Трамп про загрози країнам Балтії: Росія не шукає нової війни
Президент США Дональд Трамп прокоментував ризик можливого нападу Росії на країни Балтії в майбутньому. На його думку, Москва "не шукає нової війни" та буде стримана.
Про це Трамп заявив в радіоінтерв’ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відповідаючи на питання про 28-пунктний "мирний план", американський лідер наголосив, що для Вашингтона головним є припинення кровопролиття в Україні. "США в ньому зацікавлені тільки в одному — ми хочемо, щоб убивства припинилися", — сказав Трамп.
Водночас він підкреслив, що Росія буде покарана та не становитиме загрози для країн Балтії чи інших держав Європи.
"Росія буде зупинена" і не становитиме в майбутньому загрози для Балтії та інших частин Європи, зазначив Трамп.
"Росія не шукає нової війни. Вона буде покарана", — додав президент США.
Раніше Трамп підтвердив, що не планує послаблювати санкції проти Росії, включно з обмеженнями проти нафтових компані
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Ггг.
він завжди бье слабкіших.
Україна слабка, от він її і бьє
Усім уже видно, чого варта та Гамерика та наскільки з нею можна про щось домовлятися.
я поїхав на село - там ніколи світла не було.
до нахий у вас вже пішов відлік,,,,
о там в подпілі і сиди.
а то ми з жінкою позніматися надумали
вас заказувати - ми не берем дорого, все по божеські...
ви мій в кожному коменті споминаєте...
олігофрени завжди цікаві думки видають...
5000
мамуся сказали "я в цього зеленого полупідора зніматися не буду, а жінка
вона ж седцем чює"
самий йоскк...
Але він може ще всіх спробувати додатково переконати.
Трамп на стороні пуйла та втілює бажання пуйла про капітуляцію та знищення України.
Воно нам треба, підписувати цей план?
то все печенеги разом з Україною і рюріковичями напали на маленьку кацапію - воно їбануте!
1000 зеленскогобабла раздать, попилы на энергетике, бракованные мины, ручное управление, личный раздутый госаппарат, в общем - только копируй, даже думать не надо. "заработанное" *********** бабло можно потратить в Китае.
70% "рсукоязичного насєлєнія" цих міст за 34 роки нікуди не зникли.
далі.коли в Україну приїхав американський генерал,я,романтична натура,розмріялась і згадала 60 томагавків Трампа в Сирії,і думала,що генерал вестиме мову про відкриття другого фронту.але ні.це генерал-капітуляція.
так як позиція Трампа не відповідає реальній обстановці ,рекомендую ЄС брати ініціативу в свої руки і відкривати другий фронт.далі відступати нема куди..
трамп підарас