Новости Германия готовится к нападению России
"Последнее мирное лето для Европы": в Германии предупредили о возможном нападении РФ на НАТО раньше прогнозов

Россия может напасть на НАТО уже в 2028 году

Европа может оказаться перед угрозой масштабной войны раньше, чем предполагалось ранее.

Об этом предупредил министр обороны Германии Борис Писториус, заявив, что прошлое лето могло стать "последним мирным" для континента, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Писториуса, в западных военных кругах все чаще звучат оценки, что возможное нападение России на страны НАТО может произойти уже в 2028 году. Ранее наиболее вероятным сроком считался 2029 год.

Некоторые военные историки даже предполагают, что Европа уже попрощалась с последним мирным сезоном.

Министр подчеркнул, что оборонные возможности НАТО требуют срочной модернизации и перевооружения.

Берлин готовится к эскалации и создает резерв для усиления обороны

Германия уже готовится к потенциальной эскалации — с 2027 года в стране планируют начать медицинские осмотры населения, чтобы определить потенциальных призывников в случае чрезвычайной ситуации. Также разрабатывается создание большого резерва, который должен усилить обороноспособность государства.

Канцлер Фридрих Мерц ранее заявлял, что намерен сделать Бундесвер самой мощной армией в Европе. А Писториус неоднократно подчеркивал: в случае нападения Германия готова "убивать российских солдат", если это будет необходимо для защиты страны и союзников.

По словам главы Минобороны ФРГ, нынешний мировой порядок держится исключительно на силе и готовности государств отстаивать свою безопасность.

Топ комментарии
+3
Україну він не вважає частиною Європи, зрозуміло.
17.11.2025 13:47 Ответить
+3
Покаже. Після того, як продасть цих раків разом із місцями зимівлі.
17.11.2025 13:51 Ответить
+2
ну хто заважає припинити торгівлю з китаєм Німеччині ? ...самі спонсірують війну в ЄС торгівлею з агресорами ...
17.11.2025 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україну він не вважає частиною Європи, зрозуміло.
17.11.2025 13:47 Ответить
Україна не вступила в НАТО. Більшисть населення була проти. Всі дуже переживали за кремлівське х-ло.
17.11.2025 14:22 Ответить
США покаже кацапам де раки зимують
17.11.2025 13:47 Ответить
Покаже. Після того, як продасть цих раків разом із місцями зимівлі.
17.11.2025 13:51 Ответить
ну хто заважає припинити торгівлю з китаєм Німеччині ? ...самі спонсірують війну в ЄС торгівлею з агресорами ...
17.11.2025 13:56 Ответить
нажаль, все до того і йде.
17.11.2025 13:56 Ответить
Писториус, надо не трындеть, а совместно с Британией и Францией производить и размещать тысячи термоядерных боеголовок и средств их доставки "от Мааацквы до самых до окраин".
17.11.2025 13:58 Ответить
Невже й Борис сидить на відкатах від ВПК. Хрипате лайно усіх вже навчило **** диверсифікувати грошенята. Не дарма ж мотається туди-сюди
17.11.2025 14:02 Ответить
Німеччина вже готується до потенційної ескалації - з 2027 року в країні планують розпочати медичні огляди населення, щоб визначити потенційних призовників у разі надзвичайної ситуації. Також розробляється створення великого резерву, який має посилити обороноздатність держави.
Що-що? Які "призовники"? Які "резерви"?
А ще кажуть, он у Європі, закони, права людини, контрактна армія.
17.11.2025 14:05 Ответить
Там ще будуть бусифіковувати масово, бо мало хто готовий поміняти сите, комфортне життя на окопи. Ахахахах.
17.11.2025 14:15 Ответить
Тобто нам дають час до 2027. Дякуємо
17.11.2025 14:16 Ответить
Канцлер Фрідріх Мерц раніше заявляв, що має намір зробити Бундесвер найпотужнішою армією в Європі.

За це його і лають. Наобіцяв такого, що навіть Зеленський би почервонів, але нічого не зробив.
17.11.2025 14:20 Ответить
А кто там воевать пойдет- турки с курдами, пофигисты- ботаники или гомосеки ?
17.11.2025 14:25 Ответить
Ну треба ж електорату пояснити чому слід збільшити витрати на ВПК. Щоб електорат не проголосував за тих хто пообіцяв це відмінити
17.11.2025 14:33 Ответить
 
 