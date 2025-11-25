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Новини Безпека Європи
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Швеція посилює ППО: інвестує понад $360 млн

Швеція готує посилення ППО

Збройні сили Швеції планують придбати додаткові системи протиповітряної оборони на суму 3,5 мільярда крон (понад 366 млн доларів).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувало Міністерство оборони країни.

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Куди спрямують кошти

У межах розширення спроможностей ППО більша частина фінансування — 2 мільярди крон — піде на закупівлю двох систем ближньої дії IRIS-T SLS. Решту коштів держава використає на супутні компоненти:

  • транспортні засоби;

  • системи для інтеграції IRIS-T;

  • запчастини;

  • інтеграцію комплексу до структури Збройних сил Швеції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має наміри випробувати колективну оборону НАТО, - головнокомандувач ЗС Швеції

Міністр оборони Пол Йонсон пояснив необхідність таких закупівель: "Оборону Швеції потрібно посилити проти таких загроз, як ракети, безпілотники та вертольоти. Найкращий спосіб гарантувати мир і свободу – це інвестувати в оборону", – наголосив він.

Раніше шведський уряд повідомляв, що у 2026 році планує збільшити оборонні видатки на 26,6 мільярда крон (2,9 млрд доларів), щоб наблизитися до цілей НАТО. Також прем’єр-міністр Ульф Крістерссон підтвердив намір довести оборонні витрати до 5% ВВП.

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"Останнє мирне літо для Європи"?

Тим часом Європа може опинитися перед загрозою масштабної війни раніше, ніж передбачалося раніше. Про це попередив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, заявивши, що минуле літо могло стати "останнім мирним" для континенту.

За його словами, у західних військових колах дедалі частіше лунають оцінки, що можливий напад Росії на країни НАТО може відбутися вже у 2028 році. Раніше найбільш імовірним терміном вважався 2029 рік.

Пісторіус наголосив, що оборонні можливості НАТО потребують термінової модернізації та переозброєння.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у разі нападу Росії на одну з країн-членів Альянсу відповідь буде "руйнівною".

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безпека (1044) війна (1640) Європа (2497) ППО (4170) Швеція (1119)
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Швеція геть не розуміється у військовій справі. Потрібно будувати дороги, закатувати всі гроші в асфальт. Не вірите? Запитайте у Зеленського. Його портрети вдячні українці до цього часу вишивають бісером, бо тільки асфальт може захистити від ракет і дронів.
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25.11.2025 20:11 Відповісти
Бо "дурні" ( насправді - ні) шведи мають мудрого короля і у владу обирають професійних політиків і менеджерів.
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25.11.2025 20:30 Відповісти
Дякуємо Швеції та іншим Західним Партнерам за допомогу Українцям і Україні!!
смерть ****** та його оркам і КабМіндічам в Україні!!
Слава Україні!!
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25.11.2025 20:40 Відповісти
Дивно для Західних Партнерів, що зеленський, з 2019 року, все своє оточення з отих кабміндічів, так і привів до ТЦК у 2022 році, а лише до мародерства на житті Українців!?!?
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25.11.2025 20:43 Відповісти
 
 