Россия намерена испытать коллективную оборону НАТО, — главнокомандующий ВС Швеции

Россия может в ближайшее время попытаться испытать действие статьи 5 НАТО о коллективной обороне.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Клаэссона, он "уверен и убежден", что Россия способна протестировать механизм коллективной безопасности "в любой момент — в странах Балтии или в другой части Европы". Он подчеркнул, что Москва готова идти на значительные стратегические риски ради достижения своих целей, напомнив о действиях РФ в Чечне, Грузии и Крыму.

Главнокомандующий также ЗС Швеции подчеркнул, что Москва вряд ли прекратит провокации против Альянса, даже если дипломатические инициативы США приведут к завершению войны в Украине.

"Запад находится в системном конфликте с Россией, который продлится поколения. Он не исчезнет с возможным прекращением огня или мирным соглашением в Украине", — заявил Клаэссон.

