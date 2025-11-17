"Останнє мирне літо для Європи": у Німеччині попередили про можливий напад РФ на НАТО раніше прогнозів

Європа може опинитися перед загрозою масштабної війни раніше, ніж передбачалося раніше.

Про це попередив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, заявивши, що минуле літо могло стати "останнім мирним" для континенту, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Пісторіуса, у західних військових колах дедалі частіше лунають оцінки, що можливий напад Росії на країни НАТО може відбутися вже у 2028 році. Раніше найбільш імовірним терміном вважався 2029 рік.

Деякі військові історики навіть припускають, що Європа вже попрощалася з останнім мирним сезоном.

Міністр наголосив, що оборонні можливості НАТО потребують термінової модернізації та переозброєння.

Берлін готується до ескалації та створює резерв для посилення оборони

Німеччина вже готується до потенційної ескалації — з 2027 року в країні планують розпочати медичні огляди населення, щоб визначити потенційних призовників у разі надзвичайної ситуації. Також розробляється створення великого резерву, який має посилити обороноздатність держави.

Канцлер Фрідріх Мерц раніше заявляв, що має намір зробити Бундесвер найпотужнішою армією в Європі. А Пісторіус неодноразово підкреслював: у разі нападу Німеччина готова "вбивати російських солдатів", якщо це буде необхідно для захисту країни та союзників.

За словами глави Міноборони ФРН, нинішній світовий порядок тримається виключно на силі та готовності держав відстоювати свою безпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін може наважитися на напад на країну НАТО у найближчі 2-4 роки: під загрозою країни Балтії - Кубілюс