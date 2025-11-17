"Последнее мирное лето для Европы": в Германии предупредили о возможном нападении РФ на НАТО раньше прогнозов

Европа может оказаться перед угрозой масштабной войны раньше, чем предполагалось ранее.

Об этом предупредил министр обороны Германии Борис Писториус, заявив, что прошлое лето могло стать "последним мирным" для континента, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Писториуса, в западных военных кругах все чаще звучат оценки, что возможное нападение России на страны НАТО может произойти уже в 2028 году. Ранее наиболее вероятным сроком считался 2029 год.

Некоторые военные историки даже предполагают, что Европа уже попрощалась с последним мирным сезоном.

Министр подчеркнул, что оборонные возможности НАТО требуют срочной модернизации и перевооружения.

Берлин готовится к эскалации и создает резерв для усиления обороны

Германия уже готовится к потенциальной эскалации — с 2027 года в стране планируют начать медицинские осмотры населения, чтобы определить потенциальных призывников в случае чрезвычайной ситуации. Также разрабатывается создание большого резерва, который должен усилить обороноспособность государства.

Канцлер Фридрих Мерц ранее заявлял, что намерен сделать Бундесвер самой мощной армией в Европе. А Писториус неоднократно подчеркивал: в случае нападения Германия готова "убивать российских солдат", если это будет необходимо для защиты страны и союзников.

По словам главы Минобороны ФРГ, нынешний мировой порядок держится исключительно на силе и готовности государств отстаивать свою безопасность.

