УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9184 відвідувача онлайн
Новини Німеччина готується до нападу Росії
5 824 23

"Останнє мирне літо для Європи": у Німеччині попередили про можливий напад РФ на НАТО раніше прогнозів

Росія може напасти на НАТО вже у 2028 році

Європа може опинитися перед загрозою масштабної війни раніше, ніж передбачалося раніше.

Про це попередив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, заявивши, що минуле літо могло стати "останнім мирним" для континенту, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Пісторіуса, у західних військових колах дедалі частіше лунають оцінки, що можливий напад Росії на країни НАТО може відбутися вже у 2028 році. Раніше найбільш імовірним терміном вважався 2029 рік.

Деякі військові історики навіть припускають, що Європа вже попрощалася з останнім мирним сезоном.

Міністр наголосив, що оборонні можливості НАТО потребують термінової модернізації та переозброєння.

Берлін готується до ескалації та створює резерв для посилення оборони

Німеччина вже готується до потенційної ескалації — з 2027 року в країні планують розпочати медичні огляди населення, щоб визначити потенційних призовників у разі надзвичайної ситуації. Також розробляється створення великого резерву, який має посилити обороноздатність держави.

Канцлер Фрідріх Мерц раніше заявляв, що має намір зробити Бундесвер найпотужнішою армією в Європі. А Пісторіус неодноразово підкреслював: у разі нападу Німеччина готова "вбивати російських солдатів", якщо це буде необхідно для захисту країни та союзників.

За словами глави Міноборони ФРН, нинішній світовий порядок тримається виключно на силі та готовності держав відстоювати свою безпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін може наважитися на напад на країну НАТО у найближчі 2-4 роки: під загрозою країни Балтії - Кубілюс

Автор: 

війна (1634) НАТО (7205) росія (70217) Пісторіус Борис (373)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Україну він не вважає частиною Європи, зрозуміло.
показати весь коментар
17.11.2025 13:47 Відповісти
+7
Покаже. Після того, як продасть цих раків разом із місцями зимівлі.
показати весь коментар
17.11.2025 13:51 Відповісти
+6
ну хто заважає припинити торгівлю з китаєм Німеччині ? ...самі спонсірують війну в ЄС торгівлею з агресорами ...
показати весь коментар
17.11.2025 13:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україну він не вважає частиною Європи, зрозуміло.
показати весь коментар
17.11.2025 13:47 Відповісти
Україна не вступила в НАТО. Більшисть населення була проти. Всі дуже переживали за кремлівське х-ло.
показати весь коментар
17.11.2025 14:22 Відповісти
США покаже кацапам де раки зимують
показати весь коментар
17.11.2025 13:47 Відповісти
Покаже. Після того, як продасть цих раків разом із місцями зимівлі.
показати весь коментар
17.11.2025 13:51 Відповісти
ну хто заважає припинити торгівлю з китаєм Німеччині ? ...самі спонсірують війну в ЄС торгівлею з агресорами ...
показати весь коментар
17.11.2025 13:56 Відповісти
нажаль, все до того і йде.
показати весь коментар
17.11.2025 13:56 Відповісти
Писториус, надо не трындеть, а совместно с Британией и Францией производить и размещать тысячи термоядерных боеголовок и средств их доставки "от Мааацквы до самых до окраин".
показати весь коментар
17.11.2025 13:58 Відповісти
Невже й Борис сидить на відкатах від ВПК. Хрипате лайно усіх вже навчило **** диверсифікувати грошенята. Не дарма ж мотається туди-сюди
показати весь коментар
17.11.2025 14:02 Відповісти
Німеччина вже готується до потенційної ескалації - з 2027 року в країні планують розпочати медичні огляди населення, щоб визначити потенційних призовників у разі надзвичайної ситуації. Також розробляється створення великого резерву, який має посилити обороноздатність держави.
Що-що? Які "призовники"? Які "резерви"?
А ще кажуть, он у Європі, закони, права людини, контрактна армія.
показати весь коментар
17.11.2025 14:05 Відповісти
Там ще будуть бусифіковувати масово, бо мало хто готовий поміняти сите, комфортне життя на окопи. Ахахахах.
показати весь коментар
17.11.2025 14:15 Відповісти
Медичні огляди не порушують права людини. Це ж не бусифікація тітушками з позбавленням волі та води.
показати весь коментар
17.11.2025 15:54 Відповісти
Цікаво буде подивитись на процес призову резервів під час активних бойових дій.
показати весь коментар
17.11.2025 15:58 Відповісти
Тобто нам дають час до 2027. Дякуємо
показати весь коментар
17.11.2025 14:16 Відповісти
Канцлер Фрідріх Мерц раніше заявляв, що має намір зробити Бундесвер найпотужнішою армією в Європі. Джерело:

За це його і лають. Наобіцяв такого, що навіть Зеленський би почервонів, але нічого не зробив.
показати весь коментар
17.11.2025 14:20 Відповісти
Вы еще забыли «афроамериканцев и муслимов» 🤣🤪…
Там их дохрена и трошки …
показати весь коментар
17.11.2025 14:56 Відповісти
Ваєвать пайдеш ты,если не гамасек
показати весь коментар
17.11.2025 16:07 Відповісти
Ну треба ж електорату пояснити чому слід збільшити витрати на ВПК. Щоб електорат не проголосував за тих хто пообіцяв це відмінити
показати весь коментар
17.11.2025 14:33 Відповісти
Якась логіка у цьому є. Щоб пришвидшити поразку України, русні треба відрізати її від Європи. Відповідно достатньо просто відрізвти її від західного кордону якимсь обмеженими військовими діями з боку білорусі та країн Балтії.
показати весь коментар
17.11.2025 14:43 Відповісти
так і скажіть треба переток ліквідності в драйвер економіки-впк.
харе ці страшилки вішати народу. бо вони якщо перегнете ще більше будуть голосувати за популістів
показати весь коментар
17.11.2025 16:19 Відповісти
Пугалкі для місцевого лохторату.Для того щоб воювати з Європою оркам потрібна потужна економіка,а вона у них на ладан дихає,і кацапська нафта вже коштує 36 доларів за барель.
показати весь коментар
17.11.2025 18:58 Відповісти
Головне накачуйте рашу і далі баблом і технологіями)
показати весь коментар
19.11.2025 08:51 Відповісти
 
 