Німеччина не накопичуватиме дрони проти РФ: технології швидко змінюються, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що створення запасів безпілотників не має сенсу, адже прогрес у цій сфері надто швидкий. Водночас у разі війни з Росією Берлін зможе вжити заходів для швидкого виробництва дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Так, зазначається, що попри те, що війна в Україні продемонструвала важливість безпілотників, під час підготовки до можливого військового конфлікту з Росією Німеччина не створюватиме їхніх запасів.
Технології швидко змінюються
За словами Пісторіуса, створення резерву дронів не має сенсу через швидкий прогрес у цій сфері.
"У розробці безпілотників ми спостерігаємо дедалі коротші цикли інновацій. Технології кардинально змінюються протягом 2-3 місяців, зокрема у сфері захисту від безпілотників. Тому безглуздо сьогодні накопичувати безпілотники на мільярди євро, які застаріють уже післязавтра", - сказав він.
Розробка нових видів зброї
Натомість Німеччина робить акцент на розробку нових видів зброї та підготовку оборонної промисловості до можливої війни.
"Разом із компаніями ми забезпечимо, щоб у разі війни ці найсучасніші варіанти (озброєнь. - Ред.) могли бути вироблені швидко та у великій кількості", - зазначив глава міноборони Німеччини.
Крім того, Пісторіус переконаний, що бронетехніка і надалі відіграватиме вирішальну роль у майбутньому поряд із дронами.
"Росія виробляє більше "шахедів" та подібних безпілотників, ніж застосовує. Війна в Україні демонструє величезну важливість дронів у сучасній війні. Однак і важка техніка продовжить відігравати вирішальну роль. Військові експерти кажуть, що війна майбутнього матиме загальновійськовий характер: із застосуванням гаубиць, танків та літаків, а також кіберпростору і, звісно, безпілотних систем", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так само зробили французи:
1. розробили базові моделі дронів різних класів
2. випустили обмежену серію
3 навчають операторів
4 слідкують за змінами використання дронів і проводять потрібні розробки
.
ще питання до Германії є ?
репетуй краще до свого ЗЄлєнського
.
ЗЄльоного прищємілі!
.
А.Меркєль.
Німці - це совок. Танки легко знищуються дронами, літаки - ППО. Артилерія знищується дронами, що здатні літати на кілька десятків кілометрів. Німці відстали від прогресу років так на 50.
Літаки теж не так просто знищуються ПВО....
А літаки вже не підлітають за лінію фронту взагалі.
Не вміють німці працювати🤭
Вчіться у українських професіоналів!!!
1.Ваші корєша, нашвидкоруч створюють фірми по виробництву дронів.
2.Ви спрямовуєте їм 70-80% грошей 💰 виділених на дронову програму.
3.Вони закуповують з Китаю хлам за копійки і це все йде на склади.
4.Якщо вас беруть за дупу, кажете, що контракти було повністю виконано, але в зв'язку з швидким розвитком технологій, ці дрони стали застарілі.
5.Гроші вкрадено. Всі задоволені.
В усьому винен .....😆
.
Ще один екперт по весільним дронам