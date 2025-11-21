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Новини Мирний план США
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Трамп про загрози країнам Балтії: Росія не шукає нової війни

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував ризик можливого нападу Росії на країни Балтії в майбутньому. На його думку, Москва "не шукає нової війни" та буде стримана. 

Про це Трамп заявив в радіоінтерв’ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Відповідаючи на питання про 28-пунктний "мирний план", американський лідер наголосив, що для Вашингтона головним є припинення кровопролиття в Україні. "США в ньому зацікавлені тільки в одному — ми хочемо, щоб убивства припинилися", — сказав Трамп.

Водночас він підкреслив, що Росія буде покарана та не становитиме загрози для країн Балтії чи інших держав Європи.

"Росія буде зупинена" і не становитиме в майбутньому загрози для Балтії та інших частин Європи, зазначив Трамп.

"Росія не шукає нової війни. Вона буде покарана", — додав президент США.

Також читайте: Трамп назвав 27 листопада дедлайном для прийняття Україною "мирного плану" США

Раніше Трамп підтвердив, що не планує послаблювати санкції проти Росії, включно з обмеженнями проти нафтових компані

Автор: 

війна (1639) Балтія (403) росія (70300) Трамп Дональд (8906)
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Топ коментарі
+46
Іпать дібілоід
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21.11.2025 20:04 Відповісти
+39
Він не дибілоїд, він на гачку у пуйла через компромат на нього, на просто виконує всі його розпорядження.
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21.11.2025 20:11 Відповісти
+26
О, рудий бібізян вже влаштувався адвокатом *****?
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21.11.2025 20:05 Відповісти
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Іпать дібілоід
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21.11.2025 20:04 Відповісти
Він не дибілоїд, він на гачку у пуйла через компромат на нього, на просто виконує всі його розпорядження.
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21.11.2025 20:11 Відповісти
Ну який компромат, на того трумпа вже стiлькi того компромату, стiлькi судiв вже було, що якась муйня у ***** то нi про що для нього
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21.11.2025 20:39 Відповісти
Педофілія і зв'язки з руской мафієй, а з іншого боку фінансування мільярдів через крипту.
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21.11.2025 23:35 Відповісти
Справжній довбойоб!
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21.11.2025 20:17 Відповісти
Не це фінал бенефісу бувалого (Трамп), балбесу ( ху) і боягуза (зе). Хтось голосує за шоуменів, хтось за гебнявих.
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21.11.2025 20:51 Відповісти
Епштейн, робить свою справу проти Трампа! Але трамп, це не народ США !!
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21.11.2025 21:47 Відповісти
Кацапи не знають як вийти з цієї. Ще трішечки і їх імперія посипеться. Якби тільки хтось доніс до Трампа, щоб він ввів більше санкцій кацапам і допоміг Україні. Правда не хуцпі, яка косить під Україну, а реально Україні.
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21.11.2025 20:05 Відповісти
Тромб майже 11 місяців не вводив ніяких санкцій,тим самим рятуючи економіку друга вальоді,а чому???
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21.11.2025 20:09 Відповісти
Якби тільки хтось доніс до Трампа...
Ггг.
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21.11.2025 20:34 Відповісти
схоже на кацапську фразу-цар не знає, то бояри погані.
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21.11.2025 20:37 Відповісти
О, рудий бібізян вже влаштувався адвокатом *****?
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21.11.2025 20:05 Відповісти
Боїться щоб його на пенсії новічком не траванули.... а так ще й в перспективі бізнес зможе шпарити з вижившими після економічної депресії касапами.
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21.11.2025 20:27 Відповісти
Трамп наївний ідіот. Користь для путіна
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21.11.2025 20:06 Відповісти
О,він геть не наївний.
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21.11.2025 20:14 Відповісти
Але ідіот.
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21.11.2025 20:25 Відповісти
він не ідіот - він користувач.
він завжди бье слабкіших.
Україна слабка, от він її і бьє
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22.11.2025 12:39 Відповісти
Але в підсумку забиває цвяхи в труну гамериканського світового лідерства.

Усім уже видно, чого варта та Гамерика та наскільки з нею можна про щось домовлятися.
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22.11.2025 12:48 Відповісти
з під своїх зеленів приберіть , а вже потім на прапоці гавгайте...
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22.11.2025 12:53 Відповісти
кум сказали та пішли вони всі *****,
я поїхав на село - там ніколи світла не було.
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22.11.2025 13:08 Відповісти
Дякую: змістовно, дотепно й елеґантно. Небачена й нечувана вишуканість думки.
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22.11.2025 13:43 Відповісти
звертайтесь,
до нахий у вас вже пішов відлік,,,,
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22.11.2025 15:21 Відповісти
відлік скінчився - тепер тільки на ***.
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22.11.2025 15:26 Відповісти
Персонаж "три пятнаднать" проґресує. Лет його думки вже сягає висот захмарних.
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22.11.2025 15:28 Відповісти
маладьоц!
о там в подпілі і сиди.
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22.11.2025 15:34 Відповісти
ну ви ж нормальний слугень слугенів?
а то ми з жінкою позніматися надумали
вас заказувати - ми не берем дорого, все по божеські...
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22.11.2025 15:42 Відповісти
4000 на донат ЗСУ і счелкай по за дверями...
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22.11.2025 15:44 Відповісти
постінялися букву ё?
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22.11.2025 15:47 Відповісти
Персонажеві "три пятнядцать" зовсім недалеко лишилося до досконалої божественности. Я в нього вірю. От зараз він щось таке писне, аж увесь світ історопіє й заволає: ГЕНІЙ, НОВИЙ ГЕНІЙ НАРОДИВСЯ!!!
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22.11.2025 16:03 Відповісти
а нічого шо я теж пройдуся пo вашому ніку?
ви мій в кожному коменті споминаєте...
олігофрени завжди цікаві думки видають...
5000
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22.11.2025 16:08 Відповісти
відбій...
мамуся сказали "я в цього зеленого полупідора зніматися не буду, а жінка
вона ж седцем чює"
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22.11.2025 16:12 Відповісти
Персонажеві "три пятнадцать" ну так же ж кортить виставити на привселюдний показ всеньке багатство свого внутрішнього світу… А не виходить: за один раз тільки малесенька частинка відкривається…
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22.11.2025 16:18 Відповісти
а олігофрени як немали аргументів так і немають
самий йоскк...
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22.11.2025 16:27 Відповісти
От бракує ж таки слів в українській мові, щоб виразити всю неземну духову красу персонажа "три пятнадцать". Навіть укупі з москалячими матюками. Мусить бідося напружуватися та вчьоні грецькі терміни шукати. Правда, й тих слів не вистачає - вже одне й те саме товкти мусить…
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22.11.2025 16:54 Відповісти
тобі не тільки слів на мові бракує - в тебе з розумом проблема!
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22.11.2025 19:09 Відповісти
олігафрен він і є таким - не треба підтвержень.
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22.11.2025 19:17 Відповісти
Та воно вже всі побачили, який із персонажа "три пятнадцать" неперевершений аполон, вундеркінд і ціцерон в одній особі.

Але він може ще всіх спробувати додатково переконати.
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22.11.2025 20:15 Відповісти
так і знав що ти, олгофрен, проявишся з надією шо я не побачю - сіндром криси...
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22.11.2025 20:47 Відповісти
до вівторка, вонюченець?
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22.11.2025 20:51 Відповісти
і не підстігуй під себе всіх - ти один казлодоєв мудаковатитний і ти не всі..
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22.11.2025 20:54 Відповісти
Насолоджуйтеся, люди добрі: який хвонтан красномовства…
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23.11.2025 14:56 Відповісти
Трамп работал на Кремль с конца 80-х. Он поднялся на русских деньгах и на него у Путина вагон компромата. Что вы ожидаете?
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21.11.2025 20:06 Відповісти
Хворий виродок. Слово ***** не варте минулорічного снігу. Щоб ви здохли, разом , удвох
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21.11.2025 20:07 Відповісти
Повторює один в один слова пуйла.
Трамп на стороні пуйла та втілює бажання пуйла про капітуляцію та знищення України.
Воно нам треба, підписувати цей план?
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21.11.2025 20:07 Відповісти
кацапи і в Україні її не шукали,
то все печенеги разом з Україною і рюріковичями напали на маленьку кацапію - воно їбануте!
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21.11.2025 20:09 Відповісти
Два кислик друга,хер та уксус.
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21.11.2025 20:14 Відповісти
От же ш пиз*юк-цьому діду вірити самого себе на*бать-навряд чи хтось повірить цьому дегенерату
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21.11.2025 20:16 Відповісти
Рыжая тупая с***!
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21.11.2025 20:18 Відповісти
кажется, США уже окончательно стухли. Хйло, наверное, это понял задолго до 14 года, потому так. не сказать, что у нас все было радужно с "избранными" гениальными управленцами с двойным гражданством, но динамика, опыт и перспектива показывают, что все будет гораздо хуже с каждым "новым" гениальным решением. переименования проливов, еще 1000 зеленского бабла раздать, попилы на энергетике, бракованные мины, ручное управление, личный раздутый госаппарат, в общем - только копируй, даже думать не надо. "заработанное" *********** бабло можно потратить в Китае.
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21.11.2025 20:18 Відповісти
Падаль
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21.11.2025 20:22 Відповісти
Адвокат ді'явола.
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21.11.2025 20:22 Відповісти
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21.11.2025 20:22 Відповісти
ДЕБІЛ!!!!!
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21.11.2025 20:23 Відповісти
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21.11.2025 21:16 Відповісти
трампон речник хвуйла
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21.11.2025 20:24 Відповісти
рф настільки виснажена війною з Україною, що навіть думки про їхню війну з НАТО це жарти рівня квартал-95.
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21.11.2025 20:24 Відповісти
Этот дурак стал спикером *****
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21.11.2025 20:24 Відповісти
100%!
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21.11.2025 20:28 Відповісти
якщо кацапів послухати то вони і на Україну не нападали, навіть навпаки
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21.11.2025 20:25 Відповісти
Цей "краснов" точно придуркуватий; палиться на кожному кроці.
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21.11.2025 20:26 Відповісти
Педофіл Краснов від безкарності почуває себе безсмертним Богом.
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21.11.2025 22:00 Відповісти
ой дурак.
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21.11.2025 20:27 Відповісти
А ти звідки знаєш, дурбело кривороте? Путлер з тобою радиться перед тим як напасти на чергову країну?
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21.11.2025 20:29 Відповісти
І навть тепер хтось буде заперечувати, що це - не агент "Краснов"???
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21.11.2025 20:31 Відповісти
Заперечувати не буду, але скажу, що на ім'я цього ублюдка у мене з'явився стійкий рвотний рефлекс.
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21.11.2025 20:50 Відповісти
100% готується напад на Нарву і Даугавпілс.

70% "рсукоязичного насєлєнія" цих міст за 34 роки нікуди не зникли.
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21.11.2025 20:32 Відповісти
Трамп став пропагандоном ***-ла.
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21.11.2025 20:38 Відповісти
Вона завжди в активному пошуку. А ось що ти робитимеш, коли вони нападуть на Прибалтику?
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21.11.2025 20:39 Відповісти
Трампу покласти на стіл перед очима:1."расія нє імєєт граніц"-путін.2."войни мєжду Украіной і росієй бить нє может".заявіл путін 16 квітня 2015р.
далі.коли в Україну приїхав американський генерал,я,романтична натура,розмріялась і згадала 60 томагавків Трампа в Сирії,і думала,що генерал вестиме мову про відкриття другого фронту.але ні.це генерал-капітуляція.
так як позиція Трампа не відповідає реальній обстановці ,рекомендую ЄС брати ініціативу в свої руки і відкривати другий фронт.далі відступати нема куди..
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21.11.2025 20:56 Відповісти
Трапізди, агов! Як вам "ваш слоняра"?
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21.11.2025 20:59 Відповісти
він точно з планети Земля?
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21.11.2025 21:13 Відповісти
Хрен ти вгадав що ерефія не хоче війни.Почитай ти родоначальника совдепії леніна,де в своїх так званих роботах він мріяв про Всемирную Советскую Социалистическую республіку.Завоювати хотів світ також сталін.Тепер новий фюрер по прізвищу ***** марить цим,********** ядерною зброєю.
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21.11.2025 21:15 Відповісти
Твій "мирний план" .придурку з 28 пунктів, план озброєння рашистської 3,14дерації(за рахунок відновлення економічно -фінансових стосунків.про які Ти "чешеш" " і є для майбутньої повної окупації України .Потвора
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21.11.2025 21:17 Відповісти
Якщо би Трамп був тоді президентом - країни Балтії уже давно були би в складі США
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21.11.2025 21:37 Відповісти
Translator

трамп підарас
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21.11.2025 21:46 Відповісти
Адвокат дьявола.
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21.11.2025 21:53 Відповісти
Наступний план геноциду педофіли маніяки Краснов та Путлер будуть дерибанить вже для країн Балтії і так далі. Про копалини і дітей теж не забудуть, це їх якраз і цікавить.
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21.11.2025 21:56 Відповісти
рідкісний виродок цей старий підерас і педофіл...
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21.11.2025 22:01 Відповісти
О !! Ё Второй зеля.
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21.11.2025 22:37 Відповісти
Епштейн з своїми файлами сниться і не вилазить з голови трампушки.І той думає які інтимні фоточки епштейн передав у кремль.Шо трамп з епштейном, шо зеля з оманом щось їх поєднує,в бажанні робити все не для людей,і не чути людей.І там і там замішаний кремль,одного єрмак тримає за фаберже через куйла,а іншого покійний епштейн теж через файли які походу є у куйла.
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21.11.2025 22:49 Відповісти
A це не та думка якою дурень багатіє?
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21.11.2025 22:57 Відповісти
Два гандона
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21.11.2025 23:35 Відповісти
Трампло педофільська путлерська *****.
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21.11.2025 23:44 Відповісти
хай пробачать свині ...але у трампа такі очі як у хряка , дурнуватого ...
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22.11.2025 01:27 Відповісти
Трамп уже работает у Путина адвокатом?
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22.11.2025 02:59 Відповісти
Якщо агент краснов каже що "не шукають нової війни" значить план нападу вже готовий! Бо рашистам вірити - себе не поважати .
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22.11.2025 03:39 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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22.11.2025 08:39 Відповісти
 
 