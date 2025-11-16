Німеччина не накопичуватиме дрони проти РФ: технології швидко змінюються, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що створення запасів безпілотників не має сенсу, адже прогрес у цій сфері надто швидкий. Водночас у разі війни з Росією Берлін зможе вжити заходів для швидкого виробництва дронів.

Так, зазначається, що попри те, що війна в Україні продемонструвала важливість безпілотників, під час підготовки до можливого військового конфлікту з Росією Німеччина не створюватиме їхніх запасів.

Технології швидко змінюються

За словами Пісторіуса, створення резерву дронів не має сенсу через швидкий прогрес у цій сфері.

"У розробці безпілотників ми спостерігаємо дедалі коротші цикли інновацій. Технології кардинально змінюються протягом 2-3 місяців, зокрема у сфері захисту від безпілотників. Тому безглуздо сьогодні накопичувати безпілотники на мільярди євро, які застаріють уже післязавтра", - сказав він.

Розробка нових видів зброї

Натомість Німеччина робить акцент на розробку нових видів зброї та підготовку оборонної промисловості до можливої війни.

"Разом із компаніями ми забезпечимо, щоб у разі війни ці найсучасніші варіанти (озброєнь. - Ред.) могли бути вироблені швидко та у великій кількості", - зазначив глава міноборони Німеччини.

Крім того, Пісторіус переконаний, що бронетехніка і надалі відіграватиме вирішальну роль у майбутньому поряд із дронами.

"Росія виробляє більше "шахедів" та подібних безпілотників, ніж застосовує. Війна в Україні демонструє величезну важливість дронів у сучасній війні. Однак і важка техніка продовжить відігравати вирішальну роль. Військові експерти кажуть, що війна майбутнього матиме загальновійськовий характер: із застосуванням гаубиць, танків та літаків, а також кіберпростору і, звісно, безпілотних систем", - додав міністр.