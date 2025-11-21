Трамп об угрозах странам Балтии: Россия не ищет новой войны

Президент США Дональд Трамп прокомментировал риск возможного нападения России на страны Балтии в будущем. По его мнению, Москва "не ищет новой войны" и будет сдержанна.

Об этом Трамп заявил в радиоинтервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о 28-пунктном "мирном плане", американский лидер подчеркнул, что для Вашингтона главным является прекращение кровопролития в Украине. "США в нем заинтересованы только в одном — мы хотим, чтобы убийства прекратились", — сказал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что Россия будет наказана и не будет представлять угрозы для стран Балтии или других государств Европы.

"Россия будет остановлена" и не будет представлять в будущем угрозы для Балтии и других частей Европы, отметил Трамп.

"Россия не ищет новой войны. Она будет наказана", — добавил президент США.

Ранее Трамп подтвердил, что не планирует ослаблять санкции против России, включая ограничения против нефтяных компаний