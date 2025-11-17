Путін може наважитися на напад на країну НАТО у найближчі 2-4 роки: під загрозою країни Балтії, - Кубілюс

Російський диктатор Володимир Путін упродовж найближчих 2-4 років може наважитися на атаку проти країни НАТО. Під ударом можуть опинитися Латвія, Литва та Естонія.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це на конференції у Вільнюсі 17 листопада заявив європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс.

"Найважливіші питання для Європейського Союзу та для НАТО – як захистити Балтію і чого навчитися від України. Нагальність першого питання походить із публічних заяв наших розвідувальних служб, у тому числі з Німеччини, Данії, Фінляндії, Нідерландів і з нашого Балтійського регіону, про те, що Путін може бути готовий випробувати статтю 5 упродовж наступних двох або чотирьох років, до 2030 року", – наголосив Кубілюс.

Він додав, що у такому разі балтійські держави можуть стати "однією із найімовірніших цілей нової кремлівської агресії".

"Це буде агресія також проти всього НАТО і проти всього Європейського Союзу. Я хотів би нагадати про нещодавню відому книгу "If Russia Wins: A Scenario" Карло Масали, добре знаного німецького аналітика і професора Бундесверського університету, яка подає загрозливий сценарій, у якому Альянс не зміг домовитися про те, як реагувати, коли Нарву було окуповано. Я не хочу докладно зупинятися на цьому сценарії Карло Масали, але захист Балтії означає готовність до різних сценаріїв", – підкреслив єврокомісар.

Він нагадав, що в Договорі про Європейський Союз міститься відома стаття 42(7) про взаємну допомогу у разі збройної агресії проти однієї держави-члена, "яку деякі експерти називають навіть сильнішою за статтю 5 НАТО в частині зобов’язань держав-членів допомагати одна одній".

Що передувало?

Естонія, Латвія та Литва розробляють плани дій на випадок надзвичайних ситуацій і можливої евакуації населення через зростання військових витрат Росії. Оскільки країни Балтії стурбовані величезними військовими витратами Росії з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту до Естонії наголосив, що ЄС має зміцнювати економіку та обороноздатність і підтримувати Україну, готуючись до довготривалої ізоляції РФ.

головне не припиняйте танкери тіньового флоту заправляти, а то путін нападе
17.11.2025 12:19 Відповісти
Не тільки заправляти, але й (головне) страхувати, дозволяти ходити з відключеними транспондерами і заходити до портів, нехтувати природоохоронними заходами і багато чого іншого...
17.11.2025 12:28 Відповісти
Якщо приведуть свого слугу,розмінують кордони,відведуть сили від можливих напрямків вторгнення,то всяке може бути.
До часу,поки амер.війська не підійдуть .
17.11.2025 12:24 Відповісти
1. Європа ось-ось дасть Україні гарантії безпеки проти РФ, але боїться нападу РФ.
2. РФ боїться НАТО, але пожене усіх на Варшаву.

Все логічно й правдиво.
17.11.2025 12:34 Відповісти
От би можна було якось цього путіна відволікти на всі ці роки, щоб він ніби й напав - але не на країни Балтії...
17.11.2025 12:35 Відповісти
Так в прибалтів до цих пір "синдром 1940 року " коли їх без єдиного пострілу окупували совіти ,от вони і бояться повторення ,а чому ж їм боятись ,вони ж в НАТО .
17.11.2025 13:08 Відповісти
Не Бреши це просто не о чём поговорить!какое нафиг нападение с Украиной какой год неспрявятся!
17.11.2025 13:12 Відповісти
 
 