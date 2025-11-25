Швеция усиливает ПВО: инвестирует более $360 млн

Вооруженные силы Швеции планируют приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны на сумму 3,5 миллиарда крон (более 366 млн долларов).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны страны.

Куда направят средства

В рамках расширения возможностей ПВО большая часть финансирования - 2 миллиарда крон - пойдет на закупку двух систем ближнего действия IRIS-T SLS. Остальные средства государство использует на сопутствующие компоненты:

транспортные средства;

системы для интеграции IRIS-T;

запчасти;

интеграцию комплекса в структуру Вооруженных сил Швеции.

Министр обороны Пол Йонсон объяснил необходимость таких закупок: "Оборону Швеции нужно усилить против таких угроз, как ракеты, беспилотники и вертолеты. Лучший способ гарантировать мир и свободу — это инвестировать в оборону", — подчеркнул он.

Ранее шведское правительство сообщало, что в 2026 году планирует увеличить оборонные расходы на 26,6 миллиарда крон (2,9 млрд долларов), чтобы приблизиться к целям НАТО. Также премьер-министр Ульф Кристерссон подтвердил намерение довести оборонные расходы до 5% ВВП.

"Последнее мирное лето для Европы"?

Между тем? Европа может оказаться перед угрозой масштабной войны раньше, чем предполагалось ранее. Об этом предупредил министр обороны Германии Борис Писториус, заявив, что прошлое лето могло стать "последним мирным" для континента.

По его словам, в западных военных кругах все чаще звучат оценки, что возможное нападение России на страны НАТО может произойти уже в 2028 году. Ранее наиболее вероятным сроком считался 2029 год.

Писториус подчеркнул, что оборонные возможности НАТО требуют срочной модернизации и перевооружения.

К слову, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения России на одну из стран-членов Альянса ответ будет "разрушительным".

