред.) делать мы не можем так рано, потому что это требует тщательного исследования. Кстати, сегодня 3 баллистические ракеты, которые направлялись в сторону столицы, были сбиты. Система Patriot отработала сегодня именно по "Искандер-М" безупречно. Также есть перехват "Кинжала", - подчеркнул начальник управления коммуникации командования Воздушных сил.

Он подытожил, что по остальным ракетам, которые не попали в статистику сбитых, не все достигли своих целей, но не стоит предоставлять лишнюю информацию врагу. Ситуация по этим ракетам уточняется.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
  • Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
  • Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.

+4
В цього клоуна язик випереджає мозок. Напевно, з ким поведешся..........
показать весь комментарий
25.11.2025 15:46 Ответить
+1
Твоя яка в цьому заслуга,що вихваляєшся?
Ще і локацію скинь.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:50 Ответить
+1
Ігнат знову бажає, щоб йому поставили запитання: "хто такий Світан"
показать весь комментарий
25.11.2025 15:52 Ответить
начальник управління комунікації ! командування Повітряних сил Юрій Ігнат. тобі до нього. ... Джерело: https://censor.net/ua/n3586917
показать весь комментарий
25.11.2025 16:16 Ответить
Эээ, а в чём подколка? Не, я знаю кто такой Р.Свитан, но не пойму к чему вопрос был.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:11 Ответить
Відсилка до історії, коли Ігната поспитали, а він взяв і правду сказав: світан ніхто, і звуть його ніяк.
Але ж то один з улюблених ікспердів від ОП.
Ігнат отримав на горіхи
показать весь комментарий
25.11.2025 16:16 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2025 16:20 Ответить
Ігната звільнили із попередньої посади після інтерв'ю, де його запитали "хто такий Світан і чи читав Ігнат про його (Світана) коментар про... і т.д."
показать весь комментарий
25.11.2025 16:18 Ответить
Дебіл Ігнат доповів .
показать весь комментарий
25.11.2025 15:54 Ответить
Там штілєрман анонсував наш власний петріот. Дншевий і масовий. Скоро будемо пачками кинжали збивати....
показать весь комментарий
25.11.2025 15:58 Ответить
За його словами, загалом Повітряні сили зафіксували 22 ракети і понад 460 безпілотників. Він зазначив, що ППО впоралася сьогодні непогано із завданнями, які ставило військове керівництво. ( оце так доповів роботодавцю , українському народу , (про непогано,куй зна скільки???))
показать весь комментарий
25.11.2025 16:00 Ответить
Це як в анекдоті: "я і кінь сьогодні бездоганно пропахали ціле поле , я зовсім не стомився "
показать весь комментарий
25.11.2025 16:01 Ответить
Коли вже гарно відпрацюють по моцкві твої фламінги і довгі нептуни? Бо тільки відбивати атаки це стратегія майбутнього програвшого
показать весь комментарий
25.11.2025 16:05 Ответить
як завжди - бридота налізла в коментах аби висратись..
показать весь комментарий
25.11.2025 16:18 Ответить
Просто поставлена задача лизати Трампа
А в принципі - ТУПО.
І таки так.
Десь на рівні світана, любителя пінгвінів і їм подібних експердів
показать весь комментарий
25.11.2025 16:19 Ответить
 
 