Германия не будет накапливать дроны против РФ: технологии быстро меняются, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что создание запасов беспилотников не имеет смысла, ведь прогресс в этой сфере слишком быстр. В то же время в случае войны с Россией Берлин сможет принять меры для быстрого производства дронов.

Так, отмечается, что несмотря на то, что война в Украине продемонстрировала важность беспилотников, при подготовке к возможному военному конфликту с Россией Германия не будет создавать их запасы.

Технологии быстро меняются

По словам Писториуса, создание резерва дронов не имеет смысла из-за быстрого прогресса в этой сфере.

"В разработке беспилотников мы наблюдаем все более короткие циклы инноваций. Технологии кардинально меняются в течение 2-3 месяцев, в частности в сфере защиты от беспилотников. Поэтому бессмысленно сегодня накапливать беспилотники на миллиарды евро, которые устареют уже послезавтра", - сказал он.

Разработка новых видов оружия

Вместо этого Германия делает акцент на разработке новых видов оружия и подготовке оборонной промышленности к возможной войне.

"Вместе с компаниями мы обеспечим, чтобы в случае войны эти самые современные варианты (вооружений. - Ред.) могли быть произведены быстро и в большом количестве", - отметил глава Минобороны Германии.

Кроме того, Писториус убежден, что бронетехника и в дальнейшем будет играть решающую роль в будущем наряду с дронами.

"Россия производит больше "шахедов" и подобных беспилотников, чем применяет. Война в Украине демонстрирует огромную важность дронов в современной войне. Однако и тяжелая техника продолжит играть решающую роль. Военные эксперты говорят, что война будущего будет иметь общевойсковой характер: с применением гаубиц, танков и самолетов, а также киберпространства и, конечно, беспилотных систем", - добавил министр.