Германия не будет накапливать дроны против РФ: технологии быстро меняются, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что создание запасов беспилотников не имеет смысла, ведь прогресс в этой сфере слишком быстр. В то же время в случае войны с Россией Берлин сможет принять меры для быстрого производства дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Так, отмечается, что несмотря на то, что война в Украине продемонстрировала важность беспилотников, при подготовке к возможному военному конфликту с Россией Германия не будет создавать их запасы.
Технологии быстро меняются
По словам Писториуса, создание резерва дронов не имеет смысла из-за быстрого прогресса в этой сфере.
"В разработке беспилотников мы наблюдаем все более короткие циклы инноваций. Технологии кардинально меняются в течение 2-3 месяцев, в частности в сфере защиты от беспилотников. Поэтому бессмысленно сегодня накапливать беспилотники на миллиарды евро, которые устареют уже послезавтра", - сказал он.
Разработка новых видов оружия
Вместо этого Германия делает акцент на разработке новых видов оружия и подготовке оборонной промышленности к возможной войне.
"Вместе с компаниями мы обеспечим, чтобы в случае войны эти самые современные варианты (вооружений. - Ред.) могли быть произведены быстро и в большом количестве", - отметил глава Минобороны Германии.
Кроме того, Писториус убежден, что бронетехника и в дальнейшем будет играть решающую роль в будущем наряду с дронами.
"Россия производит больше "шахедов" и подобных беспилотников, чем применяет. Война в Украине демонстрирует огромную важность дронов в современной войне. Однако и тяжелая техника продолжит играть решающую роль. Военные эксперты говорят, что война будущего будет иметь общевойсковой характер: с применением гаубиц, танков и самолетов, а также киберпространства и, конечно, беспилотных систем", - добавил министр.
так само зробили французи:
1. розробили базові моделі дронів різних класів
2. випустили обмежену серію
3 навчають операторів
4 слідкують за змінами використання дронів і проводять потрібні розробки
.
ще питання до Германії є ?
репетуй краще до свого ЗЄлєнського
.
ЗЄльоного прищємілі!
.
Німці - це совок. Танки легко знищуються дронами, літаки - ППО. Артилерія знищується дронами, що здатні літати на кілька десятків кілометрів. Німці відстали від прогресу років так на 50.
Літаки теж не так просто знищуються ПВО....
Не вміють німці працювати🤭
Вчіться у українських професіоналів!!!
1.Ваші корєша, нашвидкоруч створюють фірми по виробництву дронів.
2.Ви спрямовуєте їм 70-80% грошей 💰 виділених на дронову програму.
3.Вони закуповують з Китаю хлам за копійки і це все йде на склади.
4.Якщо вас беруть за дупу, кажете, що контракти було повністю виконано, але в зв'язку з швидким розвитком технологій, ці дрони стали застарілі.
5.Гроші вкрадено. Всі задоволені.
В усьому винен .....😆
.