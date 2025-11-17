Путін може наважитися на напад на країну НАТО у найближчі 2-4 роки: під загрозою країни Балтії, - Кубілюс

Російський диктатор Володимир Путін упродовж найближчих 2-4 років може наважитися на атаку проти країни НАТО. Під ударом можуть опинитися Латвія, Литва та Естонія.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це на конференції у Вільнюсі 17 листопада заявив європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс.

"Найважливіші питання для Європейського Союзу та для НАТО – як захистити Балтію і чого навчитися від України. Нагальність першого питання походить із публічних заяв наших розвідувальних служб, у тому числі з Німеччини, Данії, Фінляндії, Нідерландів і з нашого Балтійського регіону, про те, що Путін може бути готовий випробувати статтю 5 упродовж наступних двох або чотирьох років, до 2030 року", – наголосив Кубілюс.

Він додав, що у такому разі балтійські держави можуть стати "однією із найімовірніших цілей нової кремлівської агресії".

"Це буде агресія також проти всього НАТО і проти всього Європейського Союзу. Я хотів би нагадати про нещодавню відому книгу "If Russia Wins: A Scenario" Карло Масали, добре знаного німецького аналітика і професора Бундесверського університету, яка подає загрозливий сценарій, у якому Альянс не зміг домовитися про те, як реагувати, коли Нарву було окуповано. Я не хочу докладно зупинятися на цьому сценарії Карло Масали, але захист Балтії означає готовність до різних сценаріїв", – підкреслив єврокомісар.

Він нагадав, що в Договорі про Європейський Союз міститься відома стаття 42(7) про взаємну допомогу у разі збройної агресії проти однієї держави-члена, "яку деякі експерти називають навіть сильнішою за статтю 5 НАТО в частині зобов’язань держав-членів допомагати одна одній".

Що передувало?

Естонія, Латвія та Литва розробляють плани дій на випадок надзвичайних ситуацій і можливої евакуації населення через зростання військових витрат Росії. Оскільки країни Балтії стурбовані величезними військовими витратами Росії з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту до Естонії наголосив, що ЄС має зміцнювати економіку та обороноздатність і підтримувати Україну, готуючись до довготривалої ізоляції РФ.

