Трамп про загрози країнам Балтії: Росія не шукає нової війни

Президент США Дональд Трамп прокоментував ризик можливого нападу Росії на країни Балтії в майбутньому. На його думку, Москва "не шукає нової війни" та буде стримана.

Про це Трамп заявив в радіоінтерв’ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Відповідаючи на питання про 28-пунктний "мирний план", американський лідер наголосив, що для Вашингтона головним є припинення кровопролиття в Україні. "США в ньому зацікавлені тільки в одному — ми хочемо, щоб убивства припинилися", — сказав Трамп.

Водночас він підкреслив, що Росія буде покарана та не становитиме загрози для країн Балтії чи інших держав Європи.

"Росія буде зупинена" і не становитиме в майбутньому загрози для Балтії та інших частин Європи, зазначив Трамп.

"Росія не шукає нової війни. Вона буде покарана", — додав президент США.

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Раніше Трамп підтвердив, що не планує послаблювати санкції проти Росії, включно з обмеженнями проти нафтових компані