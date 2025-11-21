Трамп об угрозах странам Балтии: Россия не ищет новой войны
Президент США Дональд Трамп прокомментировал риск возможного нападения России на страны Балтии в будущем. По его мнению, Москва "не ищет новой войны" и будет сдержанна.
Об этом Трамп заявил в радиоинтервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отвечая на вопрос о 28-пунктном "мирном плане", американский лидер подчеркнул, что для Вашингтона главным является прекращение кровопролития в Украине. "США в нем заинтересованы только в одном — мы хотим, чтобы убийства прекратились", — сказал Трамп.
В то же время он подчеркнул, что Россия будет наказана и не будет представлять угрозы для стран Балтии или других государств Европы.
"Россия будет остановлена" и не будет представлять в будущем угрозы для Балтии и других частей Европы, отметил Трамп.
"Россия не ищет новой войны. Она будет наказана", — добавил президент США.
Ранее Трамп подтвердил, что не планирует ослаблять санкции против России, включая ограничения против нефтяных компаний
Ггг.
Трамп на стороні пуйла та втілює бажання пуйла про капітуляцію та знищення України.
Воно нам треба, підписувати цей план?
то все печенеги разом з Україною і рюріковичями напали на маленьку кацапію - воно їбануте!
1000 зеленскогобабла раздать, попилы на энергетике, бракованные мины, ручное управление, личный раздутый госаппарат, в общем - только копируй, даже думать не надо. "заработанное" *********** бабло можно потратить в Китае.
70% "рсукоязичного насєлєнія" цих міст за 34 роки нікуди не зникли.
далі.коли в Україну приїхав американський генерал,я,романтична натура,розмріялась і згадала 60 томагавків Трампа в Сирії,і думала,що генерал вестиме мову про відкриття другого фронту.але ні.це генерал-капітуляція.
так як позиція Трампа не відповідає реальній обстановці ,рекомендую ЄС брати ініціативу в свої руки і відкривати другий фронт.далі відступати нема куди..
трамп підарас