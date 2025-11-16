1 876 33

Німеччина не накопичуватиме дрони проти РФ: технології швидко змінюються, - Пісторіус

Пісторіус про дрони

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що створення запасів безпілотників не має сенсу, адже прогрес у цій сфері надто швидкий. Водночас у разі війни з Росією Берлін зможе вжити заходів для швидкого виробництва дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Так, зазначається, що попри те, що війна в Україні продемонструвала важливість безпілотників, під час підготовки до можливого військового конфлікту з Росією Німеччина не створюватиме їхніх запасів.

Технології швидко змінюються

За словами Пісторіуса, створення резерву дронів не має сенсу через швидкий прогрес у цій сфері.

"У розробці безпілотників ми спостерігаємо дедалі коротші цикли інновацій. Технології кардинально змінюються протягом 2-3 місяців, зокрема у сфері захисту від безпілотників. Тому безглуздо сьогодні накопичувати безпілотники на мільярди євро, які застаріють уже післязавтра", - сказав він.

Також читайте: Німеччина виділить ще щонайменше €150 млн на пакет американської зброї для України, - Пісторіус

Розробка нових видів зброї

Натомість Німеччина робить акцент на розробку нових видів зброї та підготовку оборонної промисловості до можливої війни.

"Разом із компаніями ми забезпечимо, щоб у разі війни ці найсучасніші варіанти (озброєнь. - Ред.) могли бути вироблені швидко та у великій кількості", - зазначив глава міноборони Німеччини.

Крім того, Пісторіус переконаний, що бронетехніка і надалі відіграватиме вирішальну роль у майбутньому поряд із дронами.

Також читайте: Інциденти з дронами в Бельгії можуть бути пов’язані з активами РФ, - Пісторіус

"Росія виробляє більше "шахедів" та подібних безпілотників, ніж застосовує. Війна в Україні демонструє величезну важливість дронів у сучасній війні. Однак і важка техніка продовжить відігравати вирішальну роль. Військові експерти кажуть, що війна майбутнього матиме загальновійськовий характер: із застосуванням гаубиць, танків та літаків, а також кіберпростору і, звісно, безпілотних систем", - додав міністр.

Топ коментарі
+6
там же де Фламінго !

ще питання до Германії є ?

репетуй краще до свого ЗЄлєнського

.
показати весь коментар
16.11.2025 13:58 Відповісти
+5
Неправильний підхід.
Не вміють німці працювати🤭

Вчіться у українських професіоналів!!!
1.Ваші корєша, нашвидкоруч створюють фірми по виробництву дронів.
2.Ви спрямовуєте їм 70-80% грошей 💰 виділених на дронову програму.
3.Вони закуповують з Китаю хлам за копійки і це все йде на склади.
4.Якщо вас беруть за дупу, кажете, що контракти було повністю виконано, але в зв'язку з швидким розвитком технологій, ці дрони стали застарілі.
5.Гроші вкрадено. Всі задоволені.
В усьому винен .....😆
показати весь коментар
16.11.2025 13:54 Відповісти
+5
німці діють розумно і адекватно.
так само зробили французи:

1. розробили базові моделі дронів різних класів
2. випустили обмежену серію
3 навчають операторів
4 слідкують за змінами використання дронів і проводять потрібні розробки

.
показати весь коментар
16.11.2025 14:04 Відповісти
Сидіть булки роздвиньте і ждіть пукіна.
показати весь коментар
16.11.2025 13:39 Відповісти
Не потрібно накопичувати, купляйте і передавайте Україні!
показати весь коментар
16.11.2025 13:55 Відповісти
Так вони сцють
показати весь коментар
16.11.2025 14:11 Відповісти
Пісторіус - де "Тауруси"?
показати весь коментар
16.11.2025 13:39 Відповісти
NM-йди за кораблем...! Знаєш за яким?
показати весь коментар
16.11.2025 14:05 Відповісти
гвалт!

ЗЄльоного прищємілі!

.
показати весь коментар
16.11.2025 14:13 Відповісти
Приавильно. Краще леопарди складіровать. І чим більше, тим краще. Тоді всіх переможемо.
показати весь коментар
16.11.2025 13:41 Відповісти
Ні впйни, ні міра. А армвю - распустіть.
А.Меркєль.
показати весь коментар
16.11.2025 15:42 Відповісти
"матиме загальновійськовий характер: із застосуванням гаубиць, танків та літаків"
Німці - це совок. Танки легко знищуються дронами, літаки - ППО. Артилерія знищується дронами, що здатні літати на кілька десятків кілометрів. Німці відстали від прогресу років так на 50.
показати весь коментар
16.11.2025 13:41 Відповісти
Танки не так легко знищуються, як ******* писати. Особливо якщо на них навішено мангалів.
Літаки теж не так просто знищуються ПВО....
показати весь коментар
16.11.2025 13:43 Відповісти
Брехня. Танки виявляються дронами за десятки тисяч кілометрів від фронту, потім зупиняються дронами і добиваються артою. І це я ще нічого не сказав про протимінні поля, ПТУРи. Звісно, танк знищити на багато складніше, ніж машину. Але і ціна його на порядки більша - ніхто не шкодує на них дронів та снаряди арти.
А літаки вже не підлітають за лінію фронту взагалі.
показати весь коментар
16.11.2025 16:56 Відповісти
Як і генерали, міністри оборони завжди готуються до минулої війни...
показати весь коментар
16.11.2025 15:44 Відповісти
Але ж все ж таки Гітлер був розумніший ,тому і вдарив по кацапам вранці влітку після промови гебельса про незворотність захисту від сталіна ввечері напередодні......
показати весь коментар
16.11.2025 13:43 Відповісти
Так, і цей розумний хід особливо добре закінчився для Гітлера.
показати весь коментар
16.11.2025 13:45 Відповісти
Неправильний хід - клепайте - а там якусь мікросхему поміняєте і буде як новенький
показати весь коментар
16.11.2025 13:52 Відповісти
Або наклейки з блискітками доліплять🤭
показати весь коментар
16.11.2025 13:59 Відповісти
Конфетті
показати весь коментар
16.11.2025 14:08 Відповісти
.... а виробництва по виробництву Фламінго розбомбили кляті москалі

.
показати весь коментар
16.11.2025 14:01 Відповісти
ну так, накопичуйте особовий склад.
показати весь коментар
16.11.2025 15:18 Відповісти
Ага, ці накопичать.....
показати весь коментар
16.11.2025 16:10 Відповісти
Не звертайте уваги; це тік-токівці.
показати весь коментар
16.11.2025 16:28 Відповісти
Пропонуєте німцям воювати безкоштовними рабами-смертниками замість дронів для Наполеонівських воєн? Грошей вистачить лише на зброю для кількох відсотків, а решта - це буде піхота з відповідними втратами як гарматного м'яса.
показати весь коментар
16.11.2025 16:58 Відповісти
як варіант можно починати скупляти гідрокостюми та надувні матраси, бо Рейн біля Мюльхайма достатньо широченький.
показати весь коментар
16.11.2025 17:28 Відповісти
Краще вже розробити дешеві баржі-плоти. Чи ви знову пропонуєте німцям закидувати нападника гарматним м'ясом?
показати весь коментар
16.11.2025 17:33 Відповісти
є ще третій варіант, більш надійний - Португалія. Туди кацапи дійдуть тільки десь у двадцять другому сторіччі. Так що німці встигнуть ще своїх прапраправнуків у Португалії вивести.
показати весь коментар
16.11.2025 18:51 Відповісти
Ім би Міндича у консультанки , як робити ракети Фламінго по стелс технологіі, невидимі нікому .
показати весь коментар
16.11.2025 15:23 Відповісти
Зараз нічого не треба накопичувати - кидайте все на фронт!
показати весь коментар
16.11.2025 16:46 Відповісти
Якщо танки будуть оснащені системами знищення птурсів на кшалт ізраїльській системі, тоді танк повернеться на поле бою в повній мірі. Німці, напевне, вже близькі до цього.
показати весь коментар
16.11.2025 19:30 Відповісти
Ой баран.
Ще один екперт по весільним дронам
показати весь коментар
17.11.2025 01:38 Відповісти
 
 