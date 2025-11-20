РУС
Россия намерена испытать коллективную оборону НАТО, — главнокомандующий ВС Швеции

Россия может в ближайшее время попытаться испытать действие статьи 5 НАТО о коллективной обороне.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Клаэссона, он "уверен и убежден", что Россия способна протестировать механизм коллективной безопасности "в любой момент — в странах Балтии или в другой части Европы". Он подчеркнул, что Москва готова идти на значительные стратегические риски ради достижения своих целей, напомнив о действиях РФ в Чечне, Грузии и Крыму.

Главнокомандующий также ЗС Швеции подчеркнул, что Москва вряд ли прекратит провокации против Альянса, даже если дипломатические инициативы США приведут к завершению войны в Украине.

"Запад находится в системном конфликте с Россией, который продлится поколения. Он не исчезнет с возможным прекращением огня или мирным соглашением в Украине", — заявил Клаэссон.

МУДРИЙ ХЛОП НА ВІДМІНУ ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО ЇБАНЬКА " ТРАМБОНА- КРАСНОВА"
20.11.2025 20:01 Ответить
Агентура Москви з Білого дому вимагає ,,мирної угоди,, від України щоб дійсно зробити мир? Ні. Це якраз допоможе ***** вже реально за три дні окупувати Україну, яка по угоді буде без армії та зброї, та вийти вже на всі кордони НАТО. І почнеться напад на Європу. Українськими тотально мобілізованими чоловіками у тому числі. Поки їх дружини діти будуть у заручниках в *********** посіпак. Єдиний вихід з цієї ситуації це знищення Трампа та його клану у США і прихід до влади там притомних людей. Щоб хтось зняв полуду з очей американців. Тоді Америка включиться в процес протиборства з світовою заразою кацапізму. Не декларативно як зараз, а реально.
20.11.2025 20:08 Ответить
Якщо натА і далі буде так задіювати цю статтю як збиває шахеди то думаю, що ***** цього тільки і жде.
20.11.2025 20:17 Ответить
кацапія вже випробувала НАТО.

Висновок: збіговисько переляканих, що вдають з себе ідіотів і готові ховатися за спиною будь якої жертви, головне, щоб їх безпосередньо не чіпали.
20.11.2025 20:17 Ответить
Ультра-праві виграють вибори у Франції і Німеччині, НАТО дефакто розвалиться. Це десь до 2030.

Прибалтику продадуть всякі Орбани,Фіцо, АДГ, ЛеПени взамін на бабки на криптокошельки.

А гарантії безпеки для Украхни умножаться на ноль, бо ультра-правим на Україну начхати, їм би гроші з росії на вибори получити.
20.11.2025 20:26 Ответить
А сейчас она по вашему что делает-прикалывается?
20.11.2025 20:28 Ответить
І хто росії може завадити ? Змогли б українці, але нам ніхто не допоміг
20.11.2025 20:41 Ответить
 
 