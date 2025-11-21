РУС
Трамп об угрозах странам Балтии: Россия не ищет новой войны

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал риск возможного нападения России на страны Балтии в будущем. По его мнению, Москва "не ищет новой войны" и будет сдержанна.

Об этом Трамп заявил в радиоинтервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о 28-пунктном "мирном плане", американский лидер подчеркнул, что для Вашингтона главным является прекращение кровопролития в Украине. "США в нем заинтересованы только в одном — мы хотим, чтобы убийства прекратились", — сказал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что Россия будет наказана и не будет представлять угрозы для стран Балтии или других государств Европы.

"Россия будет остановлена" и не будет представлять в будущем угрозы для Балтии и других частей Европы, отметил Трамп.

"Россия не ищет новой войны. Она будет наказана", — добавил президент США.

Читайте также: Трамп назвал 27 ноября дедлайном для принятия Украиной "мирного плана" США

Ранее Трамп подтвердил, что не планирует ослаблять санкции против России, включая ограничения против нефтяных компаний

Іпать дібілоід
21.11.2025 20:04
Він не дибілоїд, він на гачку у пуйла через компромат на нього, на просто виконує всі його розпорядження.
21.11.2025 20:11
21.11.2025 20:11
О, рудий бібізян вже влаштувався адвокатом *****?
21.11.2025 20:05
21.11.2025 20:05
Іпать дібілоід
21.11.2025 20:04
Він не дибілоїд, він на гачку у пуйла через компромат на нього, на просто виконує всі його розпорядження.
21.11.2025 20:11
21.11.2025 20:11
Ну який компромат, на того трумпа вже стiлькi того компромату, стiлькi судiв вже було, що якась муйня у ***** то нi про що для нього
21.11.2025 20:39
21.11.2025 20:39 Ответить
Справжній довбойоб!
21.11.2025 20:17 Ответить
Не це фінал бенефісу бувалого (Трамп), балбесу ( ху) і боягуза (зе). Хтось голосує за шоуменів, хтось за гебнявих.
21.11.2025 20:51
21.11.2025 20:51 Ответить
Епштейн, робить свою справу проти Трампа! Але трамп, це не народ США !!
21.11.2025 21:47
21.11.2025 21:47 Ответить
Кацапи не знають як вийти з цієї. Ще трішечки і їх імперія посипеться. Якби тільки хтось доніс до Трампа, щоб він ввів більше санкцій кацапам і допоміг Україні. Правда не хуцпі, яка косить під Україну, а реально Україні.
21.11.2025 20:05
21.11.2025 20:05 Ответить
Тромб майже 11 місяців не вводив ніяких санкцій,тим самим рятуючи економіку друга вальоді,а чому???
21.11.2025 20:09
21.11.2025 20:09 Ответить
Якби тільки хтось доніс до Трампа...
Ггг.
21.11.2025 20:34 Ответить
схоже на кацапську фразу-цар не знає, то бояри погані.
21.11.2025 20:37
21.11.2025 20:37 Ответить
О, рудий бібізян вже влаштувався адвокатом *****?
21.11.2025 20:05
21.11.2025 20:05 Ответить
Боїться щоб його на пенсії новічком не траванули.... а так ще й в перспективі бізнес зможе шпарити з вижившими після економічної депресії касапами.
21.11.2025 20:27
21.11.2025 20:27 Ответить
Трамп наївний ідіот. Користь для путіна
21.11.2025 20:06
21.11.2025 20:06 Ответить
О,він геть не наївний.
21.11.2025 20:14 Ответить
Але ідіот.
21.11.2025 20:25 Ответить
Трамп работал на Кремль с конца 80-х. Он поднялся на русских деньгах и на него у Путина вагон компромата. Что вы ожидаете?
21.11.2025 20:06
21.11.2025 20:06 Ответить
Хворий виродок. Слово ***** не варте минулорічного снігу. Щоб ви здохли, разом , удвох
21.11.2025 20:07
21.11.2025 20:07 Ответить
Повторює один в один слова пуйла.
Трамп на стороні пуйла та втілює бажання пуйла про капітуляцію та знищення України.
Воно нам треба, підписувати цей план?
21.11.2025 20:07 Ответить
кацапи і в Україні її не шукали,
то все печенеги разом з Україною і рюріковичями напали на маленьку кацапію - воно їбануте!
21.11.2025 20:09 Ответить
Два кислик друга,хер та уксус.
21.11.2025 20:14 Ответить
От же ж пиз*юк-цьому діду вірити самого себе на*бать-навряд чи хтось повірить цьому дегенерату
21.11.2025 20:16
21.11.2025 20:16 Ответить
Рыжая тупая с***!
21.11.2025 20:18 Ответить
кажется, США уже окончательно стухли. Хйло, наверное, это понял задолго до 14 года, потому так. не сказать, что у нас все было радужно с "избранными" гениальными управленцами с двойным гражданством, но динамика, опыт и перспектива показывают, что все будет гораздо хуже с каждым "новым" гениальным решением. переименования проливов, еще 1000 зеленского бабла раздать, попилы на энергетике, бракованные мины, ручное управление, личный раздутый госаппарат, в общем - только копируй, даже думать не надо. "заработанное" *********** бабло можно потратить в Китае.
21.11.2025 20:18
21.11.2025 20:18 Ответить
Падаль
21.11.2025 20:22 Ответить
Адвокат ді'явола.
21.11.2025 20:22 Ответить
21.11.2025 20:22 Ответить
ДЕБІЛ!!!!!
21.11.2025 20:23 Ответить
21.11.2025 21:16 Ответить
трампон речник хвуйла
21.11.2025 20:24 Ответить
рф настільки виснажена війною з Україною, що навіть думки про їхню війну з НАТО це жарти рівня квартал-95.
21.11.2025 20:24
21.11.2025 20:24 Ответить
Этот дурак стал спикером *****
21.11.2025 20:24 Ответить
100%!
21.11.2025 20:28 Ответить
якщо кацапів послухати то вони і на Україну не нападали, навіть навпаки
21.11.2025 20:25
21.11.2025 20:25 Ответить
Цей "краснов" точно придуркуватий; палиться на кожному кроці.
21.11.2025 20:26
21.11.2025 20:26 Ответить
Педофіл Краснов від безкарності почуває себе безсмертним Богом.
21.11.2025 22:00
21.11.2025 22:00 Ответить
ой дурак.
21.11.2025 20:27 Ответить
А ти звідки знаєш, дурбело кривороте? Путлер з тобою радиться перед тим як напасти на чергову країну?
21.11.2025 20:29
21.11.2025 20:29 Ответить
І навть тепер хтось буде заперечувати, що це - не агент "Краснов"???
21.11.2025 20:31
21.11.2025 20:31 Ответить
Заперечувати не буду, але скажу, що на ім'я цього ублюдка у мене з'явився стійкий рвотний рефлекс.
21.11.2025 20:50
21.11.2025 20:50 Ответить
100% готується напад на Нарву і Даугавпілс.

70% "рсукоязичного насєлєнія" цих міст за 34 роки нікуди не зникли.
21.11.2025 20:32 Ответить
Трамп став пропагандоном ***-ла.
21.11.2025 20:38 Ответить
Вона завжди в активному пошуку. А ось що ти робитимеш, коли вони нападуть на Прибалтику?
21.11.2025 20:39
21.11.2025 20:39 Ответить
Трампу покласти на стіл перед очима:1."расія нє імєєт граніц"-путін.2."войни мєжду Украіной і росієй бить нє может".заявіл путін 16 квітня 2015р.
далі.коли в Україну приїхав американський генерал,я,романтична натура,розмріялась і згадала 60 томагавків Трампа в Сирії,і думала,що генерал вестиме мову про відкриття другого фронту.але ні.це генерал-капітуляція.
так як позиція Трампа не відповідає реальній обстановці ,рекомендую ЄС брати ініціативу в свої руки і відкривати другий фронт.далі відступати нема куди..
21.11.2025 20:56 Ответить
Трапізди, агов! Як вам "ваш слоняра"?
21.11.2025 20:59
21.11.2025 20:59 Ответить
він точно з планети Земля?
21.11.2025 21:13 Ответить
Хрен ти вгадав що ерефія не хоче війни.Почитай ти родоначальника совдепії леніна,де в своїх так званих роботах він мріяв про Всемирную Советскую Социалистическую республіку.Завоювати хотів світ також сталін.Тепер новий фюрер по прізвищу ***** марить цим,********** ядерною зброєю.
21.11.2025 21:15
21.11.2025 21:15 Ответить
Твій "мирний план" .придурку з 28 пунктів, план озброєння рашистської 3,14дерації(за рахунок відновлення економічно -фінансових стосунків.про які Ти "чешеш" " і є для майбутньої повної окупації України .Потвора
21.11.2025 21:17
21.11.2025 21:17 Ответить
Якщо би Трамп був тоді президентом - країни Балтії уже давно були би в складі США
21.11.2025 21:37
21.11.2025 21:37 Ответить
Translator

трамп підарас
21.11.2025 21:46 Ответить
Адвокат дьявола.
21.11.2025 21:53 Ответить
Наступний план геноциду педофіли маніяки Краснов та Путлер будуть дерибанить вже для країн Балтії і так далі. Про копалини і дітей теж не забудуть, це їх якраз і цікавить.
21.11.2025 21:56 Ответить
рідкісний виродок цей старий підерас і педофіл...
21.11.2025 22:01 Ответить
О !! Ё Второй зеля.
