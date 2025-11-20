Россия намерена испытать коллективную оборону НАТО, — главнокомандующий ВС Швеции
Россия может в ближайшее время попытаться испытать действие статьи 5 НАТО о коллективной обороне.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Клаэссона, он "уверен и убежден", что Россия способна протестировать механизм коллективной безопасности "в любой момент — в странах Балтии или в другой части Европы". Он подчеркнул, что Москва готова идти на значительные стратегические риски ради достижения своих целей, напомнив о действиях РФ в Чечне, Грузии и Крыму.
Главнокомандующий также ЗС Швеции подчеркнул, что Москва вряд ли прекратит провокации против Альянса, даже если дипломатические инициативы США приведут к завершению войны в Украине.
"Запад находится в системном конфликте с Россией, который продлится поколения. Он не исчезнет с возможным прекращением огня или мирным соглашением в Украине", — заявил Клаэссон.
Висновок: збіговисько переляканих, що вдають з себе ідіотів і готові ховатися за спиною будь якої жертви, головне, щоб їх безпосередньо не чіпали.
Прибалтику продадуть всякі Орбани,Фіцо, АДГ, ЛеПени взамін на бабки на криптокошельки.
А гарантії безпеки для Украхни умножаться на ноль, бо ультра-правим на Україну начхати, їм би гроші з росії на вибори получити.