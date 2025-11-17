РУС
Путин может решиться на нападение на страну НАТО в ближайшие 2-4 года: под угрозой страны Балтии - Кубилюс

Путин может атаковать государство НАТО в ближайшие годы

Российский диктатор Владимир Путин в течение ближайших 2-4 лет может решиться на атаку против страны НАТО. Под ударом могут оказаться Латвия, Литва и Эстония.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом на конференции в Вильнюсе 17 ноября заявил европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

"Важнейшие вопросы для Европейского Союза и для НАТО – как защитить Балтию и чему научиться у Украины. Актуальность первого вопроса проистекает из публичных заявлений наших разведывательных служб, в том числе из Германии, Дании, Финляндии, Нидерландов и из нашего Балтийского региона, о том, что Путин может быть готов испытать статью 5 в течение следующих двух или четырех лет, до 2030 года", – подчеркнул Кубилюс.

Он добавил, что в таком случае балтийские государства могут стать "одной из наиболее вероятных целей новой кремлевской агрессии".

"Это будет агрессия также против всего НАТО и против всего Европейского Союза. Я хотел бы напомнить о недавней известной книге "If Russia Wins: A Scenario" Карло Масалы, хорошо известного немецкого аналитика и профессора Бундесверского университета, которая представляет угрожающий сценарий, в котором Альянс не смог договориться о том, как реагировать, когда Нарву было оккупировано. Я не хочу подробно останавливаться на этом сценарии Карло Масалы, но защита Балтии означает готовность к различным сценариям", – подчеркнул еврокомиссар.

Он напомнил, что в Договоре о Европейском Союзе содержится известная статья 42(7) о взаимной помощи в случае вооруженной агрессии против одного государства-члена, "которую некоторые эксперты называют даже более сильной, чем статья 5 НАТО в части обязательств государств-членов помогать друг другу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия не будет накапливать дроны против РФ: технологии быстро меняются, - Писториус

Что предшествовало?

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и возможной эвакуации населения из-за роста военных расходов России. Поскольку страны Балтии обеспокоены огромными военными расходами России с момента вторжения в Украину в 2022 году.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Эстонию подчеркнул, что ЕС должен укреплять экономику и обороноспособность и поддерживать Украину, готовясь к длительной изоляции РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией, - Сикорский

головне не припиняйте танкери тіньового флоту заправляти, а то путін нападе
показать весь комментарий
17.11.2025 12:19 Ответить
Не тільки заправляти, але й (головне) страхувати, дозволяти ходити з відключеними транспондерами і заходити до портів, нехтувати природоохоронними заходами і багато чого іншого...
показать весь комментарий
17.11.2025 12:28 Ответить
Якщо приведуть свого слугу,розмінують кордони,відведуть сили від можливих напрямків вторгнення,то всяке може бути.
До часу,поки амер.війська не підійдуть .
показать весь комментарий
17.11.2025 12:24 Ответить
1. Європа ось-ось дасть Україні гарантії безпеки проти РФ, але боїться нападу РФ.
2. РФ боїться НАТО, але пожене усіх на Варшаву.

Все логічно й правдиво.
показать весь комментарий
17.11.2025 12:34 Ответить
От би можна було якось цього путіна відволікти на всі ці роки, щоб він ніби й напав - але не на країни Балтії...
показать весь комментарий
17.11.2025 12:35 Ответить
 
 