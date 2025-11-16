РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8805 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
866 20

Германия не будет накапливать дроны против РФ: технологии быстро меняются, - Писториус

Писториус о дронах

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что создание запасов беспилотников не имеет смысла, ведь прогресс в этой сфере слишком быстр. В то же время в случае войны с Россией Берлин сможет принять меры для быстрого производства дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, отмечается, что несмотря на то, что война в Украине продемонстрировала важность беспилотников, при подготовке к возможному военному конфликту с Россией Германия не будет создавать их запасы.

Технологии быстро меняются

По словам Писториуса, создание резерва дронов не имеет смысла из-за быстрого прогресса в этой сфере.

"В разработке беспилотников мы наблюдаем все более короткие циклы инноваций. Технологии кардинально меняются в течение 2-3 месяцев, в частности в сфере защиты от беспилотников. Поэтому бессмысленно сегодня накапливать беспилотники на миллиарды евро, которые устареют уже послезавтра", - сказал он.

Читайте также: Германия выделит еще не менее €150 млн на пакет американского оружия для Украины, - Писториус

Разработка новых видов оружия

Вместо этого Германия делает акцент на разработке новых видов оружия и подготовке оборонной промышленности к возможной войне.

"Вместе с компаниями мы обеспечим, чтобы в случае войны эти самые современные варианты (вооружений. - Ред.) могли быть произведены быстро и в большом количестве", - отметил глава Минобороны Германии.

Кроме того, Писториус убежден, что бронетехника и в дальнейшем будет играть решающую роль в будущем наряду с дронами.

Читайте также: Инциденты с дронами в Бельгии могут быть связаны с активами РФ, - Писториус

"Россия производит больше "шахедов" и подобных беспилотников, чем применяет. Война в Украине демонстрирует огромную важность дронов в современной войне. Однако и тяжелая техника продолжит играть решающую роль. Военные эксперты говорят, что война будущего будет иметь общевойсковой характер: с применением гаубиц, танков и самолетов, а также киберпространства и, конечно, беспилотных систем", - добавил министр.

Автор: 

Германия (7385) дроны (5471) Писториус Борис (275)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
там же де Фламінго !

ще питання до Германії є ?

репетуй краще до свого ЗЄлєнського

.
показать весь комментарий
16.11.2025 13:58 Ответить
+3
Пісторіус - де "Тауруси"?
показать весь комментарий
16.11.2025 13:39 Ответить
+3
Танки не так легко знищуються, як ******* писати. Особливо якщо на них навішено мангалів.
Літаки теж не так просто знищуються ПВО....
показать весь комментарий
16.11.2025 13:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сидіть булки роздвиньте і ждіть пукіна.
показать весь комментарий
16.11.2025 13:39 Ответить
Не потрібно накопичувати, купляйте і передавайте Україні!
показать весь комментарий
16.11.2025 13:55 Ответить
німці діють розумно і адекватно.
так само зробили французи:

1. розробили базові моделі дронів різних класів
2. випустили обмежену серію
3 навчають операторів
4 слідкують за змінами використання дронів і проводять потрібні розробки

.
показать весь комментарий
16.11.2025 14:04 Ответить
Так вони сцють
показать весь комментарий
16.11.2025 14:11 Ответить
Пісторіус - де "Тауруси"?
показать весь комментарий
16.11.2025 13:39 Ответить
там же де Фламінго !

ще питання до Германії є ?

репетуй краще до свого ЗЄлєнського

.
показать весь комментарий
16.11.2025 13:58 Ответить
NM-йди за кораблем...! Знаєш за яким?
показать весь комментарий
16.11.2025 14:05 Ответить
гвалт!

ЗЄльоного прищємілі!

.
показать весь комментарий
16.11.2025 14:13 Ответить
Приавильно. Краще леопарди складіровать. І чим більше, тим краще. Тоді всіх переможемо.
показать весь комментарий
16.11.2025 13:41 Ответить
"матиме загальновійськовий характер: із застосуванням гаубиць, танків та літаків"
Німці - це совок. Танки легко знищуються дронами, літаки - ППО. Артилерія знищується дронами, що здатні літати на кілька десятків кілометрів. Німці відстали від прогресу років так на 50.
показать весь комментарий
16.11.2025 13:41 Ответить
Танки не так легко знищуються, як ******* писати. Особливо якщо на них навішено мангалів.
Літаки теж не так просто знищуються ПВО....
показать весь комментарий
16.11.2025 13:43 Ответить
Але ж все ж таки Гітлер був розумніший ,тому і вдарив по кацапам вранці влітку після промови гебельса про незворотність захисту від сталіна ввечері напередодні......
показать весь комментарий
16.11.2025 13:43 Ответить
Так, і цей розумний хід особливо добре закінчився для Гітлера.
показать весь комментарий
16.11.2025 13:45 Ответить
Неправильний хід - клепайте - а там якусь мікросхему поміняєте і буде як новенький
показать весь комментарий
16.11.2025 13:52 Ответить
Або наклейки з блискітками доліплять🤭
показать весь комментарий
16.11.2025 13:59 Ответить
Конфетті
показать весь комментарий
16.11.2025 14:08 Ответить
Неправильний підхід.
Не вміють німці працювати🤭

Вчіться у українських професіоналів!!!
1.Ваші корєша, нашвидкоруч створюють фірми по виробництву дронів.
2.Ви спрямовуєте їм 70-80% грошей 💰 виділених на дронову програму.
3.Вони закуповують з Китаю хлам за копійки і це все йде на склади.
4.Якщо вас беруть за дупу, кажете, що контракти було повністю виконано, але в зв'язку з швидким розвитком технологій, ці дрони стали застарілі.
5.Гроші вкрадено. Всі задоволені.
В усьому винен .....😆
показать весь комментарий
16.11.2025 13:54 Ответить
.... а виробництва по виробництву Фламінго розбомбили кляті москалі

.
показать весь комментарий
16.11.2025 14:01 Ответить
ну так, накопичуйте особовий склад.
показать весь комментарий
16.11.2025 15:18 Ответить
 
 